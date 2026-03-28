Με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για το διακύβευμά του: «Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο αίτημα της κοινωνικής πλειοψηφίας για πολιτική αλλαγή» σχολιάζει, απορρίπτοντας το αφήγημα της ΝΔ περί κανονικότητας και απευθύνοντας κάλεσμα «σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που έκανε άλλες επιλογές ή απέχει». Περιγράφοντας το ΠΑΣΟΚ ως τον βασικό προοδευτικό πόλο στη χώρα, ο Ανδρουλάκης εκτιμά ότι παρά τις δημοσκοπικές επιδόσεις, «όταν θα έρθει η ώρα των διλημμάτων», το ΠΑΣΟΚ θα κάνει την ανατροπή. «Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Με το σύστημα διακυβέρνησης της ΝΔ μάς χωρίζει ιδεολογικό και αξιακό χάος» ξεκαθαρίζει, τονίζοντας παράλληλα πως ο Αλέξης Τσίπρας «έχει κριθεί» και πως λυπάται που ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά δεν θα δώσουν το παρών στα τραπέζια διαλόγου του συνεδρίου.

Εν μέσω πολεμικής σύρραξης στην περιοχή μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για την ανάγκη «σταθερότητας». Επειτα από αυτό το τριήμερο στο Ταε Κβον Ντο, στο ΠΑΣΟΚ θα έχετε παρουσιάσει τη δική σας εθνική στρατηγική διακυβέρνησης της χώρας. Αν γίνονταν εκλογές την επόμενη Κυριακή, νιώθετε έτοιμος να κυβερνήσετε;

Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που διαθέτει προοδευτικό, ρεαλιστικό κυβερνητικό πρόγραμμα και άξια στελέχη για να το υλοποιήσουν. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο αίτημα της κοινωνικής πλειοψηφίας για πολιτική αλλαγή.

Το 2019, η «κανονικότητα» που υποσχέθηκαν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδείχτηκε εικονική πραγματικότητα. Επτά χρόνια «επιτελικού κράτους» σημαίνουν επτά χρόνια χαμένων ευκαιριών. Με μια ανάπτυξη που μένει εγκλωβισμένη στους στατιστικούς δείκτες, που δεν διαχέεται στους πολλούς. Το 2025 πάνω από 2 εκατομμύρια Ελληνες ζούσαν κάτω από το κατώφλι φτώχειας. Δεν αξίζει αυτό στον ελληνικό λαό μετά από 10 χρόνια θυσιών.

Γι’ αυτό απευθύνομαι σε κάθε κοινωνική δύναμη με την οποία μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες, σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που έκανε άλλες επιλογές ή απέχει. Σε κάθε μετριοπαθή πολίτη που θέλει σταθερότητα και ξέρει πια ότι η διακυβέρνηση της ΝΔ είναι συνώνυμη της στασιμότητας. Η πολιτική αλλαγή αποτελεί προϋπόθεση για την πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα του τόπου.

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από το συνέδριο, μιλήσατε για «συνενοχή» όσων θυμάτων του Predator παραμένουν σιωπηλά και ανεβάσατε τους τόνους τόσο απέναντι στην κυβέρνηση όσο και απέναντι στη Δικαιοσύνη για την υπόθεση. Είναι η διερεύνηση των υποκλοπών απαράβατος όρος για οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική συνεννόηση;

Το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων είναι μια μαύρη σελίδα για το κράτος δικαίου. Μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, την αναπομπή της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη για επιπλέον έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας για κατασκοπεία, και τις ευθείες απειλές του απόστρατου Ισραηλινού Ταλ Ντίλιαν προς τον “Νίξον” του ελληνικού Μαξίμου-gate, η αποκάλυψη της αλήθειας είναι απαράβατος όρος δημοκρατίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το Μέγαρο Μαξίμου έστησαν έναν παρακρατικό μηχανισμό που έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια παρακολουθώντας παράνομα τη μισή κυβέρνηση, τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλους δημόσιους αξιωματούχους. Η προηγούμενη ηγεσία του Αρείου Πάγου, που «αναντίλεκτα» αρχειοθέτησε την υπόθεση, είναι εκτεθειμένη.

Οσοι λοιπόν υπουργοί της ΝΔ υπήρξαν στόχοι του Predator δεν μπορούν πια να κρύβονται από το δημοκρατικό τους καθήκον και τον όρκο τους να υπηρετούν τους νόμους. Δεν μπορούν να σιωπούν στο όνομα της καρέκλας της εξουσίας.

Και έρχομαι στην κατακλείδα του ερωτήματός σας: αν με τον όρο «πολιτική συνεννόηση» υπονοείτε συγκυβέρνηση με το κυβερνών κόμμα, σας απαντώ καθαρά ότι η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Με το σύστημα διακυβέρνησης της ΝΔ μάς χωρίζει ιδεολογικό και αξιακό χάος. Αγωνιζόμαστε για να βρεθούν στην αντιπολίτευση, γιατί μόνο έτσι θα αναπνεύσει η χώρα μας από τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, τη διεύρυνση των ανισοτήτων, την απαξίωση του κοινωνικού κράτους.

