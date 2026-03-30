Αναπνέουμε περίπου 20.000 φορές την ημέρα, χωρίς να το σκεφτόμαστε. Κι όμως, κάθε ανάσα κουβαλά σημαντικές πληροφορίες. Αποτελεί έναν ζωντανό δείκτη υγείας, αντοχής και ισορροπίας. Τι πρέπει να κάνουμε όμως για να διατηρήσουμε «νεανική» την ανάσα» μας; Οι ειδικοί σημειώνουν ότι δεν είναι προνόμιο των νέων, αλλά αποτέλεσμα συνειδητών επιλογών που προστατεύουν και ανανεώνουν το αναπνευστικό σύστημα.

Και συμπληρώνουν με νόημα ότι σε μια εποχή περιβαλλοντικών προκλήσεων και αυξημένων αναπνευστικών νοσημάτων, η φροντίδα των πνευμόνων αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα πρόληψης και ποιότητας ζωής.

«Πολλοί από εμάς θεωρούν ότι η αναπνοή είναι κάτι αυτόματο, απλό και χωρίς ιδιαίτερη χρηστικότητα, καθώς επαναλαμβάνεται κάθε στιγμή της ζωής μας. Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική, αφού σε καμία περίπτωση η διαδικασία της αναπνοής δεν είναι απλώς μια μηχανική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος», σημειώνει στο ένθετο «Υγεία» η δρ Σταματούλα Τσικρικά, πρόεδρος της Ομάδας Προαγωγής Υγείας και Διακοπής Καπνίσματος της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Secretary of UEMS Pneumology Section και πρόεδρος της Ενωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας.

Οπως η ίδια εξηγεί, «η καλή λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος είναι απαραίτητη για την ευόδωση όλων των λειτουργιών του σώματος και του ευ ζην, καθώς αποτελεί την “αόρατη” δύναμη που χαρίζει το απαιτούμενο οξυγόνο και παράλληλα στηρίζει την ενέργεια, την αντοχή, τη διαύγεια στον οργανισμό». Συνεπώς και στο πλαίσιο αυτό, η ηλικία των πνευμόνων μας είναι άκρως σημαντική, όπως αναλύει στο κείμενο που ακολουθεί και υπογράφει η δρ Τσικρικά, δίνοντας παράλληλα συμβουλές για… δυνατές ανάσες.

Δεν είναι θέµα βιολογικής ηλικίας

Στην πραγματικότητα, οι «νεανικοί πνεύμονες» αυξάνουν την άμυνα στα εκάστοτε παθογόνα, συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα στο στρες, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη συναισθηματική και πνευματική ισορροπία, βελτιώνοντας συνολικά την ποιότητα της ζωής μας.

Σύμφωνα με τις μελέτες, η ηλικία των πνευμόνων δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την ηλικιακή καταγραφή της ταυτότητας.

Είναι δηλαδή πιθανόν, δύο άνθρωποι της ίδιας ηλικίας να έχουν εντελώς διαφορετική αναπνευστική ικανότητα και αντοχή. Το αποτέλεσμα αυτό, αν και πολυπαραγοντικό, σε καμιά περίπτωση δεν οφείλεται στην τύχη αλλά στον τρόπο ζωής που υιοθετείται, για παράδειγμα, με την καθημερινή φυσική άσκηση, την ποιότητα του εισπνεόμενου αέρα και την αποχή από το κάπνισμα ή το άτμισμα.

Με το πέρασμα των ετών αναπόφευκτα επέρχονται μεταβολές στους πνεύμονες αφού και αυτοί γηράσκουν. Επέρχεται δηλαδή σταδιακή μείωση της ελαστικότητάς τους, οι αναπνευστικοί μύες αρχίζουν να εξασθενούν και η ικανότητα του οργανισμού να προσλαμβάνει οξυγόνο περιορίζεται με διαφορετικό εξατομικευμένο ρυθμό. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις του αναπνευστικού δεν λαμβάνουν χώρα ως μια απότομη αλλαγή, αλλά ως μια αργή, σχεδόν ανεπαίσθητη φθορά, που συχνά γίνεται αντιληπτή μόνο όταν εμφανιστεί η δύσπνοια ή η κόπωση σε απλές δραστηριότητες.

Οι παράγοντες που «φθείρουν» τους πνεύµονες

Αν πρέπει να προσδιοριστούν συγκεκριμένοι παράγοντες που «φθείρουν» τους πνεύμονες, σίγουρα, ο σύγχρονος τρόπος ζωής θα ήταν ένας από αυτούς. Η καθιστική καθημερινότητα, το συνεχές και χρόνιο άγχος, όπως και οι ατελείωτες ώρες θέασης μπροστά σε οθόνες έχουν αλλάξει τη στάση, ακόμα τον τρόπο που αναπνέουμε.

Παράλληλα, η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει τη δυνατότητα να «γερνάει» τους πνεύμονες πιο γρήγορα από το φυσιολογικό. Οι κυριότερες αιτίες είναι τα μικροσκοπικά σωματίδια και οι χημικοί ρύποι από τα καυσαέρια, τις βιομηχανικές εκπομπές, αλλά και η θέρμανση με ακατάλληλα ή επικίνδυνα μέσα καύσης τα οποία διεισδύουν και προκαλούν χρόνια φλεγμονή στους αεραγωγούς.

Ακολουθεί το – ενεργητικό και παθητικό – κάπνισμα το οποίο προκαλεί μια συνεχή και προοδευτική βλάβη στους πνεύμονες, ξεκινώντας από φλεγμονή των αεραγωγών και καταλήγοντας σε μόνιμη απώλεια της πνευμονικής λειτουργίας. Οι τοξικές ουσίες του καπνού καταστρέφουν την άμυνα των αεραγωγών και αυξάνουν την παραγωγή βλέννας η οποία με τον χρόνο οδηγεί σε στένωση και απόφραξή τους. Κατά συνέπεια, εμφανίζεται δύσπνοια, μειωμένη αντοχή, αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων, καθώς και ανάπτυξη χρόνιων νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), χωρίς να λησμονείται και ο καρκίνος του πνεύμονα.

Συµβουλές προστασίας και ανανέωσης

Από την άλλη μεριά, οι στρατηγικές προστασίας και ανανέωσης της αναπνοής δεν έχουν χρονικό περιορισμό. Σε κάθε ηλικία μπορούμε να κερδίσουμε πίσω την καθαρή ανάσα μας και, γιατί όχι, να αναπροσδιοριστεί το αναπνευστικό σύστημα. Πρωτίστως, στις ατομικές επιλογές ορίζεται η διακοπή του καπνίσματος και του ατμίσματος. Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες από τη διακοπή του καπνίσματος, η πνευμονική λειτουργία αρχίζει να βελτιώνεται, ενώ έπειτα από ορισμένο χρονικό διάστημα η ταχύτητα μείωσης της πνευμονικής χωρητικότητας επανέρχεται στα επίπεδα ενός μη καπνιστή. Ακολουθεί ή αερόβια άσκηση όπου κατά τη διάρκειά της οι πνεύμονες λειτουργούν πιο εντατικά για να τροφοδοτήσουν τους μυς με οξυγόνο. Αυτό ενδυναμώνει σταδιακά τόσο το διάφραγμα όσο και τους μεσοπλεύριους μυς. Εξαιρετικές επιλογές αερόβιας άσκησης αποτελούν το γρήγορο περπάτημα, το κολύμπι και το ποδήλατο. Η σωστή στάση του σώματος δεν είναι κάτι που το σκεφτόμαστε πολύ συχνά. Πολλοί από εμάς περνάμε ώρες σκυμμένοι πάνω από μια οθόνη, μη αφήνοντας τους πνεύμονες να εκπτυχθούν ορθά. Αντιθέτως, η όρθια στάση, με ανοιχτό θώρακα, επιτρέπει βαθύτερη και πιο αποτελεσματική αναπνοή.

Επιπρόσθετα, οι τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, όπως τα μούρα, το μπρόκολο, τα καρύδια και το ελαιόλαδο, βοηθούν στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών, και κατά συνέπεια και της συστηματικής φλεγμονής. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παραλειφθεί η επαρκής ενυδάτωση η οποία συμβάλλει στην κάθαρση της βλέννας των πνευμόνων.

Ισως τελικά το μυστικό για να μένουμε «πιο νέοι» να μη βρίσκεται σε ακριβά συμπληρώματα ή περίπλοκες θεραπείες, αλλά σε κάτι που κάνουμε χιλιάδες φορές την ημέρα χωρίς να το σκεφτόμαστε: στο πώς να αναπνέουμε σωστά. Γιατί όσο πιο ελεύθερη και δυνατή είναι η αναπνοή μας, τόσο πιο γεμάτη μπορεί να γίνει και η ζωή μας.