Νέο ρεκόρ ρυθμίσεων κατέγραψε η πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού τον Μάρτιο, με τη συνολική ονομαστική αξία των ρυθμισμένων οφειλών να υπολογίζεται στα 982,33 εκατ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των ρυθμίσεων ανήλθε σε 2.879. Το μέσο ύψος ρυθμισμένης οφειλής τον Μάρτιο ανήλθε σε περισσότερα από 340.000 ευρώ, κατά 10% μεγαλύτερο από το αντίστοιχο μέγεθος από την αρχή λειτουργίας του μηχανισμού.

Η αύξηση όλων των μεγεθών γύρω από τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την ένταξη των μεσαίων εισοδημάτων μεταξύ των επιλέξιμων οφειλετών για τους οποίους η ρύθμιση γίνεται αυτομάτως αποδεκτή από τον πιστωτή (Δημόσιο, τράπεζα ή servicer). Οπως προκύπτει από τα στοιχεία για τις ρυθμίσεις από τον Ιούλιο του 2025 και έπειτα, όταν και η αλλαγή των ορίων άρχισε να φέρνει αποτελέσματα, περίπου μία στις τέσσερις ρυθμίσεις (25,4%) γίνεται χάρη στη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Από τον Ιούλιο έχουν γίνει 4.975 ρυθμίσεις στο πλαίσιο των νέων ορίων, σε σύνολο 19.608. Αλλωστε, στο ίδιο διάστημα έχουν ολοκληρωθεί ακόμα 2.616 ρυθμίσεις βάσει της διάταξης για τους ευάλωτους οφειλέτες και τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Δηλαδή, περίπου το 65% των υποχρεωτικά αποδεκτών από τους πιστωτές ρυθμίσεων αφορά οφειλέτες με μεσαία εισοδήματα.

Από την αρχή λειτουργίας του εξωδικαστικού, τα πιστοποιητικά ευάλωτου οφειλέτη που έχουν εκδοθεί ανέρχονται σε 28.197. Σημειώνεται όμως ότι δεν πρόκειται για μοναδικούς οφειλέτες, καθώς τα εν λόγω πιστοποιητικά έχουν διάρκεια τριών μηνών και επανεκδίδονται.

Υπενθυμίζεται ότι ο ν. 5193/2025 ορίζει ότι οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού για συνολικές οφειλές έως 300.000 ευρώ γίνονται αυτομάτως αποδεκτές για:

Μονοπρόσωπα νοικοκυριά: Ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ, περιουσιακά στοιχεία έως 240.000 ευρώ και καταθέσεις έως 14.000 ευρώ.

Ζευγάρια: Ετήσιο εισόδημα έως 21.000 ευρώ, περιουσιακά στοιχεία έως 270.000 ευρώ και καταθέσεις έως 21.000 ευρώ.

Ζευγάρια/μονογονεϊκές οικογένειες με ένα ανήλικο τέκνο: Ετήσιο εισόδημα έως 28.000 ευρώ, περιουσιακά στοιχεία έως 300.000 ευρώ και καταθέσεις έως 28.000 ευρώ.

Ζευγάρια/μονογονεϊκές οικογένειες με δύο ανήλικα τέκνα: Ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ, περιουσιακά στοιχεία έως 330.000 ευρώ και καταθέσεις έως 35.000 ευρώ.

Ζευγάρια/μονογονεϊκές οικογένειες με τρία ή παραπάνω ανήλικα τέκνα: Ετήσιο εισόδημα έως 42.000 ευρώ, περιουσιακά στοιχεία έως 360.000 ευρώ και καταθέσεις έως 42.000 ευρώ.

Εως 20 Μαΐου οι προσφορές

Παράλληλα, παράταση μέχρι τις 20 Μαΐου (αντί για αρχική προθεσμία έως τις 2 Απριλίου) έχει δοθεί για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τη δημιουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων (ΦΑΕΑ). Για τον διαγωνισμό έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον οι: Bain Capital Credit, Christofferson, Robb & co. LLC, Fortress Credit Corp και Resolute Cepal Greece Ανώνυμη Εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι με 100 εκατ. ευρώ συνολικά θα συμμετέχουν στον ανάδοχο και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (Eurobank, Πειραιώς, ΕΤΕ και Alpha Bank). Βάση για τη λειτουργία του Φορέα θα αποτελέσουν σε πρώτη φάση οι 386 ευάλωτοι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Ενδιάμεσο Πρόγραμμα Προστασίας της α΄ κατοικίας.

Ο Φορέας θα επιτρέπει στους οφειλέτες να συνεχίσουν να μένουν στην κατοικία τους για 12 χρόνια πληρώνοντας μηνιαίο ενοίκιο, και στο πέρας αυτής της περιόδου θα μπορούν να επαναγοράσουν το ακίνητο, αφαιρώντας από την τιμή τα καταβληθέντα ενοίκια.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τον προαναγγελθέντα από τον Κυριάκο Πιερρακάκη μηχανισμό για τον διαχωρισμό της περιουσίας που μπορεί να εκποιηθεί στο πλαίσιο ρύθμισης, που στόχο έχει την προστασία της α’ κατοικίας και την εξαίρεσή της από τα περιουσιακά στοιχεία που πηγαίνουν προς εκποίηση, πηγές αναφέρουν ότι η ρύθμιση δρομολογείται, όμως δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί πότε θα ψηφιστεί από τη Βουλή.