Από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, είναι ένα κόμμα που λειτουργεί με σοβαρότητα, θεσμικότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης, θα διεκδικεί συνεπώς να συζητά τις θέσεις του για την εξωτερική πολιτική και τα μεγάλα εθνικά προτάγματα μέσα στο Κοινοβούλιο.

Οταν λέτε πως θα «λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης» εννοείτε και τον Πρωθυπουργό;

Αμφιβάλλετε, κυρία Λιαλιούτη, ότι το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων ενορχηστρώθηκε μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου, όταν στη δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο κατατέθηκαν στοιχεία ότι βουλευτές της ΝΔ χειραγώγησαν την Εξεταστική Επιτροπή με στημένες ερωτήσεις; Οταν ο κ. Ντίλιαν δήλωσε ότι η εταιρεία του προμήθευε το λογισμικό Predator αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και δημόσιες αρχές επιβολής του νόμου; Οταν από τα πρακτικά της δίκης προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις εμπλοκής της ΕΥΠ στην προμήθεια και χρήση του Predator, καθώς και ταύτιση στόχων που παράλληλα τελούσαν υπό παρακολούθηση από την υπαγόμενη στο γραφείο του Πρωθυπουργού ΕΥΠ; Το καλοκαίρι του 2022 ξεκίνησα έναν μοναχικό πολιτικό και νομικό αγώνα που δικαιώνεται καθημερινά και θα πάει μέχρι τέλους με ακλόνητη πίστη ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί.

Βλέπουμε την ένταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται επικίνδυνα. Πιστεύετε ότι η Ευρώπη έχει το ανάστημα να παρέμβει αυτόνομα; Επαναφέρει η σημερινή κρίση τη συζήτηση για την ασφάλεια των συνόρων της;

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η συνεχιζόμενη κρίση με το Ιράν δημιουργούν ένα περιβάλλον αστάθειας, που επηρεάζει άμεσα την ευρύτερη περιοχή μας. Απαιτείται υπευθυνότητα, προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και ενεργός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την αποκλιμάκωση των εντάσεων. Επιπλέον, θέση μας είναι ότι κανένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να συμμετάσχει σε αυτή την πολεμική σύρραξη που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν.

Η συνδρομή και άλλων ευρωπαϊκών χωρών προς την Κύπρο είναι η έμπρακτη εκδήλωση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, η οποία είναι αποτέλεσμα της μεγαλύτερης διπλωματικής επιτυχίας της Μεταπολίτευσης· να ενταχθεί η Κύπρος στην ΕΕ με άλυτο το Κυπριακό. Μια στρατηγική επιλογή των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, όπως και το ενιαίο αμυντικό δόγμα.

Οι ανθρωπιστικές συνέπειες του πολέμου είναι ήδη τεράστιες, ενώ η κρίση στα Στενά του Ορμούζ θέτει σε κίνδυνο τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, με τις τιμές των καυσίμων να εκτοξεύονται πλήττοντας περισσότερο τους πιο αδύναμους, όπως πάντα. Είναι λοιπόν επιτακτικό περισσότερο από ποτέ η Ευρωπαϊκή Ενωση να πάρει πρωτοβουλίες ειρήνευσης της Μέσης Ανατολής. Με σεβασμό του διεθνούς δικαίου και όχι με όρους υποτέλειας στον Τραμπ. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ζούμε σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες, που θα εξελιχθεί σε ζούγκλα προς όφελος των ισχυρών.

Το ΠΑΣΟΚ έχει προγραμματικές θέσεις, διευρύνεται με επιστροφές στελεχών και είναι το πιο στιβαρό κόμμα της αντιπολίτευσης. Τα ποσοστά του όμως στις δημοσκοπήσεις μένουν στάσιμα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Πιστεύετε ότι μετά το τριήμερο αυτό θα δοθεί το κατάλληλο μήνυμα στη βάση;

Οταν θα έρθει η ώρα των εθνικών εκλογών, ο ελληνικός λαός θα έχει μπροστά του δύο ριζικά διαφορετικά κυβερνητικές επιλογές: από τη μια τη Νέα Δημοκρατία που θα κριθεί βάσει των πεπραγμένων της και από την άλλη το ΠΑΣΟΚ που θα κριθεί για το προοδευτικό σχέδιό του για τη χώρα.

Ο ελληνικός λαός θα σταθμίσει αν πρέπει να έχει τρίτη θητεία η ΝΔ που επί των ημερών της καταβαραθρώθηκε η αγοραστική του δύναμη στην προτελευταία θέση της ΕΕ, που η ακρίβεια και η εκτίναξη των ενοικίων κάνουν δυσβάσταχτο το κόστος ζωής. Που άφησαν τη δημόσια Παιδεία και το ΕΣΥ στην τύχη τους, στρέφοντας τους πολίτες στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, την ώρα που έχουν περισσότερο από ποτέ ανάγκη το κοινωνικό κράτος και τις ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες. Που αρνούνται να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία και να προσφέρουν πραγματικές 120 δόσεις για χρέη σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.

