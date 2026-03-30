Μια… στεναχώρια με κυριεύει σήμερα. Μια… στεναχώρια και μια απογοήτευση. Γι’ αυτούς τους φουκαράδες που μετέχουν του κυβερνητικού μηχανισμού προπαγάνδας και παραπληροφόρησης. Επαιξαν τα ρέστα τους όλο το προηγούμενο διάστημα σχετικά με το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, «είδαν» αιματοχυσίες, διέβλεψαν διασπάσεις, εκτίμησαν διαλυτικά γεγονότα, ονειρεύτηκαν ακόμη και… ξύλο μεταξύ φατριών και αντιφρονούντων. Και πήγαν όλες αυτές οι (να τις κάνει ο Θεός…) έγκυρες «προβλέψεις», τις οποίες είχε επεξεργαστεί εντατικά το υπόγειο του Μεγάρου Μαξίμου από κοινού με το γνωστό παρεάκι των δημοσκόπων και των λοιπών «αναλυτών», στον «κουβά»! Κανονικά!

Για όσους ξέρουν τον χώρο, και ένας από αυτούς είμαι κι εγώ, το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ήταν ίσως το πιο ενωτικό που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ!!! Ολες οι προτάσεις, ακόμη και αυτές των μετεκλογικών συνεργασιών, πέρασαν ομόφωνα.

Και μην ακούτε τίποτε από όσα θα προσπαθήσει να περάσει τις επόμενες ημέρες το φιλοκυβερνητικό «μηχανάκι» στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Τους έχω ικανούς να πιαστούν από μια αναφορά ενός τριτοτέταρτου στελέχους που άφησε ένα υπονοούμενο, και ότι τάχα αυτό απέδειξε την εσωστρέφεια, διότι θα πρόκειται για παραμύθια! Πα-ρα-μύ-θια.

Επαιξαν τα ρέστα τους στη διάλυση του ΠΑΣΟΚ και θα προσπαθήσουν να διασώσουν, έστω, τα προσχήματα…

…αλλά και οι νέες εκτιμήσεις

Να προβλέψω κι εγώ κάτι από την πλευρά μου; Ευχαριστώ για την άδεια, το κάνω αμέσως: αφού δεν έχουν υλικό για να συντηρήσουν το έργο «εσωστρέφεια και διάλυση», θα το ρίξουν στις εκτιμήσεις! Του είδους «στροφή του ΠΑΣΟΚ προς τα αριστερά – χάνει το Κέντρο». Με αφορμή το γεγονός ότι ο Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε οριζοντίως και καθέτως πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη ΝουΔου μετεκλογικά!

Πόνταραν στο ότι ο Ανδρουλάκης, λες και είναι κανένα κορόιδο, δεν θα έπαιρνε θέση, θα κρατούσε αποστάσεις, και έτσι ο Δούκας και όποιος άλλος στην ίδια γραμμή θα έπαιζαν μπάλα πάνω σε αυτό, συντηρώντας το κλίμα της εσωστρέφειας. Και δεν έγινε, ρε παιδιά. «Κουβά» και εδώ…

(Στο μεταξύ, τα ελεγχόμενα από την κυβέρνηση ηλεκτρονικά μέσα έδωσαν την Παρασκευή σοβαρές εξετάσεις δημοσιογραφικής… δεοντολογίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενα παράδειγμα: υπήρξε site από τα κάποτε αξιοπρεπή, το οποίο δημοσίευσε τις δηλώσεις – απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην εναρκτήρια ομιλία Ανδρουλάκη στο Συνέδριο, χωρίς, έστω για τα μάτια του κόσμου, να δημοσιεύσει πέντε αράδες από την ομιλία!!!

Ντράπηκε και η ντροπή…)

Το Predator και η πρόταση μομφής

Τώρα το επόμενο μεγάλο ραντεβού για να παίξει ό,τι έχει απομείνει από τα ρέστα του το σύστημα είναι την Παρασκευή. Στη συζήτηση για τις υποκλοπές, υπό το κράτος των εντυπώσεων που έχουν δημιουργήσει τόσο η απόφαση – καταπέλτης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών όσο και οι δηλώσεις, μετά καθαρού εκβιασμού, εις βάρος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, που διατύπωσε ο εκ των καταδικασθέντων για το Predator Ταλ Ντίλιαν.

Το σύστημα διακινεί ότι ο Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει ζητήσει τη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, θα βρεθεί σε δυσχερή θέση, διότι θα αποφύγει να καταθέσει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Αλλα παραμύθια!

Πρώτον, τέτοιο θέμα δεν υπήρξε ποτέ, και μάλιστα να κατατεθεί τώρα τέτοια πρόταση. Δεύτερον, ο Ανδρουλάκης δεν χρειάζεται να βιαστεί καθόλου, και δεν θα βιαστεί. Ακολουθεί σοβαρή δικαστική εξέλιξη, μετά την παραλαβή των πρακτικών της δίκης από την Εισαγγελία. Είναι η δικαστική έρευνα για κατασκοπεία, καθώς και η έρευνα για ευθύνες και άλλων προσώπων σχετικά με την εγκληματική δραστηριότητα των καταδικασμένων προσώπων για το Predator. Επίσης οσονούπω κατατίθενται και πέντε τουλάχιστον μηνυτήριες αναφορές από θύματα του παρακρατικού μηχανισμού των παρακολουθήσεων.

