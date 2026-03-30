Οι χρηματοοικονομικές και οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια του πολέμου. Οσο περισσότερο διαρκέσει, τόσο περισσότερο μπορούμε να αναμένουμε ότι οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, των λιπασμάτων, του ηλίου και άλλων προϊόντων θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Οσο μεγαλύτερη είναι η ζημιά που θα προκληθεί στις εγκαταστάσεις παραγωγής και εξαγωγής πετρελαίου στον Κόλπο, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πίεση για στασιμοπληθωριστικές πιέσεις, η οποία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές μετοχών, στις αποδόσεις των ομολόγων και στα πιστωτικά περιθώρια.

Η οικονομική ζημιά από τον υψηλότερο πληθωρισμό και τη χαμηλότερη ανάπτυξη θα είναι πιο σοβαρή στην Ασία, η οποία υφίσταται σοκ τόσο στις τιμές όσο και στις ποσότητες της ενέργειας. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πίεση από αρνητικούς όρους εμπορίου και σοβαρούς κινδύνους πληθωρισμού, αλλά το σοκ στην ενεργειακή προσφορά της θα είναι πιο περιορισμένο από ό,τι στην Ασία. Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν θετικό σοκ όρων εμπορίου, καθώς είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας. Ωστόσο, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα είναι υψηλότερος και η ανάπτυξή τους χαμηλότερη, επειδή όσοι καταναλώνουν ενέργεια (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) θα δαπανήσουν λιγότερα, ενώ οι παραγωγοί ενέργειας που απολαμβάνουν έκτακτα κέρδη δεν θα παράγουν ούτε θα επενδύσουν περισσότερο (γνωρίζοντας πολύ καλά ότι το σοκ είναι προσωρινό).

Η κυβέρνηση Τραμπ και το Ισραήλ έκαναν δύο σοβαρά λάθη εκτίμησης. Υπέθεσαν ότι η αποκεφαλισμός της ιρανικής ηγεσίας θα προκαλούσε την κατάρρευση του καθεστώτος σε λίγες εβδομάδες και ότι το Ιράν θα αποδεικνυόταν απρόθυμο ή ανίκανο να αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ ή να προκαλέσει ζημιά στις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας του Κόλπου. Εκαναν λάθος και τώρα η αγορά αποτιμά την απελπισία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια διέξοδο.

Εάν ο Τραμπ τερματίσει τον πόλεμο και παγιώσει το status quo, η απειλή για τη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει, τα ασφάλιστρα κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν μόνιμα υψηλότερα (τουλάχιστον 20%) και η δημοτικότητα του Τραμπ θα βυθιστεί ακόμη περισσότερο ενόψει των φετινών ενδιάμεσων εκλογών.

Ετσι, αφήνοντας κατά μέρος τις κανονιστικές κρίσεις, ο Τραμπ και το Ισραήλ θα αισθανθούν την ανάγκη να κλιμακώσουν την κατάσταση για να προσπαθήσουν να «ολοκληρώσουν το έργο». Αυτό σημαίνει την κατάληψη του νησιού Χαργκ, από το οποίο προέρχεται το 90% της ενέργειας του Ιράν.

Ανεξάρτητα από το τι πιστεύει κανείς για την απόφαση του Τραμπ να πάει σε πόλεμο, όλοι θα πρέπει να επιθυμούν ένα τελικό αποτέλεσμα στο οποίο το σημερινό καθεστώς δεν θα μπορεί πλέον να απειλεί την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή ασφάλεια. Το να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο είναι καλύτερο από τις εναλλακτικές λύσεις, ακόμη και με δεδομένους τους προφανείς κινδύνους.

Παρ’ όλο που η Ευρώπη, η Κίνα και η Ασία θα επωφεληθούν περισσότερο από το τέλος της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε σχέση με τις ΗΠΑ, η κλιμάκωση από την πλευρά των ΗΠΑ είναι πιθανή. Το καλύτερο σενάριο είναι μια παγκόσμια οικονομική αναταραχή βραχυπρόθεσμα, ακολουθούμενη από μεγαλύτερη παγκόσμια σταθερότητα· ωστόσο, οι διαταραχές μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα αποτελούν μια πολύ ρεαλιστική πιθανότητα.

Ο Nouriel Roubini είναι ανώτερος οικονομικός ειδικός χάραξης στρατηγικής στη Hudson Bay Capital Management και ομότιμος καθηγητής στη Stern School of Business του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης