Μια ανησυχία την έχω. Φοβούμαι δηλαδή μήπως τελικά ούτε ο Ταλ Ντίλιαν, ούτε ο Μπομπ Ντίλαν, ρίξουν την κυβέρνηση κι έχουμε θέμα.

Και για τον Μπομπ, να παραδεχτώ ότι δεν έχει καμία φαγούρα να πέσει ο Κυρανάκης.

Αλλά οι άλλοι; Αν δεν ρίξουν αυτοί την κυβέρνηση, αν δεν βάλει πλάτη η Καρυστιανού με τη γερόντισσα, αν δεν κινηθεί επιτέλους ο εισαγγελέας όπως εισηγείται ο Βενιζέλος, αν δεν γίνουν τα δέοντα να ξεκουνηθεί ο τόπος τώρα που πέθανε κι η Μαρινέλλα, τότε πώς θα απαλλαγούμε από το καθεστώς;

Ασε που ούτε τον Τσίπρα στη Ρούμελη τον είδα στα ντουζένια του.

Βεβαίως είχαμε και μια ευχάριστη εξέλιξη. Ο δήμαρχος (ως ΠΑΣΟΚ, όχι ως δήμαρχος) είναι κατηγορηματικός ότι δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ, ακόμη κι αν του τραγουδήσουν τον «Υμνο του ΕΑΜ» τώρα που θυμήθηκε τον Βελουχιώτη στη Λαμία ο Τσίπρας.

Καμία αντίρρηση και μπράβο του δημάρχου.

Αλλά έχω μια απορία. Πρότεινε κανείς του δημάρχου να συνεργαστεί με τη ΝΔ κι εκείνος το αρνείται; Του έδωσαν δηλαδή κάποιο υπουργείο ή υφυπουργείο ή έστω τη Γενική Γραμματεία Αδέσποτων Ζώων και τα απέρριψε; Του ψιθύρισαν κάτι που εμείς δεν ξέρουμε; Ή έστω τον ζήτησαν με υποσχετική;

Διότι για να αρνηθείς μια πρόταση πρέπει πρώτα να σ’ την κάνουν. Και δεν βλέπω τη ΝΔ να ψάχνει για παρέα.

Το αντίθετο. Την ακούω να λέει πως μόνο εκείνη μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα, μόνο εκείνη μπορεί να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τα συμφέροντα της χώρας, μόνο εκείνη μπορεί να διασφαλίσει την τάξη και την ασφάλεια.

Δεν ξέρω αν λέει αλήθεια. Ούτε πόσους πείθει. Αλλά πουθενά δεν άκουσα τον Μητσοτάκη να διακηρύσσει ότι όλα αυτά θα τα κάνει μόνο παρέα με τον δήμαρχο.

Συνεπώς τι ακριβώς αρνείται ο δήμαρχος; Μυστήριο.

Διότι αν είναι έτσι, τότε παρακαλώ να σημειωθεί πως και εγώ αρνούμαι τη Γενική Διεύθυνση του BBC, το Νομπέλ Ιατρικής, το Τσάμπιονς Λιγκ και τη Μάργκο Ρόμπι, τα οποία βεβαίως ουδέποτε μου έχουν προταθεί.

Αλλά στη ζωή δεν υπάρχει ευκολότερο πράγμα από το να αρνηθείς μια πρόταση που κανείς δεν σκέφτηκε να σου κάνει.

Και το διευκρινίζω για να το γνωρίζετε κι εσείς οι καλοί αναγνώστες και φίλοι μου.

Ωστε μόλις ο εισαγγελέας που εισηγείται ο Βενιζέλος αρχίσει τις συλλήψεις να έχουμε κάπου να κρυφτούμε.

Διαφορετικά θα τρέχουμε δεξιά κι αριστερά «like a Rolling Stone» που λέει κι ο μεγάλος Ντίλαν.