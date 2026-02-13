Σημαντικές βελτιώσεις στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών φέρνει η ενεργοποίηση της δυνατότητας ένταξης οφειλών προς τους Δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 5270/2026. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την καθολική ρύθμιση δημοτικών χρεών που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός διαδικασίας, δίνοντας ουσιαστική ανάσα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που επιδιώκουν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες.

Ποιοι και πώς εντάσσονται

Η υπαγωγή αφορά οφειλές προς Δήμους που υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ. Πρόκειται για σημαντική διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Εξωδικαστικού, που δίνει τη δυνατότητα συνολικής αντιμετώπισης των οικονομικών υποχρεώσεων ενός οφειλέτη.

Με την υποβολή της αίτησης:

Αναστέλλονται αυτόματα όλα τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης από τον Δήμο σε βάρος του οφειλέτη.

Σε περίπτωση έγκρισης και σύναψης σύμβασης ρύθμισης, άρση τυχόν κατασχέσεων επιτυγχάνεται ήδη μετά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Τέλος στις οφειλές «δύο ταχυτήτων»

Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα των οφειλών δύο «ταχυτήτων». Μέχρι σήμερα, μέρος των χρεών μπορούσε να υπαχθεί σε ρύθμιση, ενώ τα δημοτικά χρέη παρέμεναν εκτός διαδικασίας, δημιουργώντας σοβαρές ανισορροπίες για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η νέα ρύθμιση διασφαλίζει ότι οφειλές που μέχρι πρότινος δεν μπορούσαν να τακτοποιηθούν, πλέον εντάσσονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο, διευκολύνοντας τη βιωσιμότητα των ρυθμίσεων.

«Αυτή η νέα δυνατότητα, αναμφίβολα, συμβάλει στη καθολική ρύθμιση των χρεών του εκάστοτε οφειλέτη, ώστε ο τελευταίος να μην έχει οφειλές δύο “ταχυτήτων”. Ορισμένες, δηλαδή, σε ρύθμιση και ορισμένες μη δυνάμενες να ρυθμιστούν, το οποίο προκαλούσε μέχρι πρότινος καίριο πλήγμα στους προϋπολογισμούς μίας επιχείρησης ή ενός νοικοκυριού.», δηλώνει στα ΝΕΑ ο Ζαννής Σιδέρης, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και Πρόεδρος του Σύλλογος Προστασίας Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων (ΣΥ.Π.Υ.Ν.Ε.).

Όπως εξηγεί, η αναστολή των αναγκαστικών μέτρων με την υποβολή και μόνο της αίτησης, αλλά και η άρση κατασχέσεων μετά την πρώτη δόση, αλλάζουν ουσιαστικά τη θέση του οφειλέτη, δίνοντάς του τη δυνατότητα να τακτοποιήσει όλα τα χρέη του σε ενιαίο πλαίσιο.

Οφέλη για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Η ενεργοποίηση της δυνατότητας ένταξης δημοτικών οφειλών στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό:

Ενισχύει τη βιωσιμότητα των ρυθμίσεων

Προσφέρει πραγματική δεύτερη ευκαιρία για την τακτοποίηση χρεών

Διευκολύνει τη συνολική οικονομική διαχείριση, αποτρέποντας ανισορροπίες στους προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και νοικοκυριών

Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρήσεις και πολίτες μπορούν πλέον να αντιμετωπίζουν τα οικονομικά τους με ενιαίο, διαφανές και ασφαλές πλαίσιο, μειώνοντας τον κίνδυνο κατασχέσεων και άλλων μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης.