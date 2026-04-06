Ενα άγνωστο θρίλερ παίχτηκε Πέμπτη και Παρασκευή στη Νέα… Δικογραφία, με τη γνωστοποίηση της εμπλοκής περί των 15 βουλευτών του κόμματος στο νέο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θρίλερ που δοκίμασε άγρια όχι μόνο τις προσωπικές αντοχές του προέδρου Κυριάκου του Α’, αλλά και αυτή την ίδια τη συνοχή του κόμματος, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την κυβερνητική αυτοδυναμία, την περίφημη «δεδηλωμένη». Οπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, και δεν θα δεχθώ διαψεύσεις επ’ αυτού, η αρχική απόφαση του προέδρου Κυριάκου του Α’ ήταν όσοι αναφέρονται στη δικογραφία υπουργοί και βουλευτές παραιτούνται άμεσα και παραδίδουν τη βουλευτική τους έδρα. Η απόφαση δεν μπόρεσε ποτέ να υλοποιηθεί, διότι στις πρώτες νύξεις που έγιναν προς τους εμπλεκόμενους βουλευτές, συνάντησαν τείχος άρνησης! «Δεν παραιτούμαι για ένα νόμιμο ρουσφέτι», ήταν οι απαντήσεις που έδωσαν δυο-τρεις από αυτούς, καθιστώντας σαφές ότι αν τους διαγράψουν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, θα καταστούν ανεξάρτητοι, με αποτέλεσμα την πτώση της κυβέρνησης. Οπότε εγκαταλείφθηκε ολόκληρο το σχέδιο. Επικίνδυνα παιχνίδια, στην κόψη του ξυραφιού, έχω να παρατηρήσω…

(Ακόμη και ο Κώστας Καραμανλής, που είχε αποφασίσει να παραιτηθεί άμεσα, βλέποντας ότι το Μαξίμου ανέκρουσε πρύμνα μπρος στον διαγραφόμενο κίνδυνο της απώλειας της «δεδηλωμένης», αποφάσισε, και λογικά, να παραμείνει στη Βουλή ως το τέλος της θητείας του…)

«Ολίγον έγκυος»

Εν πρώτοις πάντως να συμφωνήσουμε ότι σε αυτή την ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ Νο2 υπάρχουν και σκαστές περιπτώσεις σκανδάλων, αλλά και διαβίβαση στον οργανισμό απλώς ρουσφετιών με την κανονική έννοια του όρου. Κατά δεύτερον, να συμφωνήσουμε ότι δεν υπάρχει μικρότερο ή μεγαλύτερο αδίκημα ως προς τη συμμετοχή βουλευτών και υπουργών: όλα είναι παρεμβάσεις. Ολα, μηδενός εξαιρουμένου. Μικρότερες ή μεγαλύτερες, με ελάχιστο ή περισσότερο «αντικείμενο», όλες παρεμβάσεις είναι. Και όταν η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει αυτό με όρους όπως τους περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος (στο Action 24), ότι δήθεν είναι διαφορετικό πράγμα «η απλή διαβίβαση αιτημάτων πολιτών προς τις υπηρεσίες και από την άλλη, η συνειδητή επιμονή σε παράνομες ενέργειες», ο διαχωρισμός θυμίζει το «ολίγον έγκυος»!

Καταλαβαίνω απολύτως τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση με τη νέα δικογραφία για τον αμαρτωλό οργανισμό, αλλά εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση, μην υποδύεσαι τον δικαστή, και βγάζεις αποφάσεις ότι «η πρώτη περίπτωση (η διαβίβαση αιτημάτων πολιτών) αποτελεί πάγια πρακτική όλων των πολιτικών γραφείων και δεν συνιστά παρανομία, καθώς ο έλεγχος νομιμότητας ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσίες. Αντίθετα, η γνώση και επιμονή σε παράνομο αίτημα συνιστά σοβαρή υπόθεση με διαφορετική απαξία».

Γιατί κοροϊδεύεις τον κόσμο…

Εξυπηρετήσεις και ρουσφέτια

Επειδή άμα βγάζεις τέτοιες (βλακώδεις, στη σύλληψή τους) «αποφάσεις», τότε το επόμενο μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντήσεις στην κοινωνία, είναι αφού ισχύει αυτό, τότε προς τι όλος αυτός ο πανικός. Και το δεύτερο, και σοβαρότερο, αυτοί οι βουλευτές, που «διαβίβασαν» τα «δίκαια» αιτήματα των πολιτών στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή στα γραφεία υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, για ποιον λόγο ακριβώς το έκαναν; Απάντηση: α) επειδή ήταν ψηφοφόροι τους, και β) επειδή ήταν μαθημένοι να το κάνουν.

Γνώριζαν δηλαδή, από προηγούμενες «εξυπηρετήσεις», ότι απευθυνόμενοι στον βουλευτή της καρδιάς τους, και με τη δική του παρέμβαση θα επιτύγχαναν αυτό το οποίο ζητούσαν. Επίσης, ο βουλευτής που έσπευσε να υιοθετήσει το αίτημα και να απαιτήσει από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ να το κάνει δεκτό, δεν το έκανε για την ψυχή της μάνας του, αλλά για να τον αθροίσει αυτόν που εξυπηρετεί στο «πελατολόγιο» του. Επειδή είναι «δικός μας».

