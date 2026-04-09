Σημαντική εξέλιξη για τη διαφάνεια στην ψηφιακή αγορά τουριστικών κρατήσεων αποτελεί η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Εφέσεων (CvB) της Ολλανδικής Επιτροπής Κώδικα Διαφήμισης.

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) χαιρετίζει την απόφαση, τονίζοντας τη σημασία της για την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού.

Η απόφαση επιβεβαιώνει ότι η παρουσίαση της κατηγοριοποίησης των ξενοδοχείων με αστέρια στην πλατφόρμα Booking.com μπορεί να είναι παραπλανητική, ιδίως όταν δεν διευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση δεν προέρχεται από επίσημη εθνική Αρχή. Το δευτεροβάθμιο όργανο υπογραμμίζει πως κάθε κατάταξη οφείλει να συνοδεύεται από σαφή ένδειξη για το αν βασίζεται σε αυτοδήλωση ή σε πιστοποιημένα συστήματα.

Οπως επισημαίνεται, τα αστέρια αποτελούν για τους καταναλωτές έναν αντικειμενικό δείκτη ποιότητας. Η ασαφής ή παραπλανητική χρήση τους μπορεί να πλήξει την εμπιστοσύνη του κοινού και να διαταράξει τον ανταγωνισμό στην αγορά.

Στην Ελλάδα, η διαδικασία κατάταξης των ξενοδοχείων πραγματοποιείται μέσω θεσμοθετημένης συνεργασίας του υπουργείου Τουρισμού με το ΞΕΕ, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος. Η ενίσχυση της διαφάνειας στις online κρατήσεις αποτελεί βασική προτεραιότητα, προς όφελος τόσο των ταξιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων.

Η απόφαση του CvB θέτει πλέον σαφείς κανόνες: η Booking.com δεν μπορεί να προβάλλει αυτοαπονεμημένα αστέρια χωρίς σχετική επισήμανση, τόσο στην έκδοση για υπολογιστές όσο και στις εφαρμογές κινητών. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας για τον ευρωπαϊκό κλάδο φιλοξενίας, ενισχύοντας τη διαφάνεια και διασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού.

Στους δρόμους οι Ιρλανδοί για τα καύσιμα

Διαδηλωτές που ζητούσαν περαιτέρω κυβερνητική βοήθεια για τη μείωση του κόστους των καυσίμων είχαν κατακλύσει πολυσύχναστους δρόμους και αυτοκινητόδρομους με φορτηγά και τρακτέρ σε όλη την Ιρλανδία χθες Τετάρτη, διακόπτοντας την κυκλοφορία για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Ομάδες οχημάτων άρχισαν να συγκεντρώνονται στο κέντρο του Δουβλίνου και σε άλλες πόλεις από την Τρίτη, με τους διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων μεταφορέων και αγροτών, να παραπονιούνται ότι το πακέτο 250 εκατομμυρίων ευρώ της κυβέρνησης για την προσωρινή μείωση των φόρων στη βενζίνη και το ντίζελ δεν ήταν αρκετό για να μετριάσει το αλυσιδωτό κόστος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι διαδηλωτές υποσχέθηκαν ότι θα γίνουν κινητοποιήσεις και σήμερα Πέμπτη. Η παραμονή τρακτέρ και φορτηγών στους δρόμους οδήγησε σε σοβαρές καθυστερήσεις στις υπηρεσίες λεωφορείων και σε μερική αναστολή της λειτουργίας μιας από τις δύο γραμμές τραμ που διασχίζουν την πόλη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία αναφέρθηκαν επίσης σε αυτοκινητόδρομους που οδηγούν σε άλλες μεγάλες πόλεις. Επίσης έγιναν κινητοποιήσεις και έξω από αποθήκες καυσίμων με αποτέλεσμα να υπάρξουν προβλήματα στις παραδόσεις.

Βλέπουν δύο αυξήσεις επιτοκίων

Οι αγορές εξακολουθούν να προβλέπουν δύο αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέχρι το τέλος του έτους εν μέσω αβεβαιότητας για το εάν θα επιτευχθεί διαρκής διευθέτηση στη Μέση Ανατολή. Τον Μάρτιο οι φόβοι για μια παρατεταμένη σύγκρουση που θα οδηγήσει σε ενεργειακό σοκ τροφοδότησαν ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ωθώντας τις αγορές να προβλέψουν ταχύτερη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Εντατικοί έλεγχοι

Περισσότεροι από 1.800 έλεγχοι έγιναν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι έλεγχοι αφορούν συνολικά την αγορά τροφίμων και κατά την περίοδο αυξημένης ζήτησης του Πάσχα, με ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα ζωικής προέλευσης και ιδίως στο κρέας, με στόχο την αποτροπή ελληνοποιήσεων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων έδειξαν 223 μη συμμορφώσεις, ενώ από τους εξειδικευμένους ελέγχους του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διαπιστώθηκαν 36 παραβάσεις. Συνολικά καταγράφηκαν 259 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και παραβάσεων και έχουν ήδη επιβληθεί 120 διοικητικές κυρώσεις

Περιζήτητες οι εστίες

Μεγάλο ενδιαφέρον από ιδιωτικές εταιρείες συγκέντρωσε ο διαγωνισμός για την ανέγερση φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων και χώρων πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Οπως ανακοίνωσαν η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, υποβλήθηκαν έξι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα επιλεγεί με τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και θα αναλάβει τη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων για 27 χρόνια.

Αποζημιώσεις 32 ετών

Σε 1,28 δισ. ευρώ, σε αποπληθωρισμένες τιμές, υπολογίζεται το σύνολο των αποζημιώσεων που έχουν δώσει οι ασφαλιστικές εταιρείες για περιστατικά φυσικών καταστροφών από το 1993 μέχρι το 2025. «Οι αποζημιώσεις της ασφαλιστικής αγοράς, που προσεγγίζουν τα €1,3 δισ. για την περίοδο αυτή, αποτελούν μια σημαντική συμβολή, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το χαμηλό ποσοστό ασφαλισμένων κατοικιών και επιχειρήσεων στη χώρα μας» ανέφερε σχετικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος Ερρίκος Μοάτσος. «Τα ευρήματα αυτά, σε συνδυασμό με το κενό προστασίας που υπάρχει στην Ελλάδα, θα πρέπει να μας προβληματίσουν για το πόσο θωρακισμένοι και προστατευμένοι είμαστε ως κοινωνία και οικονομία» είπε ο ίδιος, ενώ επισημαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της συχνότητας των φυσικών καταστροφών.