Σε ακυρώσεις τριών κρουαζιερών σε Ελλάδα και Μεσόγειο προχωρεί η Celestyal λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «λόγω της τρέχουσας κατάστασης, η Celestyal καθυστέρησε την επανατοποθέτηση του “Celestyal Discovery” και του “Celestyal Journey” ενόψει της έναρξης των κρουαζιερών τους στη Μεσόγειο». Ως αποτέλεσμα, ακυρώνονται οι κρουαζιέρες της 4ης Απριλίου «Πανόραμα Ελλάδας, Ιταλίας, Κροατίας» 7 διανυκτερεύσεων με το «Celestyal Journey» και «Εικόνες Μεσογείου» 14 διανυκτερεύσεων με το ίδιο πλοίο. Επίσης ακυρώνεται η κρουαζιέρα «Εμβληματικά Ελληνικά Νησιά» 4 διανυκτερεύσεων με το «Celestyal Discovery» που θα ξεκινούσε στις 6 Απριλίου. Οι επιβάτες που έχουν πραγματοποιήσει κράτηση για αυτή την κρουαζιέρα θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ πλήρους επιστροφής χρημάτων ή πίστωσης για μελλοντική κρουαζιέρα.

Πρόγραμμα για ενίσχυση ασφάλειας των λιμανιών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Λιμάνι Ηρακλείου στις 19 και 20 Μαρτίου 2026 η πιλοτική εφαρμογή του ευρωπαϊκού έργου SMAUG, ενός καινοτόμου προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση στο πλαίσιο του Horizon Europe και υλοποιείται με τη συμμετοχή περισσότερων από 20 εταίρων από όλη την Ευρώπη. Το έργο SMAUG στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων μέσω της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών επιτήρησης σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος στο Ηράκλειο, πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες δοκιμές με τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων μέσων (UAV), υποβρύχιων ρομποτικών συστημάτων (ROV) καθώς και εξειδικευμένων αισθητήρων και συστημάτων ανάλυσης δεδομένων, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη και σε πραγματικό χρόνο εικόνα της λιμενικής δραστηριότητας. Η επιτυχής υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος ανέδειξε τις δυνατότητες ενσωμάτωσης και συνδυαστικής λειτουργίας πολλαπλών τεχνολογιών, ενισχύοντας την έγκαιρη ανίχνευση και αξιολόγηση πιθανών κινδύνων και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του λιμένα.