Κατά συνέπεια, όταν η κυβέρνηση εμφανίζει από την Παρασκευή και μετά ως γραμμή άμυνας το «έτσι κάνουν όλοι» με τα «ρουσφέτια», είναι προφανές ότι η «γραμμή» παίζει γροθιές με το εκσυγχρονιστικό προφίλ του προέδρου Κυριάκου του Α’, και πρέπει, νομίζω, να αλλάξει άμεσα. Διότι το «ρουσφέτι» και η επιμονή σε αυτό ως μέσο επίλυσης προβλημάτων δεν είναι εκσυγχρονισμός, είναι οπισθοδρόμηση της χώρας στην εποχή του αραμπά…

Πιο «γαλάζιο» πεθαίνεις…

«Ψιλά γράμματα» θα μου πεις, και θα συμφωνήσω άφωνε, με όλα αυτά που ακούς, αναγνώστη μου. Διότι και αυτή, η νεότερη εκδοχή του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη συμμετοχή υπουργών, πρώην και νυν, και καμιά 15αριά βουλευτών της ΝουΔου, τι αποδεικνύει; Αυτό που απεδείχθη και με την πρώτη δικογραφία τον Ιούνιο του 2025. Οτι πρόκειται για ένα καθετοποιημένο σκάνδαλο της Νέας… Δικογραφίας, καθώς σε αυτό εμπλέκονται στελέχη της κυβέρνησης, βουλευτές, κομματικά στελέχη, και οπαδοί και μέλη του κόμματος. Οι πρώτοι δρούσαν προς διευκόλυνση των τελευταίων, οι οποίοι τελευταίοι με τη σειρά τους είχαν έναν και μόνο στόχο: να λεηλατήσουν τις ευρωπαϊκές και κρατικές επιδοτήσεις για τον αγροτικό κόσμο. Και το αποτέλεσμα αυτής της λεηλασίας, η οποία ήταν συνειδητή και χωρίς κανένα φραγμό, ήταν να στερηθούν τις επιδοτήσεις τίμιοι αγρότες που είχαν την «ατυχία» να μην είναι «δικά τους παιδιά».

Μέχρι λοιπόν ο μηχανισμός προπαγάνδας και παραπληροφόρησης να ανακαλύψει πάλι καμιά… κουμπαριά Ανδρουλάκη, για να επιτευχθεί κάποιου είδους «συμψηφισμός», και να περάσει η ισοπεδωτική θεωρία «έλα μωρέ, όλοι ίδιοι είναι», το σκάνδαλο είναι γαλάζιο, πιο «γαλάζιο» πεθαίνεις…

Νέα… Δικογραφία, με σήμα το σφυρί του δικαστή!

Σκάνδαλο σε… αναμονή

Ωσαύτως, σπεύδω να διευκρινίσω ότι όταν έγραφα εδώ ότι σχηματοποιείται και τρίτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν εννοούσα μια «μικρή» που έφτασε ή θα φτάσει στη Βουλή, και αφορά δύο βουλευτές της Νέας… Δικογραφίας, όχι. Εννοώ άλλη δικογραφία, η οποία αφορά σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το 2023, μετά δηλαδή τη δεύτερη νίκη του κυβερνώντος κόμματος στις εκλογές. Αναμείνατε λοιπόν τα νεότερα, και μη σας μπερδεύουν με άσχετα πράγματα.

Επίσης αναμείνατε δικογραφία για τους ψηφιακούς υδρομετρητές, σκάνδαλο περί του οποίου είχα ενημερώσει ήδη προ μηνών, και αυτό δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αφορά και γαλάζια στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης – περιφερειάρχες, δημάρχους, γενικούς γραμματείς περιφερειών. Καμιά 400αριά εκατομμύρια υπολογίζεται το «κόλπο» που είχαν στήσει, τα «δικά μας παιδιά»…

Κι επειδή πολλοί και διάφοροι εντός του κόμματος της χαράς δίνουν ένα «προσωπικό» χαρακτήρα στην επιμονή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να στέλνει δικογραφίες της περιόδου διακυβέρνησης της Νέας… Δικογραφίας, θεωρώντας ότι αυτές αποτελούν πράξη εκδικητική της ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρας Κοβέσι, να ενημερώσω ότι ο διάδοχός της κύριος Αντρες Ρίτερ είναι ακόμη χειρότερος! Πιο σκληρός. Οπότε άδικα χαίρονται που «επιτέλους φεύγει αυτή, τον Οκτώβριο» – το άκουσα κι αυτό…

Σε παράλληλο σύμπαν

Ευτυχως όμως, όλα αυτά δεν… αγγίζουν την κυβέρνηση του Κυριάκου του Α’, η οποία κατακτά τον ένα μετά τον άλλο, δημοσκοπικούς θριάμβους! Σκίζει κατά το κοινώς λεγόμενο. Πετάει! Η βαθιά πεποίθηση της κοινωνίας ότι η Νέα… Δικογραφία και η διαφθορά είναι έννοιες συνώνυμες, δεν έχει καμία σχέση με το παράλληλο σύμπαν στο οποίο ζει η συμπαθής τάξη των δημοσκόπων-αναλυτών! Να φανταστείτε ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα και ενώ είχαν ήδη γνωστά τα (μαύρα) νέα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2 και την ανάμειξη υπουργών και καμιά δεκαπενταριά βουλευτών, αυτοί οι εξέχοντες… επιστήμονες που ζουν ανάμεσά μας, μας διαβεβαίωσαν ότι η κυβέρνηση καλπάζει – ένας μάλιστα μας είπε ότι κέρδισε ήδη δύο μονάδες και βλέπει πια κατάφατσα την αυτοδυναμία!!!

Πού διάολο τις διενεργούν αυτές τις έρευνες δεν έχω καταλάβει. Ακόμη κι αν είχαν στηθεί έξω από την Πειραιώς ή και το Μέγαρο Μαξίμου ακόμη, τέτοιες παπάντζες αποκλείεται να έγραφαν (και να έλεγαν)…