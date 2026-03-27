Οπως σας είχα προαναγγείλει, ξεκίνησε η προσκυνηματική διήμερη επίσκεψη του Παύλου Ντε Γκρες στο Αγιον Ορος που συνοδεύεται από προσωπικούς του φίλους και έγινε δεκτός από τον πολιτικό διοικητή και οικογενειακό γνωστό του, Αλκιβιάδη Στεφανή.

Η παρέα διανυκτέρευσε χθες στη Μονή Μεγίστης Λαύρας και απόψε θα μείνει στην Ξενοφώντος, από όπου την Κυριακή «θα βγει» από το Ορος. Επιθυμία του είναι να επισκεφθεί – μεταξύ των άλλων – και τη Μονή Καρακάλλου, την οποία είχε επισκεφθεί ως βασιλιάς, ο πατέρας του, Κωνσταντίνος και να συναντήσει μοναχούς, που είχαν τακτική επικοινωνία με την οικογένειά του από το 1974 και μετά.