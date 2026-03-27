«Ο στόχος είναι η κατάκτηση της Euroleague και κάθε βήμα που κάνουμε είναι ένα κομμάτι που μας πηγαίνει προς εκείνη την κατεύθυνση».

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για έναν ακόμα «τελικό» με τη Μονακό στο Μαρούσι (21.15, Novasports Prime) με τον Κέντρικ Ναν να βλέπει πιο μακριά όμως και να ξεκαθαρίζει πως αφού η ομάδα μπει στα πλέι οφ και μάθει τον αντίπαλό της, μετά βλέπει μόνο την κούπα.

«Θέλουμε να τα καταφέρουμε στα playoffs με όποιον και αν έχουμε για αντίπαλο, θα μάθουμε όταν πάμε σε αυτό το σημείο, και μετά είναι η κατάκτηση της Euroleague. Oμως πάμε βήμα βήμα και το επόμενο είναι ο αγώνας με τη Μονακό.

Θα είναι ένα καλό παιχνίδι. Εχουμε αποκτήσει δυναμική και επιστρέψαμε στην έδρα μας. Περιμένω πολλή ενέργεια εδώ μέσα. Η Μονακό είναι μια εξαιρετική ομάδα, όπως όλοι γνωρίζουμε, και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι.

Είναι δύσκολο αλλά πιστεύω πως έχουμε πολύ καλή δυναμική αυτή τη στιγμή. Ολοι έχουν αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι τους και αυτή τη στιγμή δένουμε ως ομάδα, συγχρονιζόμαστε καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της σεζόν» τόνισε ο αμερικανός σούπερ σταρ, ο οποίος μαζί με τον Χέιζ-Ντέιβις «καθάρισαν» τον αγώνα στο Σαράγεβο με την Dubai BC με τους δύο παίκτες να σκοράρουν τους 24 από τους 26 πόντους της ομάδας τους στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Τελικός Νο 4 λοιπόν απόψε για τον Παναθηναϊκό, που υποδέχεται τη Μονακό και θέλει να κάνει το 4/4 για να πλησιάσει ακόμα πιο κοντά στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας, η οποία αποφεύγει τα play in (παίζουν οι ομάδες από την 7η έως και τη 10η θέση).

Οι Πράσινοι έχουν γυρίσει τον διακόπτη, έχουν επιστρέψει για τα καλά στις νίκες (σε κλειστά παιχνίδια με Ζαλγκίρις, Ερυθρό Αστέρα και Dubai BC είχαν τον τελευταίο λόγο) και έτσι θέλουν να συνεχίσουν απόψε απέναντι σε μια ομάδα που μπορεί να έχει τα χίλια προβλήματα, να είναι φαβορί για να μείνει εκτός δεκάδας, αλλά όποιος την υποτιμήσει το πληρώνει ακριβά.

«Να είμαστε πολύ επιθετικοί»

«Κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς. Εχουμε τρεις σερί νίκες, αλλά χάσαμε πολλά παιχνίδια μέσα στη σεζόν. Κάθε παιχνίδι είναι κρίσιμο. Χάσαμε στο Μονακό, αλλά τώρα, όπως στα προηγούμενα παιχνίδια που παίξαμε στην έδρα μας, το σταφ, οι παίκτες, ο κόσμος, πρέπει να είμαστε πολύ επιθετικοί.

Πρέπει να νικάμε αυτούς τους τελικούς» είπε ο κόουτς Αταμάν, που δεν γνωρίζει εάν θα έχει τον Τζέριαν Γκραντ o οποίος έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στο 4ο μετακάρπιο του αριστερού χεριού.

Μάλιστα, έχει ήδη ετοιμαστεί ειδικός νάρθηκας για τον παίκτη και η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά, αλλά είναι αμφίβολος για απόψε.

Ενώ οριστικά νοκάουτ από τον αποψινό αγώνα με θλάση πρώτου βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους του αριστερού ποδιού είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.