Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ζήτησε την επιτάχυνση του σχεδιασμού και κατασκευής ενός νέου ενεργειακού συστήματος για την προστασία της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκάλεσε παγκόσμια ενεργειακά σοκ. Ο ηγέτης της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο τόνισε επίσης την ανάγκη για ανάπτυξη ενέργειας μέσω υδροηλεκτρικών, ενώ παράλληλα ζήτησε επέκταση χρήσης και της πυρηνικής ενέργειας, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV. «Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος έχει αποκτήσει βαθιά γνώση των παγκόσμιων τάσεων ενεργειακής ανάπτυξης και έχει λάβει σημαντικές αποφάσεις προωθώντας σε βάθος τη νέα στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας», είπε ο ίδιος, αναφερόμενος στο κέντρο εξουσίας του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Σι δεν ανέφερε άμεσα τον πόλεμο στις παρατηρήσεις του, τις οποίες όμως επικαλέστηκε το CCTV.