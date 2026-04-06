Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων έκαναν την εμφάνισή τους στην Ευρώπη λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την Ιταλία να επιβάλλει «δελτίο» στα αεροπορικά καύσιμα που μπορούν να χρησιμοποιούν τέσσερα αεροδρόμια της χώρας.

Ολα αυτά τη στιγμή που μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως η Lufthansa, η British Airways και η RyanAir προειδοποιούν ότι εάν συνεχιστεί η τρέχουσα κατάσταση από τον Μάιο θα αρχίσουν να ακυρώνουν δρομολόγια.

Στην Ιταλία οι περιορισμοί καυσίμων για αεροπορικές αφορούσαν τα αεροδρόμια της Μπολόνιας, του Μιλάνου Linate του Τρεβίζο και της Βενετίας, σύμφωνα με μια ειδική ειδοποίηση προς τις αεροπορικές (NOTAM), μετέδιδε το Bloomberg.

Στη Βενετία οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε πτήσεις που γίνονται για ιατρικούς σκοπούς καθώς και σε κρατικές πτήσεις, εάν αυτές υπερβαίνουν σε διάρκεια τις τρεις ώρες. Για άλλες πτήσεις κάτω των τριών ωρών θα επιτρέπεται ο ανεφοδιασμός με μέγιστη ποσότητα 2.000 λίτρων ανά αεροσκάφος. Παρόμοιες διατάξεις περιλαμβάνονται στις ειδοποιήσεις για την Μπολόνια και το Τρεβίζο. Οι περιορισμοί θα ισχύσουν έως τις 9 Απριλίου, μέχρι νεωτέρας. Οι NOTAMs ανέφεραν ότι η διαθεσιμότητα καυσίμων A1 (αεροπορικών καυσίμων) της Air BP Italia ήταν περιορισμένη.

Ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες ανησυχούν ιδιαίτερα για την προμήθεια προϊόντων διύλισης πετρελαίου στην Ευρώπη βραχυπρόθεσμα. Οι ανησυχίες αφορούν κυρίως καύσιμα για αεροσκάφη τζετ και πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ).

Περιοδεία

Εν μέσω των συνεχώς αυξανόμενων προκλήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά των καυσίμων, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι πραγματοποίησε αιφνιδιαστική περιοδεία σε χώρες του Περσικού Κόλπου, για να διασφαλίσει ότι η Ρώμη θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση σε κρίσιμες πηγές ενέργειας εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Η Μελόνι ξεκίνησε το διήμερο ταξίδι της το απόγευμα της Παρασκευής συναντώντας τον σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στην Τζέντα, πριν ταξιδέψει στο Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το Σάββατο.

Για λόγους ασφαλείας, γνώση του ταξιδιού που κρατήθηκε μυστικό είχε μόνο ο πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας είχαν ζητήσει από την πρωθυπουργό να μην ταξιδέψει στις χώρες του Κόλπου και κατάφεραν να την πείσουν να ακυρώσει τη στάση της στο Κουβέιτ.

Σε συνέντευξή της στο TG1 η Μελόνι ανέφερε ότι επέλεξε να ταξιδέψει στον Κόλπο «ως χειρονομία αλληλεγγύης» προς τους περιφερειακούς συμμάχους της χώρας. Αλλά παραδέχτηκε ότι το ταξίδι είχε επίσης τον ρεαλιστικό στόχο να εξασφαλίσει την πρόσβαση της Ρώμης στο πετρέλαιο της περιοχής.

Η επίσκεψη στη Μέση Ανατολή αντανακλά την απροθυμία της Ρώμης να περιμένει τις Βρυξέλλες να βρουν απάντηση στην ενεργειακή κρίση σε επίπεδο μπλοκ, σχολίαζε το Politico. Η Μελόνι είχε δηλώσει ότι θα κινηθεί ανεξάρτητα για να διασφαλίσει ότι η Ιταλία έχει πρόσβαση στον ενεργειακό εφοδιασμό που χρειάζεται.

Η μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από τα εισαγόμενα καύσιμα την αφήνει εκτεθειμένη στον αντίκτυπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στις παγκόσμιες τιμές ενέργειας. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 70% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.