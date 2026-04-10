Αύξηση κατά 25% του κύκλου εργασιών και 753 εκατ. ευρώ EBITDA ανακοίνωσε η εταιρεία Metlen, συνεχίζοντας και το 2025 την αναπτυξιακή πορεία της για μια ακόμη χρονιά. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2025 που δημοσιοποιήθηκαν χθες, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 7.107 εκατ. ευρώ, από 5.683 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 753 εκατ. ευρώ, έναντι 1.080 εκατ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη έπειτα από δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 314 εκατ. ευρώ έναντι 615 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ αντίστοιχα τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 2,20 ευρώ έναντι 4,46 ευρώ το 2024 και το προτεινόμενο μέρισμα είναι στο 1 ευρώ ανά μετοχή.

«Το 2025 χαρακτηρίστηκε από γεωπολιτική αβεβαιότητα, εμπορικές εντάσεις και αυξημένη μεταβλητότητα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και μετάλλων. Ωστόσο, για τη Metlen ήταν μια ιστορική χρονιά, κατά την οποία καθοριστικό ορόσημο αποτελεί η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και η επακόλουθη ένταξη στους δείκτες FTSE 100 και MSCI UK, γεγονότα που σηματοδότησαν την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου με έμφαση στην ανάπτυξη, τη διεθνή επέκταση και τη διευρυμένη πρόσβαση στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. Ακολούθησε ένας νέος εταιρικός μετασχηματισμός – ο τρίτος μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία – που αποτυπώνει τη συνεχή εξέλιξη του επιχειρηματικού μας μοντέλου», ανέφερε σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Στρατηγικές επενδύσεις

Οπως τόνισε, παρά το ασταθές λειτουργικό περιβάλλον – καθώς και τις προκλήσεις στον υποτομέα της ΜΡΡ – η Metlen κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους βασικούς επιχειρηματικούς της τομείς. «Οι στρατηγικές επενδύσεις που παρουσιάστηκαν κατά το Capital Markets Day (CMD) του Απριλίου 2025 εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Παράλληλα με τις υφιστάμενες δραστηριότητές μας, ενισχύουμε περαιτέρω το αναπτυξιακό μας προφίλ μέσω νέων στρατηγικών πυλώνων, όπως τα Κρίσιμα Μέταλλα – συμπεριλαμβανομένου του γαλλίου –, την Κυκλική Μεταλλουργία, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων Αμυνας, οι οποίοι αναμένεται να ενισχύσουν τις συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων μας και να υποστηρίξουν την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στρατηγικών και χρηματοοικονομικών μας στόχων».

Σημείωσε επίσης ότι «η Metlen δραστηριοποιείται σε ένα δυναμικό παγκόσμιο περιβάλλον, όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η μεταβλητότητα των αγορών ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση μιας εταιρείας. Περίοδοι αυξημένης αβεβαιότητας, συμπεριλαμβανομένων πιθανών συγκρούσεων σε βασικές ενεργειακές περιοχές όπως ο Περσικός Κόλπος, τείνουν να ενισχύουν τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων, δημιουργώντας τόσο κινδύνους όσο και ευκαιρίες για εταιρείες που διαθέτουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα και ευελιξία. Μάλιστα το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιό της, το αυστηρό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και οι ενεργές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) έχουν σχεδιαστεί ώστε να περιορίζουν τους καθοδικούς κινδύνους, επιτρέποντας παράλληλα στην εταιρεία να αξιοποιεί ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς».

Για το 2026, σύμφωνα τη διοίκηση του Ομίλου, η Metlen αναμένεται να επιτύχει τους μεσοπρόθεσμους στόχους της, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν κατά το CMD τον Απρίλιο του 2025.