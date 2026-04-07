Εκπληξη προκάλεσε η πρωτοβουλία του ελληνικού Δημοσίου να παρασταθεί ως υποστήριξη κατηγορίας στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών και να βρεθεί δηλαδή δικονομικά δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων και τους τραυματίες, αλλά και απέναντι στους 36 κατηγορουμένους που δικάζονται για το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Από τα «ραντάρ» παραγόντων της δίκης, που θα συνεχιστεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας, στις 27 Απριλίου, δεν πέρασε απαρατήρητο ότι η κίνηση του Δημοσίου ήρθε λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου που οριοθετεί και αναγνωρίζει τις δικές του ευθύνες για τη σιδηροδρομική τραγωδία, για παραλείψεις του και ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας που δεν απέτρεψαν το τραγικό αποτέλεσμα από τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Επιλογή που ξαφνιάζει ακόμα περισσότερο, όπως σημείωναν δικηγόροι, σταθμίζοντας το γεγονός ότι το ελληνικό Δημόσιο έχει επιλέξει όχι μόνο να είναι απόν από μία άλλη δίκη – δορυφόρο της κύριας υπόθεσης των Τεμπών, με κατηγορουμένους τους ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αλλά και εκπρόσωπός του να βρίσκεται στα έδρανα της υπεράσπισης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι του Δημοσίου δεν πρόλαβαν χθες να αναλύσουν και να θέσουν όλες τις παραμέτρους για τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Κάτι που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση, οπότε και οι εκπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους θα εξηγήσουν εις βάρος ποιου κατηγορουμένου και για ποιον ακριβώς λόγο θα βρεθούν απέναντί τους.

«Τι μεσολάβησε και άλλαξε η συμπεριφορά του Δημοσίου, που δεν ήταν παρόν σε καμία από τις προηγούμενες τραγωδίες, όπως η φονική πυρκαγιά στο Μάτι και οι πλημμύρες στη Μάνδρα; Γιατί δεν είχε γίνει η κίνηση αυτή στο στάδιο της κύριας ανάκρισης;», ήταν μερικά από τα ερωτήματα που κυριάρχησαν στα «πηγαδάκια» μετά την είδηση για την παράσταση του Δημοσίου. Δεν ήταν πάντως λίγοι οι δικηγόροι που έβλεπαν μια προσπάθεια του Δημοσίου να μετακυλήσει το οικονομικό βάρος από τις αποζημιώσεις στις οικογένειες των θυμάτων, που άρχισε ήδη να πληρώνει, στους κατηγορουμένους και τους οργανισμούς που εμπλέκονται στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Χωρίς εντάσεις η δίκη

Κατά τα άλλα, η χθεσινή διαδικασία κύλησε χωρίς εντάσεις, με τη νομιμοποίηση των οικογενειών των θυμάτων και των τραυματιών που βγήκαν ζωντανοί από την κόλαση, αλλά και δηλώσεις.

Συγκλονιστική ήταν η στιγμή που ο σύζυγος και η μητέρα της 36χρονης στρατιωτικού Ελενας Δουρμίκα απευθύνθηκαν στους δικαστές, χωρίς να κρύβουν τη συναισθηματική τους φόρτιση.

«Εκλιπαρώ τη Δικαιοσύνη για να δικαιωθεί η μνήμη της κόρης μου, να δικαιωθούν τα εγγόνια μου», είπε η μητέρα της.

«Η αυτοπρόσωπη παρουσία της συζύγου στην υπηρεσία τής στέρησε τη ζωή της. Θέλω την αυτοπρόσωπη παρουσία όλων», δήλωσε ο σύζυγός της Δημήτρης Σέπκας, ζητώντας να είναι παρόντες στο εδώλιο όλοι οι κατηγορούμενοι.

Το ίδιο ζήτησε από το δικαστήριο και η εκ των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Είναι μια δίκη που έχει τραυματίσει ολόκληρη την κοινωνία, είναι υποχρέωσή τους να είναι παρόντες. Από εμάς δεν είναι ούτε ηθικά ούτε ανθρώπινα ούτε ιστορικά ανεκτή η απουσία τους, δεν είναι ανεκτή και για την ουσιαστική αναζήτηση της αλήθειας», είπε, επαναφέροντας και το αίτημά της για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Τεμπών, για το οποίο το δικαστήριο έχει επιφυλαχθεί να εκδώσει την απόφασή του.