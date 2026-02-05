Τον Ιανουάριο του 2026 ρυθμίστηκαν μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού οφειλές ύψους 773 εκατ. ευρώ, νέο ιστορικό υψηλό για τον μηχανισμό.

Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψαν οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μέσα στον πρώτο μήνα του έτους ρυθμίστηκαν συνολικά 773 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ από την έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού.

Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει την αυξανόμενη αποτελεσματικότητα του εργαλείου και τη συμμετοχή των οφειλετών στη διαδικασία. Σε σύγκριση με το προηγούμενο ρεκόρ του Ιουνίου 2025, ο Ιανουάριος 2026 σημείωσε αύξηση κατά 113 εκατ. ευρώ.

Μέσα στον ίδιο μήνα ολοκληρώθηκαν 2.554 ρυθμίσεις. Από την έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 53.307 ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 16,53 δισ. ευρώ. Το 68,6% αυτών αφορά φυσικά πρόσωπα – επιτηδευματίες, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία.

Κοινωνική προστασία και στήριξη ευάλωτων οφειλετών

Ιδιαίτερα θετική είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκαν 274 ρυθμίσεις για ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 37 αφορούν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Από την έναρξη του μηχανισμού, 440 οφειλέτες έχουν πετύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, διασφαλίζοντας την προστασία της περιουσίας και της κύριας κατοικίας τους.

Διμερείς ρυθμίσεις με χρηματοδοτικούς φορείς

Αυξημένη δυναμική παρουσιάζουν και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους τέσσερις μεγαλύτερους servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Τον Δεκέμβριο του 2025 καταγράφηκαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους 442 εκατ. ευρώ, που αφορούν 5.522 οφειλέτες, έναντι 412 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η συνεργασία οφειλετών και servicers ενισχύεται, οδηγώντας σε ουσιαστικές λύσεις.

Εξυπηρέτηση πολιτών και υποστήριξη

Για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προσφέρει πανελλαδική εξυπηρέτηση μέσω βιντεοκλήσης ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του gov.gr ή στο τηλέφωνο 213.212.5730.