Ο ελληνικός λαός θα αξιολογήσει αν πρέπει να έχει τρίτη θητεία το κόμμα που εξελίχθηκε σε τροχονόμο των συμφερόντων και των καρτέλ, που διαχειρίζεται το κράτος ως λάφυρο και βάφτισε ψευδεπίγραφα «επιτελικό» ένα κλειστό πελατειακό σύστημα ημετέρων που λειτουργεί χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία, παράγοντας μόνο διαφθορά.

Που μετέτρεψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε έναν μηχανισμό συναλλαγής και μαύρου χρήματος για τη «γαλάζια» συμμορία, σε βάρος της πλειοψηφίας των τίμιων αγροτών της χώρας μας. Που μετέτρεψαν τη Βουλή σε «πλυντήριο ευθυνών» των υπουργών τους.

Πιστεύω λοιπόν ότι με αφετηρία το συνέδριό μας θα πάμε πόρτα-πόρτα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, θα δώσουμε με επιμονή όλες τις πολιτικές μάχες στη Βουλή και, όταν θα έρθει η ώρα των διλημμάτων, θα κάνουμε την ανατροπή.

Πώς κρίνετε την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς να μη δώσουν το παρών στα τραπέζια διαλόγου για τη συνταγματική αναθεώρηση στα οποία τούς προσκαλέσατε;

Κατανοώ την ιδιαίτερη πολιτική συγκυρία στη Νέα Αριστερά αυτή την περίοδο, όμως λυπάμαι που μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι παρόντες στην πολιτική συζήτηση για το Σύνταγμα και την επικείμενη αναθεώρηση. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι θεσμοί και η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δοκιμάζονται από τις πρακτικές και τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είναι σημαντική η συμβολή των προοδευτικών δυνάμεων σε μια ουσιαστική συζήτηση για τη θωράκιση των θεσμών.

Εχουμε ήδη καταθέσει δημόσια μια δέσμη προτάσεων, όπως η αναθεώρηση του άρθρου 86, μια συνταγματική Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας που θα ελέγχει σε βάθος το πολιτικό χρήμα, την απεξάρτηση της εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία για να κατοχυρώσουμε – στα ευρωπαϊκά πρότυπα – τη διάκριση των εξουσιών, τον δικαστικό έλεγχο άσχετων τροπολογιών που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στη Βουλή για να βοηθήσουν φίλους της εκάστοτε κυβέρνησης. Πρόκειται για θεσμικές τομές για να έχουμε ποιοτική δημοκρατία, διαφάνεια και έλεγχο. Τα θεματικά τραπέζια διαλόγου στο συνέδριό μας είναι πεδία πολιτικής συζήτησης και ζύμωσης, και όχι ντεκόρ σε μια παράλληλη κομματική διαδικασία.

Σε εσωκομματικό επίπεδο, είναι η πρώτη φορά εδώ και χρόνια που βλέπουμε τέτοια ανακατάταξη τάσεων στο ΠΑΣΟΚ. Εσείς αντιλαμβάνεστε τις έριδες για τη δεύτερη θέση ως «πλασάρισμα» για την επόμενη μέρα;

Πριν 15 μέρες τα 176.00 μέλη του ΠΑΣΟΚ, που μετείχαν στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης συνέδρων, έδωσαν ένα σπουδαίο μήνυμα: η ανάγκη για πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική προτεραιότητα, που μπορεί να γίνει πράξη. Ούτε οι σύνεδροι ούτε το ΠΑΣΟΚ μοιράζονται σε τιμάρια. Ενωμένοι, προγραμματικοί και δυναμικοί θα δώσουμε τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη.

«Δεν θα μπούμε σε πειρασμό συμφωνιών»

Εχετε ξεκαθαρίσει πως το ΠΑΣΟΚ δεν προτίθεται να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη ΝΔ. Με ποιους όμως μπορείτε να συνεργαστείτε για να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση;

Ο λαός θα ψηφίσει και θα αποφασίσει. Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο, τότε θα αξιοποιήσει την εντολή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, που θα φέρει καλύτερες μέρες για τον ελληνικό λαό. Δεν θα μπούμε σε πειρασμό συμφωνιών που θα υπονομεύσουν το προοδευτικό μας σχέδιο για να αναπνεύσει η χώρα και να φυσήξει νέος αέρας και φυσικά όλα θα είναι στο προσκήνιο.

Σε αυτό το πλαίσιο συμφωνίας με το πρόγραμμά σας, και εφόσον είστε πρώτο κόμμα, ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να είναι συνομιλητής σας;

Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε από τον ελληνικό λαό και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εν πολλοίς η πολιτική κυριαρχία Μητσοτάκη του 41% είναι δική του «χορηγία». Το ΠΑΣΟΚ δίνει ήδη πνοή στην αναγέννηση της Δημοκρατικής Παράταξης και χαίρομαι που στο πλευρό του κόμματός μας συμπαρατάσσονται πρόσωπα από την Κεντροαριστερά και το προοδευτικό Κέντρο, αναγνωρίζοντας την προγραμματική επάρκεια και το διαφορετικό πολιτικό υπόδειγμα που πρεσβεύουμε.