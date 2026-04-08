Σε λίγες μέρες, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, η πολύπαθη λεωφόρος παραδίδεται και επίσημα στους πολίτες, καθώς οι «εργασίες επιτέλους ολοκληρώθηκαν! Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της. Από τα έξι χρόνια που παρέμενε κλειστή, τα τριάμισι δεν γινόταν καθόλου έργο. Εμείς, όμως, αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο και μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε έναν πολυτροπικό δρόμο, στολίδι για την Αθήνα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δούκας από την έτοιμη πλέον Βασιλίσσης Ολγας.

Είναι γεγονός ότι η πορεία του έργου αποδείχθηκε πολύ πιο αργή από το αναμενόμενο. Καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση, τεχνικές δυσκολίες, αλλά και ζητήματα συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων οδήγησαν σε παρατεταμένη στασιμότητα, με αποτέλεσμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα να μην εκτελούνται καν εργασίες.

Το πολυετές σίριαλ

Η ιστορία της ανάπλασης της Βασιλίσσης Ολγας πάει πίσω στο μακρινό 1998, τότε που είχε συμπεριληφθεί στον σχεδιασμό για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων από το Καλλιμάρμαρο έως τον Κεραμεικό. Ενας σχεδιασμός, όμως, που ποτέ δεν προχώρησε και οι όποιες αλλαγές παρέμειναν για χρόνια κλειδωμένες στα συρτάρια των υπευθύνων.

Μέχρι τον Μάιο του 2020 που ο δρόμος «έκλεισε» λόγω… κορωνοϊού. Το μέλλον της λεωφόρου, ωστόσο, επανήλθε δυναμικά επί δημαρχίας Κώστα Μπακογιάννη, με τον δρόμο να αποτελεί μέρος της πιλοτικής εφαρμογής του «Μεγάλου Περιπάτου». Μάλιστα, το 2023 ξεκινά και η κατασκευή των έργων πεζοδρόμησης, μετά και την υπογραφή της σύμβασης της Ανάπλασης ΑΕ με την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία.

Και εκεί ξεκινά το πολυετές σίριαλ, με δεκάδες ανακοινώσεις, καθυστερήσεις και εμπόδια για έναν δρόμο μόλις μισού χιλιομέτρου. Από την πρώτη στιγμή, βέβαια, είχε γίνει αντιληπτό πως τα αρχαιολογικά ευρήματα και οι ανασκαφικές εργασίες θα ήταν ένας από τους σημαντικότερους λόγους που η παράδοση του έργου θα καθυστερούσε. Αλλωστε, όπως έλεγαν συχνά-πυκνά οι υπεύθυνοι, «είναι μια πόλη κάτω από την πόλη».

Πολυτροπικός διάδρομος

Στο μεταξύ, πολύ μελάνι χύθηκε και για τη φύση του δρόμου – το εάν δηλαδή θα είναι πεζόδρομος ή θα χρησιμοποιείται και από τα ΙΧ. Οπως έχει πολλάκις δηλώσει ο δήμαρχος Αθηναίων, η Βασιλίσσης Ολγας θα ανοίξει ως δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, ενώ έχει πάρει και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. «Δεν είναι πια δρόμος για λίγους, αλλά ένας άξονας για όλους» έχει επισημάνει ο Δούκας. Υπενθυμίζεται πως βάσει της κυκλοφοριακής μελέτης, που είχε εκπονηθεί τον περασμένο Ιούνιο, η Βασιλίσσης Ολγας θα λειτουργεί ως πολυτροπικός διάδρομος (πεζοί, ποδηλάτες, τραμ, τρόλεϊ και λίγα ΙΧ με χαμηλή ταχύτητα έως 20 χλμ./ώρα), με τις επιπτώσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς να αναμένεται, βάσει των ειδικών, να είναι πολύ μικρές.

Σε λίγες μέρες, λοιπόν, η πινακίδα που γράφει «Προσοχή εργοτάξιο» θα απομακρυνθεί και η λεωφόρος Βασιλίσσης Ολγας θα ανοίξει και πάλι. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ανάπλαση ΑΕ έχει ήδη ενημέρωση τη ΣΤΑΣΥ και τον ΟΑΣΑ για την ολοκλήρωση των έργων που αφορούν και το εναέριο δίκτυο αλλά και τις στάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς. Αυτό σημαίνει πως τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει κανονικά και η κυκλοφορία των λεωφορείων και του τραμ, το οποίο έχει επιστρέψει ήδη στις ράγες.

Οι κόντρες

Ακόμη και τώρα, όμως, που το έργο έχει φτάσει στο τέλος, δεν έλειψαν οι… κόντρες. Στην ανάρτησή του ο Δούκας ως υποσημείωση ανέφερε πως χαίρεται «που το έργο μας επικροτεί και ο κ. Μπακογιάννης». Η απάντηση ήρθε άμεσα, με τον πρώην δήμαρχο να δηλώνει πως «το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Ολγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, το χλεύασε, το πολέμησε και φυσικά δεν το υλοποίησε, αφού το έκανε η Ανάπλαση ΑΕ και όχι ο Δήμος Αθηναίων. Ομως, τώρα, του αρέσει και το διαφημίζει. Λαϊκισμός πριν, λαϊκισμός μετά. Λόγια του αέρα. Ευτυχώς όμως τα έργα μένουν».