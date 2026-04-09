Με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να φτάνει ακόμα και τα 2,1 ευρώ το λίτρο σε κάποιες περιοχές της χώρας, ξεκινά η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα μετατρέποντάς τη σε ακριβή υπόθεση για τους χιλιάδες εκδρομείς που θα ταξιδέψουν τις επόμενες ημέρες.

Πάρα την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, η οποία είχε ως επακόλουθο την πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αυτό δεν αναμένεται να φανεί στην αντλία έως το Πάσχα. Ετσι οι καταναλωτές αναγκάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους.

Xθες η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης πανελλαδικά διαμορφώθηκε στα 2,075 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 2,071 ευρώ και το υγραέριο κίνησης στα 1,372 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας οι τιμές εμφανίζονται ακόμα υψηλότερες, γεγονός που θα επιβαρύνει σημαντικά όλους τους ταξιδιώτες και κατά την επιστροφή τους.

Μάλιστα, για να δει κανείς τι σημαίνουν στην πράξη οι αυξήσεις στα καύσιμα και πόσο θα κοστίσει το ταξίδι στο χωριό το φετινό Πάσχα, αρκεί να υπολογίσει πόσα χρήματα απαιτούνται για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του. Με μέση τιμή αμόλυβδης 90 οκτανίων στα 2,075 ευρώ, το γέμισμα ενός μικρού αυτοκινήτου πόλης με ρεζερβουάρ χωρητικότητας 40-50 λίτρων κυμαίνεται από 83 έως 103,75 ευρώ, ενώ ενός μεσαίου sedan αυτοκινήτου με ρεζερβουάρ 50-60 λίτρων από 103,75 έως 124,5 ευρώ. Για γέμισμα με ντίζελ κίνησης για ρεζερβουάρ 40-50 λίτρων το κόστος κυμαίνεται από 82,84 έως 103,55 ευρώ και για 50-60 από 103,55 έως 124,26 ευρώ. Για γέμισμα με υγραέριο κίνησης για ρεζερβουάρ 40-50 λίτρων το κόστος κυμαίνεται από 54,88 έως 68,6 ευρώ και για 50-60 από 68,6 έως 82,32 ευρώ.

Το πηγαινέλα

Οσον αφορά το κόστος της διαδρομής με επιστροφή, για μια διαδρομή 300 χιλιομέτρων με ένα αυτοκίνητο που έχει κατανάλωση 7 λίτρα/100 χιλιόμετρα το κόστος του ταξιδιού με επιστροφή θα είναι στα 87,15 ευρώ αν καίει αμόλυβδη, στα 74,556 ευρώ αν καίει ντίζελ με κατανάλωση 6 λίτρων/100 χιλιόμετρα και στα 74,088 ευρώ αν καίει υγραέριο με κατανάλωση 9 λίτρων/100 χιλιόμετρα. Σημαντικά υψηλότερο φυσικά θα είναι το κόστος για μεγαλύτερες διαδρομές αλλά και για μετακινήσεις με οχήματα μεγαλύτερου κυβισμού που καίνε και περισσότερα καύσιμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Pricefox, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σε σχέση με πέρυσι είναι υψηλότερη άνω του 13,5%, του πετρελαίου κίνησης σχεδόν 30%, ενώ του υγραερίου κίνησης άνω του 38%.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας Μιχάλη Κούση, τα μέτρα της κυβέρνησης που ήδη έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται για το ντίζελ κίνησης φυσικά περιορίζουν τις αυξήσεις, ωστόσο δεν τις εξαφανίζουν. «Αν δεν υπήρχε αυτή η μείωση, οι καταναλωτές θα έβλεπαν το πετρέλαιο κίνησης αισθητά ακριβότερο στην αντλία», επισημαίνει ο πρόεδρος της ΟΒΕ, συμπληρώνοντας ότι η επιδότηση των 20 λεπτών εξακολουθεί να ισχύει κανονικά για το δίμηνο, λειτουργώντας ως ανάχωμα στις αυξήσεις. Ταυτόχρονα και το fuel pass στη βενζίνη αποτελεί μια βοήθεια μετριασμού του κόστους μετακίνησης.