Τώρα πρόταση μομφής, γιατί; Για να πάρει η κυβέρνηση 158 ψήφους και μετά να επαίρεται ότι η Βουλή αποφάσισε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τις παρακολουθήσεις που τις έκαναν κάτι περίεργοι «ιδιώτες»;

Υπάρχει κι άλλος που εκβιάζει

Εχει όλο τον χρόνο λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να το κάνει στη συνέχεια. Καλά να είμαστε να παρακολουθούμε αυτό το έργο, το οποίο θα έχει σεισμικές εξελίξεις. Ναι, το ξέρω, το σύστημα «δημοσκόποι – αναλυτές» που χρησιμοποιεί το Μέγαρο Μαξίμου είναι έτοιμο, με το «όπλο παρά πόδα», να διαβεβαιώσει την κοινωνία ότι «ουδείς ενδιαφέρεται» για το θέμα. Ετοιμο να παρουσιάσει και ποσοστά «ενδιαφέροντος» των πολιτών, τα οποία θα είναι κοντά στο 1% – κάποιοι το έχουν κάνει ήδη. Αλλά, όπως υποστηρίζει και ο Ντίλιαν εκβιάζοντας τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, κάτι τέτοια πίστευε κι ο Νίξον, πλην όμως στο τέλος εξαναγκάστηκε να παραιτηθεί για να μην πάει φυλακή…

Επί του πιεστηρίου (που λέγανε παλιά οι δημοσιογράφοι, προκειμένου να υπογραμμίσουν το έκτακτο μιας είδησης): πληροφορήθηκα εγκύρως ότι ο Ντίλιαν ΔΕΝ είναι ο μόνος που εκβιάζει!!

Υπάρχει και άλλος ο οποίος κατέστησε σαφές ότι «θα πάρει κόσμο μαζί του, αν…».

Λεπτομέρεια σοβαρή: δεν πρόκειται για κάποιον από τους τέσσερις πρόσφατα καταδικασμένους από το Μονομελές…

Ο «πόλεμος» για την αίθουσα…

Εγώ δεν σου λέω ότι ο Γιώργος Φλωρίδης είναι ο πολιτικός με τον ήπιο λόγο, τις φιλοφρονήσεις προς τους αντιπάλους και τα «γούτσου γούτσου» στη Βουλή. Οτι είναι ο πολιτικός που έχει στρογγυλεμένες άκρες. Οχι. Είναι ο πολιτικός που θα συγκρουστεί, θα βρίσει, θα φωνάξει, θα γίνει ακόμη και κακότροπος αν χρειαστεί να περάσει το δικό του, το οποίο θεωρεί ορθό και δίκαιο. Εχει φτάσει στο σημείο να βρίσει άσχημα ακόμη και το ΠΑΣΟΚ, από το οποίο προέρχεται και από το οποίο αναδείχθηκε. Κι αυτό τον διαφοροποιεί εντελώς από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ή τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Κανείς τους δεν αποτόλμησε να βρίσει ποτέ το ΠΑΣΟΚ ή τον πρόεδρό του. Εχουν δείξει σεβασμό.

Ο Φλωρίδης είναι ο Φλωρίδης και, όπως προανέφερα, δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του, αν πιστεύει ότι αυτό που λέει είναι το σωστό.

Ο πρόλογος αναγκαίος, ως εισαγωγή στο θέμα με την αίθουσα της Λάρισας, στην οποία πρόκειται να διεξαχθεί η δίκη για τα Τέμπη. Οπου τι έχουμε; Από τη μια μεριά εκείνον, ο οποίος πιστεύει ότι η χωρητικότητα της αίθουσας επαρκεί για την ομαλή διεξαγωγή της, και όλους όσοι (ακόμη και συγγενείς θυμάτων) θέλουν να ξεκινήσει επιτέλους η δίκη για να αποδοθεί κάποτε δικαιοσύνη. Κι από την άλλη, το ντουέτο των προέδρων Κωνσταντοπούλου – Καρυστιανού, που είναι φανερό ότι δεν τις νοιάζει και ιδιαίτερα να πραγματοποιηθεί η δίκη· προτιμούν να σέρνεται το πράγμα, μήπως φτάσουμε σε εκλογές, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί…

…και τα αθώα θύματα

Και ποια είναι η κατάσταση ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα; Πόλεμος! Με εκατέρωθεν βαλλιστικούς πυραύλους και ρουκέτες. Με τον Φλωρίδη να χρεώνει στην πρόεδρο Ζωή «χρυσαυγίτικου χαρακτήρα μεθοδεύσεις» και να ειρωνεύεται την Καρυστιανού ότι στην αίθουσα της δίκης λυπάται αλλά δεν έχουν προβλεφθεί θέσεις για… υποψήφιους προέδρους κομμάτων. Τη δε πρόεδρο Καρυστιανού να βρίζει τον Φλωρίδη με ό,τι μπορεί να βάλει ο νους σου και να απειλεί ότι δεν θα ξεκινήσει η δίκη αν δεν αλλάξει η αίθουσα του δικαστηρίου κ.λπ. Και από κοντά λάσπη γιατί κόστισε πολλά η αίθουσα, και πού πηγαίνουν τα λεφτά του ελληνικού λαού, σπατάλες και τα ρέστα.

Το ματσάκι θα έχει ασφαλώς συνέχεια, αποκλείεται να τελειώσει με αυτά που αντάλλαξαν το Σαββατοκύριακο οι δύο πλευρές. Το ερώτημα όμως που πρέπει να απαντηθεί είναι τι φταίνε οι έρμοι γονείς που έχασαν παιδιά και βρίσκονται στη μέση. Αυτοί που θέλουν να ξεκινήσει επιτέλους η δίκη για να δικαιωθούν οι αθώες ψυχές που χάθηκαν στο δυστύχημα.

Ποιος θα το απαντήσει;