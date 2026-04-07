Σε μια σφοδρή προειδοποίηση προς το Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η χώρα «θα μπορούσε να καταστραφεί ολοσχερώς σε μία νύχτα» κι αυτή μπορεί να είναι η νύχτα της Τρίτης, οπότε και εκπνέει το τελεσίγραφο να καταλήξει η Τεχεράνη σε συμφωνία ή να αντιμετωπίσει σφοδρές επιθέσεις κατά κρίσιμων υποδομών. Τέσσερις ώρες θα ήταν αρκετές για να καταστραφούν γέφυρες και ενεργειακοί σταθμοί, είπε.

Συνοδευόμενος από ανώτερους συμβούλους εθνικής ασφάλειας στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες αποκάλυψε λεπτομέρειες για την πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση διάσωσης αμερικανού πιλότου σε ιρανικό έδαφος, τονίζοντας την ικανότητα των ΗΠΑ να χτυπήσουν γρήγορα, αποφασιστικά και παντού, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα και προβάλλοντας την αμείλικτη λογική της απόλυτης ισχύος. Οι Ιρανοί «είναι διατεθειμένοι να υποφέρουν» για την ελευθερία τους, εκτίμησε. Εμφανώς ενοχλημένος για τη διαρροή στον Τύπο περί ύπαρξης αγνοούμενου μετά την κατάρριψη του F15 δεν δίστασε να απειλήσει με φυλάκιση τον δημοσιογράφο που διέρρευσε την είδηση εάν δεν αποκαλύψει την πηγή του.

Προηγουμένως είχε εκτοξεύσει άλλες απειλές εναντίον του Ιράν και όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει γιατί η καταστροφή των πολιτικών υποδομών της χώρας δεν αποτελεί έγκλημα πολέμου, απάντησε: «Επειδή είναι ζώα. Δεν με νοιάζουν αυτές οι ανησυχίες». Λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός, παρουσιάζοντας δέκα δικούς της όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Τραμπ δήλωσε δυσαρεστημένος με την ιρανική κυβέρνηση και έκανε λόγο για «βαρύ τίμημα» που θα πληρώσει το Ιράν, ενώ χαρακτήρισε την ιρανική αντιπρόταση «σημαντική αλλά όχι αρκετά καλή». Μιλώντας από τον κήπο του Λευκού Οίκου, έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του Μελάνια και ένα πασχαλινό κουνέλι, ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε: «Δεν θα έχουν γέφυρες, ούτε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν θα έχουν τίποτα. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι ακόμα χειρότερα από αυτά», τόνισε υπενθυμίζοντας τη διορία.

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, ήταν σε επαφή «όλη τη νύχτα» με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, συζητώντας για τις λεπτομέρειες του σχεδίου που τελικά απέρριψε η Τεχεράνη. Τα βασικά αιτήματα του Ιράν περιλαμβάνουν τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλη την περιοχή, ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, την άρση των κυρώσεων, την καταβολή αποζημιώσεων και την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων περιοχών. Η ιρανική πλευρά επέμεινε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να οδηγεί σε μόνιμο τέλος του πολέμου και να συνοδεύεται από σαφείς εγγυήσεις. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού στρατού δήλωσε πως η χώρα του θα συνεχίσει να μάχεται «για όσο καιρό οι πολιτικοί αξιωματούχοι το κρίνουν σκόπιμο». «Ο εχθρός πρέπει σίγουρα να μετανιώσει για τις επιθέσεις, προκειμένου έπειτα από αυτή τη σύρραξη να μπορέσουμε να αποφύγουμε έναν νέο πόλεμο», τόνισε ο Μοχαμάντ Ακραμίνια.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Τεχεράνη εμφανίστηκε αρνητική απέναντι στο σχέδιο του Πακιστάν για εκεχειρία 45 ημερών, αφού έγινε γνωστό πως παρά τη σημαντική εμπλοκή του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στις διεργασίες ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το έχει εγκρίνει.

Κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο αμερικανός υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε για τεράστιο όγκο πληγμάτων μέσα σε ένα 48ωρο.

Χθες, ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν δύο μεγάλα πετροχημικά εργοστάσια του Ιράν, στο South Pars που είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο και στο συγκρότημα Μάρβνταστ, προκαλώντας πυρκαγιές που τέθηκαν υπό έλεγχο. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Χαντέμι, σκοτώθηκε, με το Ισραήλ να αναλαμβάνει την ευθύνη. Μια αμερικανο-ισραηλινή επίθεση έπληξε το κέντρο δεδομένων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Σαρίφ στην Τεχεράνη, καταστρέφοντας τις υποδομές που υποστηρίζουν την εθνική πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης της χώρας και χιλιάδες άλλες υπηρεσίες.

Το Ισραήλ δέχθηκε ξεχωριστές ταυτόχρονες επιθέσεις από το Ιράν, την Υεμένη και τον Λίβανο. Συναγερμοί ήχησαν στην ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ λόγω επιθέσεων με πυραύλους ενώ επιθέσεις με drones καταγράφηκαν στο Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ και στο βόρειο τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίστηκαν στον Λίβανο, όπου σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, σχεδόν 1.500 άτομα έχουν σκοτωθεί από αυτές, από τότε που το Ισραήλ αύξησε τις επιθέσεις στη χώρα στις 2 Μαρτίου.