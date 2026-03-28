Αναρωτήθηκα τι εννοούσε ο Ταλ Ντίλιαν, με την παραπομπή στον Ρίτσαρντ Νίξον. Πηγή μού επεσήμανε ότι η πτώση του Νίξον δεν προήλθε από τις υποκλοπές, αλλά από τη συγκάλυψη και την παρακώλυση δικαιοσύνης μέσω των «ελεγχόμενων» ερευνών που έκανε για να απεμπλακεί από το σκάνδαλο. Στη δική μας περίπτωση, είχαμε τις παραιτήσεις του διοικητή της ΕΥΠ και του γ.γ. του Πρωθυπουργού, μια Εξεταστική που απέκλεισε μάρτυρες λόγω «απορρήτου» και καταστροφή ψηφιακών αρχείων της ΕΥΠ, πριν τον έλεγχο της ΑΔΑΕ.

Στις 20 Οκτωβρίου 1973, ο Νίξον απέλυσε τον εισαγγελέα που απαίτησε στοιχεία από τον Λευκό Οίκο. Ακριβώς 50 χρόνια μετά, στις 20 Οκτωβρίου 2023, η ΑΔΑΕ (με κυβερνητικά αλλαγμένη σύνθεση) αρνήθηκε σε δύο εισαγγελείς τη διασταύρωση 92 στόχων του Predator με αρχεία της ΕΥΠ. Αμέσως μετά, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τους αφαίρεσε τη δικογραφία. Ο Ντίλιαν δεν τα υπενόησε αυτά, τυχαία. Ηθελε να δώσει μια πρόγευση όσων σκοπεύει να καταγγείλει, εάν κάνει πράξη την απειλή να διεθνοποιήσει το ζήτημα.