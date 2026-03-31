Από καιρό σάς έχω ενημερώσει για τα νέα πρόσωπα που εξετάζουν την πιθανότητα να προσφύγουν νομικά για τη στοχοποίησή τους με το Predator, μετά και τις νέες διαστάσεις που απέκτησε το ζήτημα κατά την εκδίκασή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και, βέβαια, τη δικαστική απόφαση. Η αγωνία που επικρατεί στις «γαλάζιες» παρέες αφορά κυρίως την πιθανότητα να χρειαστεί να καταθέσουν στη Δικαιοσύνη πολιτικά πρόσωπα ή πρώην στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που είχαν στοχοποιηθεί.

Πηγή μου μού επιβεβαίωσε πως το Μαξίμου γνωρίζει πολύ καλά ότι, εφόσον η έρευνα κινηθεί τυπικά, τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να κληθούν από τη Δικαιοσύνη είτε το θέλουν είτε όχι. Το σκεπτικό της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου καθιστά σαφές ότι, για να ελεγχθούν οι επιχειρηματίες και χειριστές του Predator για το αδίκημα της κατασκοπείας (τετελεσμένης ή απόπειρας), θα πρέπει να εξεταστούν συγκεκριμένοι στόχοι και να καταθέσουν συγκεκριμένα στοιχεία.

Αν άνοιξαν το «μολυσμένο» sms που έλαβαν, τι είδους αρχεία και επικοινωνίες είχαν στα κινητά τους, πού βρίσκονταν εκείνη την περίοδο και τι συναντήσεις έκαναν. Η απόφαση αναφέρει και συγκεκριμένα ονόματα. Αλλά εάν, ξαναλέω, η έρευνα γίνει κανονικά, δεν θα μείνει μόνο σε αυτά. Γι’ αυτό σας έγραφα χθες ότι έχει υπάρξει εισήγηση να αναλάβει το κομμάτι αυτό, τα περί κατασκοπείας, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ιδανικά κάποιος που δεν θα θέλει να υποβάλει υπουργούς και απόστρατους στη βάσανο μιας εξαντλητικής κατάθεσης…

Περί κατασκοπείας

Διά του λόγου το αληθές, η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου γράφει επί λέξει πως «πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω και να επανεξετασθεί η τυχόν τέλεση εκ μέρους των κατηγορουμένων και των τυχόν τρίτων συμμετόχων και άλλων αξιόποινων πράξεων και δη της κατασκοπείας». Και ακόμη περισσότερο, να ληφθεί υπόψη ο τρόπος λειτουργίας του λογισμικού «σε συνδυασμό με τους αποδέκτες των μηνυμάτων που περιείχαν συνδέσμους επιμόλυνσης με το λογισμικό κατασκοπείας Predator, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Εξωτερικών Νικόλαος Δένδιας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Μιχαήλ Καραμαλάκης και άλλων υπουργών που χειρίζονται καίρια χαρτοφυλάκια με κρατικά απόρρητα και μυστικές πληροφορίες (κατά την έννοια του άρθρου 149 ΠΚ)». Μάλιστα, στο δικαστήριο τεκμηριώθηκε με έγγραφα ότι ο Φλώρος παγιδεύτηκε με Predator την ημέρα που συμμετείχε σε Σύνοδο Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, ο Χρυσοχοΐδης λίγες ώρες πριν μπει σε έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, ενώ ο Δένδιας είχε λάβει «μολυσμένα» μηνύματα ενώ ήταν σε υπηρεσιακά ταξίδια στη Σαουδική Αραβία και στην Ουκρανία και μόλις είχε επιστρέψει από Τουρκία.

Ταξίδι με ψευδώνυμο

Με τούτα και με τα άλλα, αν κληθούν οι υπουργοί να καταθέσουν με βάση όσα προέκυψαν στο δικαστήριο, τα πράγματα για την κυβέρνηση δυσκολεύουν σημαντικά. Για παράδειγμα, ρωτήθηκε χθες ο Παύλος Μαρινάκης για τον λόγο που ο Γιάννης Λαβράνος συνόδευε τον κουμπάρο του Νίκο Παναγιωτόπουλο σε επίσημο ταξίδι στο Ισραήλ. Και αρκέστηκε να κάνει λόγο για «λάσπη στον ανεμιστήρα». Επειδή, όμως, πλέον, υπάρχουν και καθαρογραμμένα πρακτικά δικαστηρίου, ας θυμίσω περί τίνος πρόκειται γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Στις 12 Δεκεμβρίου, ο συνάδελφός μας Βασίλης Λαμπρόπουλος κατέθεσε στη δίκη των υποκλοπών ότι στις 16 Ιανουαρίου 2020 ο Λαβράνος συμμετείχε σε επίσημο ταξίδι στο Ισραήλ του τότε υπουργού Αμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου, όχι με το όνομά του, αλλά με ψεύτικα στοιχεία, ως «Παπαδάκης». Αυτό όχι απλώς δεν διαψεύστηκε ως «λάσπη». Αντιθέτως, επιβεβαιώθηκε αρμοδίως. Το γιατί πήγε θα κληθεί να το ερευνήσει η Δικαιοσύνη. Αν δεν το αποκαλύψει πρώτα ο ίδιος…

Περιμένοντας τον Τραμπ

Γεύμα προς τιμήν της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πραγματοποίησε η οργάνωση «Greeks for Trump» («Ελληνες υπέρ Τραμπ») του ελληνοαμερικανού και στενού συνεργάτη της στην Αθήνα, Κρις Μαραφάτσου, που μάζεψε στη Γλυφάδα λίγους αλλά καλούς φίλους της πρεσβευτού των ΗΠΑ από τον πολιτικό και επιχειρηματικό χώρο. Εθεάθησαν, μεταξύ άλλων, η Ολγα Κεφαλογιάννη, ο Βασίλης Σπανάκης και ο Νότης Μηταράκης που συνδέεται με τον Μαραφάτσο λόγω κοινής καταγωγής. Η συζήτηση ήταν χαλαρή και φιλική, οπότε ειδήσεις δεν έβγαλε. Η Γκίλφοϊλ διαβεβαίωσε, πάντως, την παρέα ότι οργανώνει μια επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα εντός του 2026.

«Εξωση» στους δικηγόρους

Για όσα διαδραματίζονται γύρω από τη δίκη για τα Τέμπη θα διαβάσετε στο αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελίδα 45. Μαθαίνω, ωστόσο, ότι κάποιοι εκ των κατηγορουμένων θα καταθέσουν ένσταση αποβολής των δικηγορικών συλλόγων από τη δίκη, επικαλούμενοι τη νομολογία του ΣτΕ που έκρινε ότι ο ΔΣΑ δεν είχε έννομο συμφέρον στην υπόθεση του αντισυνταγματικού διορισμού των μελών της ΑΔΑΕ και του ΕΣΡ από τη Βουλή. Θα προκληθούν διαμαρτυρίες και ηρεμία δεν προβλέπω να επιτευχθεί σύντομα.