Στον πειρασμό να τροποποιήσουν τον Ποινικό Κώδικα, προκειμένου να γλιτώσουν τη φυλακή οι καταδικασθέντες ιδιώτες για το σκάνδαλο των υποκλοπών (Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννης Λαβράνος και Φέλιξ Μπίτζιος) φαίνεται πως βρίσκονται κυβερνητικά στελέχη.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που έφτασαν στη στήλη, σχετικές εισηγήσεις έχουν φτάσει στο Μέγαρο Μαξίμου κι εξετάζονται. Η πρόταση αφορά, συγκεκριμένα, την αλλαγή των διατάξεων που αφορούν τη μετατροπή των ποινών, ώστε να βρεθούν τα νομικά «παραθυράκια» που θα σώσουν από τη φυλακή τα κεντρικά πρόσωπα του σκανδάλου των υποκλοπών, εφόσον η απόφαση επικυρωθεί και στον δεύτερο βαθμό.

Αυτό φοβούνται, άλλωστε, οι νομικές πηγές τους που θεωρούν ότι η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου είναι πολύ σφιχτά «δεμένη», γεγονός που προκάλεσε και τον Ντίλιαν να προβεί στις γνωστές δηλώσεις που «φωτογραφίζουν» ευθέως το Μαξίμου. Η εισήγηση προβλέπει, λοιπόν, την πλήρη κατάργηση του χρονικού ορίου για τη μετατροπή των ποινών φυλάκισης σε χρηματικές ποινές ή κοινωφελή εργασία.

Οπως μου υπενθύμισε η πηγή μου, με πρόσφατο νόμο του Γιώργου Φλωρίδη, μια ποινή μπορεί να εξαγοραστεί μόνο αν δεν ξεπερνά τα δύο έτη. Επειδή, όμως, οι ποινές που αναμένονται στο Εφετείο για την υπόθεση των υποκλοπών ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερες, η απλή αύξηση του ορίου δεν θα επαρκούσε. Γι’ αυτό, η νέα… μαξιμαλιστική εισήγηση προτείνει να μπορεί να εξαγοραστεί οποιαδήποτε ποινή, ανεξαρτήτως διάρκειας. Οφείλω, βέβαια, να πω πως την πληροφορία αυτή διέψευσε ο Παύλος Μαρινάκης χθες (στο Mega) τονίζοντας πως «δεν υπάρχει τέτοιο θέμα».

Αντιδράσεις και πολιτικό κόστος

Οι πληροφορίες μου λένε, βέβαια, ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης φέρεται προς το παρόν απρόθυμο να χρεωθεί μια τόσο εξόφθαλμα «φωτογραφική» ρύθμιση, η οποία θα ακύρωνε όλη την πολιτική κατεύθυνση της ποινικής αυστηροποίησης που έχει υπηρετήσει. Από την άλλη, νομικοί κύκλοι τονίζουν πως μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε μέγα σκάνδαλο, αλλάζοντας όλη τη φιλοσοφία του ποινικού συστήματος. Η ψήφιση μιας «διάταξης Ντίλιαν» θα προκαλούσε σφοδρές αντιδράσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, η αρχική πηγή μου μού υπενθύμισε ότι η εισήγηση αυτή δεν είναι και τόσο πρωτοφανής. Δεδομένου ότι το 2019 η ίδια κυβέρνηση είχε προχωρήσει ξανά σε αμφιλεγόμενες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, αμνηστεύοντας τότε τις διοικήσεις των τραπεζών.

Κλωτσώντας το τενεκεδάκι

Εν τω μεταξύ, περιμέναμε στη χθεσινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων στη Βουλή να οριστικοποιηθεί η ημερομηνία διεξαγωγής της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης σε επίπεδο αρχηγών για τις υποκλοπές, την οποία έχει ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης και την είχε αποδεχθεί ηχηρά, από το βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφανώς, όμως, στη γαλάζια πλειοψηφία δεν βιάζονται να πραγματοποιηθεί, ειδικά έπειτα από όσα έχουν μεσολαβήσει. Και έτσι η ημερομηνία δεν «κλείδωσε». Το πιθανότερο σενάριο παραμένει, πάντως, ότι θα πραγματοποιηθεί την τελευταία ημέρα πριν κλείσει η Βουλή για τις διακοπές του Πάσχα, την Παρασκευή 3 Απριλίου. Και μια ακόμη υποσημείωση… Κρατήστε πολύ μικρό καλάθι στη φημολογία για κατάθεση πρότασης μομφής.

Επιστροφή στο Πολεμικό Μουσείο

Νέα παρέμβαση, με ιδιαίτερο πολιτικό και εθνικό βάρος, αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αντώνης Σαμαράς την ερχόμενη Δευτέρα 30 Μαρτίου, σε έναν χώρο που έχουμε πλέον ταυτίσει με τα αυστηρά μηνύματα των πρώην πρωθυπουργών και προέδρων της ΝΔ. Η αφορμή της ομιλίας Σαμαρά είναι η παρουσίαση του νέου βιβλίου του γνωστού καθηγητή Γεωπολιτικής Ιωάννη Μάζη, με τον τίτλο «Του λόγου το αληθές και μετά λόγου γνώσεως». Οπως ψιθυρίζεται, όμως, στον χαιρετισμό του ο Μεσσήνιος δεν αναμένεται να είναι απλώς εθιμοτυπικός. Με δεδομένη τη θεματολογία του βιβλίου, προεξοφλείται ότι θα υπάρξουν σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, για τα εθνικά θέματα, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά και την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, με αιχμή τις υποκλοπές. Και το υπόλοιπο πάνελ προμηνύει, άλλωστε, ότι θα ακουστούν μπόλικες αιχμές για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ανάμεσα στους ομιλητές βλέπω, ας πούμε, τον συνάδελφο Μανώλη Κοττάκη, τον πρώην υπουργό και νομικό Σπύρο Φλογαΐτη και τον Πάνο Παναγιωτόπουλο.

Στο Αγιον Ορος ο Παύλος Ντε Γκρες

Οπως σας είχα προαναγγείλει, ξεκίνησε η προσκυνηματική διήμερη επίσκεψη του Παύλου Ντε Γκρες στο Αγιον Ορος που συνοδεύεται από προσωπικούς του φίλους και έγινε δεκτός από τον πολιτικό διοικητή και οικογενειακό γνωστό του, Αλκιβιάδη Στεφανή. Η παρέα διανυκτέρευσε χθες στη Μονή Μεγίστης Λαύρας και απόψε θα μείνει στην Ξενοφώντος, από όπου την Κυριακή «θα βγει» από το Ορος. Επιθυμία του είναι να επισκεφθεί – μεταξύ των άλλων – και τη Μονή Καρακάλλου, την οποία είχε επισκεφθεί ως βασιλιάς, ο πατέρας του, Κωνσταντίνος και να συναντήσει μοναχούς, που είχαν τακτική επικοινωνία με την οικογένειά του από το 1974 και μετά.