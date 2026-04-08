Η επάνοδος της Σελίν Ντιόν σε συναυλιακά θεάματα ξεκινά το φθινόπωρο από το Παρίσι. Η καναδή σταρ την ημέρα των γενεθλίων της ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στο Instagram ότι θα κάνει δέκα εμφανίσεις στο κλειστό στάδιο Paris La Défense Arena, το οποίο έχει χωρητικότητα 30.000 ατόμων. Και χθες το πρωί που ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων και 9 εκατομμύρια άτομα διεκδίκησαν μία θέση, τα εισιτήρια των προγραμματισμένων συναυλιών της εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα. Υστερα από λίγες ώρες η Σελίν Ντιόν ανακοίνωσε ότι προσθέτει άλλες έξι ημερομηνίες. Οι νέες συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στις 18 και 25 Σεπτεμβρίου, 2, 9, 16 και 17 Οκτωβρίου.

Στο μεταξύ από την περασμένη εβδομάδα άρχισαν να εμφανίζονται σε όλη τη γαλλική πρωτεύουσα αφίσες με διάφορους τίτλους τραγουδιών της. «Το Παρίσι είχε πάντα μεγάλη σημασία για εκείνη και η πόλη αποτελεί το ιδανικό πλαίσιο για να σηματοδοτήσει την αρχή αυτού του νέου κεφαλαίου στην καριέρα της. Επιστρέφει στις ρίζες της», δήλωσε στη «Liberation» ο Φρεντερίκ Λονγκεπέ διευθύνων σύμβουλος του σταδίου Paris La Défense Arena. Η καλλιτέχνιδα από το Κεμπέκ είχε προγραμματίσει τις εμφανίσεις της σε αυτόν τον χώρο κατά τη διάρκεια της περιοδείας της «Courage World Tour», αλλά η πανδημία και στη συνέχεια τα επίμονα προβλήματα υγείας την ανάγκασαν να αναβάλει και στη συνέχεια να ακυρώσει αυτή την περιοδεία.

Προβλήματα υγείας

Το 2022, η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με το Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου (Stiff Person Syndrome) και ότι αναβάλλει αρκετές ημερομηνίες της ευρωπαϊκής της περιοδείας. «Ενώ ακόμα μαθαίνουμε για αυτή τη σπάνια νόσο, τώρα γνωρίζουμε ότι αυτό προκαλεί όλους τους σπασμούς», είχε δηλώσει στα κοινωνικά μέσα. «Δυστυχώς, αυτοί οι σπασμοί επηρεάζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μου, προκαλώντας μερικές φορές δυσκολίες στο περπάτημα και δεν μου επιτρέπουν να χρησιμοποιώ τις φωνητικές μου χορδές για να τραγουδήσω με τον τρόπο που έχω συνηθίσει».

Αποφασισμένη να επιστρέψει στη σκηνή, η δημοφιλής τραγουδίστρια κατέγραψε τη θεραπεία της στο ντοκιμαντέρ του 2024 με τίτλο «Ι Am: Celine Dion». Στην ταινία, η ερμηνεύτρια του «My Heart Will Go On» φάνηκε να δίνει μάχη για να ανακτήσει τη φωνή της ώστε να μπορέσει να τραγουδήσει ξανά, ακόμα και όταν ο πόνος κυρίευε το σώμα της. Πάλεψε επίσης με την αίσθηση ότι απογοητεύει τους αφοσιωμένους θαυμαστές της. «Πόσο μου λείπει το κοινό…», λέει σε κάποιο σημείο του ντοκιμαντέρ.

Ομως το 2023 προσφέρει στον κόσμο των θαυμαστών της άλλο ένα μουσικό κομμάτι, το soundtrack για την ταινία «Love Again», στην οποία και συμμετείχε. Και το 2024, στη διάρκεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι η Σελίν Ντιόν εμφανίστηκε στον εξώστη του Πύργου του Αϊφελ να ερμηνεύει συγκινητικά το τραγούδι της Εντίτ Πιαφ «L’ Hymne à l’ amour» και να αποθεώνεται.

Και στις 30 Μαρτίου, στα φετινά γενέθλιά της που συμπλήρωσε 58 χρόνια ανέβασε ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram ανακοινώνοντας αινιγματικά την επιστροφή της: «Φέτος, θα λάβω το καλύτερο δώρο γενεθλίων της ζωής μου». Η πανευτυχής τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι «νιώθει καλά» και «δυνατή», κάνοντας μερικά χορευτικά βήματα. «Νιώθω ενθουσιασμένη, προφανώς λίγο νευρική, αλλά πάνω απ’ όλα, είμαι ευγνώμων σε όλους σας. Σας αγαπώ και θα σας δω σύντομα!»