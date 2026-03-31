Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαπίστωσε ότι πραγματικός νικητής του πράσινου συνεδρίου ήταν ο Δούκας επειδή πέρασε η γραμμή του. Δεδομένων των οργανωτικών αλλαγών και της πλειονότητας των εκλεγμένων στη νέα ΚΕ, ο Ανδρουλάκης επιβεβαίωσε την κυριαρχία του, λέει μια άλλη άποψη. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος μετρήθηκε και επίσημα ως η δεύτερη κομματική δύναμη, είναι ο κερδισμένος, υποστηρίζει μια τρίτη. Το ΠΑΣΟΚ, άρα, επιβεβαιώνει εκείνο το τσιτάτο που

θέλει μια σειρά από νίκες να οδηγούν σε μια ήττα.

Παραίτηση

«Στο θέμα της δίκης για το έγκλημα των Τεμπών, τίθεται ζήτημα πολιτικής ευθύνης. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιωργος Φλωρίδης είναι έκθετος και οφείλει να παραιτηθεί». Ο Χρήστος Γιαννούλης και ο ΣΥΡΙΖΑ προστίθενται στη λίστα όσων ζητούν το κεφάλι του Φλωρίδη (είχαν προηγηθεί συγγενείς θυμάτων, νομικοί και άλλα κόμματα). Το κομψό άδειασμά του στην τελευταία κυριακάτικη πρωθυπουργική ανάρτηση δείχνει ότι η αντιπολίτευση δεν θα εισακουστεί. Οπότε, οι εκπρόσωποί της δεν θα χάσουν έναν από τους ευκολότερους κυβερνητικούς στόχους.

Αγώνες

Το συνεχίζει ο Θάνος Πλεύρης. Ενημέρωσε τους τηλεθεατές πως την Κυριακή το ΚΚΕ πήγε στο Λιτόχωρο για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού (δείχνοντας τη σχετική αφίσα από την οθόνη του κινητού του) και αναρωτήθηκε γιατί ο Κουτσούμπας μπορεί να «το τιμά» αυτό αλλά εκείνος δεν μπορεί να τιμήσει τους «αγώνες» των δικών του. Επειδή ο ζήλος του είναι τόσος που ακόμη και νεοδημοκράτες φοβούνται μην αρχίσει να ζητά πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων.

Συγκυβέρνηση

Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, το ΠΑΣΟΚ είπε από το συνέδριό του με ποιους δεν θα συγκυβερνήσει αλλά όχι με ποιους θα συγκυβερνήσει. «Να μην ντρέπεται, να πει αν θα είναι ο κύριος Τσίπρας αν κάνει κόμμα, αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 3%, 4%, 5%, η κ. Κωνσταντοπούλου; Μήπως είναι η Ακρα Δεξιά την οποία εμείς έχουμε αποκλείσει ξεκάθαρα;», αναρωτήθηκε. Ξέχασε τη ΝΕΑΡ – που μέχρι να αλλάξει αρχηγό ήταν ο μοναδικός δυνητικός εταίρος με τον οποίο ίσως συζητούσαν οι πασόκοι χωρίς πρώτα να τσακωθούν μεταξύ τους.