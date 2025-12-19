Τα χρέη σε τράπεζες, Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία αποτελούν ένα συχνό πρόβλημα για πολλούς Έλληνες και επιχειρήσεις, δημιουργώντας οικονομική πίεση και αβεβαιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών, που εισήχθη με τον Ν. 4738/2020, έρχεται να δώσει λύσεις μέσω μιας συνολικής διαδικασίας ρύθμισης, χωρίς την ανάγκη ξεχωριστής διαπραγμάτευσης με κάθε πιστωτή.

Ο δικηγόρος και πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών και Επιχειρήσεων, Ζαννής Σιδέρης μίλησε στα ΝΕΑ, εξηγώντας τα οφέλη και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας για τους οφειλέτες.

Μια «συγκεντρωτική» λύση για όλα τα χρέη

Η μεγάλη διαφορά του Εξωδικαστικού Μηχανισμού σε σχέση με τις κλασικές διαπραγματεύσεις είναι ότι συγκεντρώνει όλα τα χρέη σε μία διαδικασία. Δηλαδή, αν κάποιος χρωστάει στην τράπεζα, στο Δημόσιο και στον ΕΦΚΑ, μπορεί να τα φέρει μαζί, να δει πόσα μπορεί να διαγράψει και να ρυθμίσει τις δόσεις του σε μία ηλεκτρονική αίτηση.

Μάλιστα, όπως λέει ο κ. Σιδέρης, ακόμη και αν κάποιος έχει μόνο έναν πιστωτή, μπορεί να υπαχθεί, και συνήθως δεν χρειάζεται προκαταβολή, κάτι που στις «δια ζώσης» διαπραγματεύσεις με τράπεζες ή funds σχεδόν πάντα ζητείται.

Τι μπορεί να ρυθμιστεί

Δημόσιο: πρόστιμα, τέλη κυκλοφορίας, βεβαιωμένες οφειλές Δ.Ο.Υ.

Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ κλπ.): παλαιές και νέες οφειλές, ακόμα και για αυτοαπασχολούμενους.

Τράπεζες και funds: ακόμα και δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, χωρίς περιορισμένο χρόνο υποβολής.

Δόσεις και ευελιξία

Μέσω του μηχανισμού οι δόσεις είναι ιδιαίτερα ευέλικτες:

Οφειλές προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία μπορούν να ρυθμιστούν έως 240 δόσεις.

μπορούν να ρυθμιστούν Οφειλές προς τράπεζες και funds μπορούν να ρυθμιστούν έως 420 δόσεις.

Αυτό σημαίνει ότι ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει ρυθμίσεις που ταιριάζουν στον προϋπολογισμό του, χωρίς να πιέζεται από βραχυπρόθεσμες υψηλές δόσεις.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Στον μηχανισμό μπορούν να ενταχθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, αρκεί οι οφειλές τους να ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ και να μην έχουν ήδη υπαχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις (ή να έχουν απορριφθεί ή παραιτηθεί).

Επιπλέον, η συμμετοχή εγγυητή ή συζύγου που είναι συνοφειλέτης δεν είναι υποχρεωτική, άρα κανένα παρελθόν ρύθμισης δεν μπλοκάρει τη διαδικασία.

Γιατί αξίζει

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός δεν είναι μόνο ένα εργαλείο για να «κατεβάσει» το ύψος των δόσεων ή να διαγράψει μέρος των τόκων. Είναι μια πρακτική λύση για καθημερινά προβλήματα, που δίνει στον οφειλέτη τη δυνατότητα να πάρει ξανά τον έλεγχο των οικονομικών του.

Στην πράξη, ένας επαγγελματίας ή ένας πολίτης που νιώθει «παγιδευμένος» από τους αριθμούς, μπορεί να δει ξεκάθαρα τι χρωστάει, πόσο μπορεί να πληρώσει και με ποιον ρυθμό, χωρίς να τρέχει σε δεκάδες γραφεία και τράπεζες. Όπως λέει ο Ζαννής Σιδέρης, είναι η διαδικασία που «συμμαζεύει» τα χρέη σε μια πλατφόρμα, και τελικά στην πραγματική ζωή αυτό κάνει τη διαφορά.