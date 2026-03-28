«Ο Θεός σώζοι τη βασίλισσα» ήταν

η φράση που ακουγόταν παραδοσιακά στον εθνικό ύμνο της Αγγλίας, που πλέον έχει διαμορφωθεί ως «Ο Θεός σώζοι

τον βασιλιά».

Πάντως, εκείνες τις μέρες, σαν σήμερα στις 27 Μαρτίου 1966, ένας σκύλος με το όνομα Πικλς ήταν αυτός που έσωσε και τη βασίλισσα και το γόητρο μιας ολόκληρης χώρας, ανακαλύπτοντας στα σκουπίδια το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το περίφημο Jules Rimet!

Η Αγγλία διοργάνωνε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη τον Ιούνιο του 1966 και λίγο νωρίτερα τον Μάρτιο το βαρύτιμο τρόπαιο ήταν το βασικό έκθεμα στο Methodist Central Hall του Westminster στο κεντρικό Λονδίνο.

Η βρετανική κυβέρνηση είχε δαπανήσει πάνω από 3.000.000 στερλίνες για τη φύλαξη του τροπαίου (γενικότερα μέχρι να γίνει η διοργάνωση) και μάλιστα στη συγκεκριμένη έκθεση είχε 24ωρη φύλαξη από αστυνομικούς.

Κι όμως κάποιος κατάφερε να το κλέψει κάτω από τη μύτη τους προκαλώντας χάος στη χώρα, με πολλούς να το θεωρούν ως κακό σημάδι για την εξέλιξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Αγγλοι – αν και είχε δοθεί ανεπίσημα εντολή να φτιαχτεί ένα πιστό αντίγραφο για παν ενδεχόμενο – άρχισαν να ψάχνουν παντού το κλεμμένο κύπελλο, ενώ ένα τηλεφώνημα από κάποιον που ζητούσε 15.000 δολάρια σε χαρτονομίσματα του ενός και των πέντε δολαρίων, αποδείχθηκε φάρσα, καθώς τον συνέλαβαν και δεν ήταν αυτός που είχε πάρει το κύπελλο.

Μια Κυριακή, στις 27 Μαρτίου 1966, ο Ντέιβιντ Κορμπέτ είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του, τον Πικλς, ο οποίος κάποια στιγμή κάτω από μια γέφυρα βρήκε ένα αντικείμενο τυλιγμένο με εφημερίδες και άρχισε να γαβγίζει ειδοποιώντας το αφεντικό του, το οποίο με μεγάλη έκπληξη όταν ξετύλιξε τις εφημερίδες διαπίστωσε ότι στα χέρια του είχε το τρόπαιο Jules Rimet! O ιδιοκτήτης του Πικλς έλαβε ως αμοιβή 6.000 στερλίνες, όταν η αξία του τροπαίου ήταν 3.000 στερλίνες.

H Αγγλία τίμησε τον Πικλς, ο οποίος απέκτησε τεράστια δημοσιότητα παίζοντας ακόμα και σε ταινία, το «The Spy With The Cold Nose», ενώ μια εταιρεία με σκυλοτροφές αποφάσισε να εξασφαλίσει στο αφεντικό του δωρεάν τροφή για τον σκύλο για όλη του τη ζωή. Ομως ο Πικλς έναν χρόνο αργότερα έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στη θλίψη και το αφεντικό του αλλά και τους Αγγλους που είχαν λατρέψει το πανέξυπνο τετράποδο, το οποίο έσωσε το γόητρο μιας ολόκληρης χώρας.