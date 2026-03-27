«ΤΑ ΝΕΑ» ανοίγουν σήμερα τον φάκελο «Απευθείας αναθέσεις». Γιατί πρόκειται για μια πληγή της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Μια πληγή που κακοφορμίζει, προκαλώντας τη διαφθορά, στην καταπολέμηση της οποίας όλοι οι πολιτικοί ομνύουν ρητορικά. Η παρούσα κυβέρνηση, το 2021, ανέβασε με νόμο το χρηματικό όριο γι’ αυτές από 20.000 στα 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου του 2024, για παράδειγμα, τα στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων έδειξαν ότι 3 στις 4 συμβάσεις ανατέθηκαν χωρίς διαγωνισμό.

Τα παραπάνω νούμερα επιβεβαιώνουν ότι ακόμη και οι κυβερνώντες, οι οποίοι υποσχέθηκαν να κομίσουν τον εκσυγχρονισμό του κράτους, έχουν χρησιμοποιήσει μεθόδους του παλαιοκομματικού παρελθόντος.

Το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο, που έχει φτάσει μέχρι τις Βρυξέλλες. Τον Αύγουστο του 2024, η Κομισιόν είχε επιχειρήσει να τις περιορίσει εντάσσοντας στα προαπαιτούμενα για την επόμενη δόση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και τον θεσμό των δημοσίων συμβάσεων. Το πρώτο πεντάμηνο του 2025 οι συμβάσεις με απευθείας ανάθεση βρέθηκαν στην τρίτη θέση σε αξία αλλά πρώτες σε αριθμό (το 74,2% ήταν τέτοιου είδους).

Ολοι ξέρουν το πιο γνωστό ελληνικό «κόλπο», την κατάτμηση των συμβάσεων σε μικρά ποσά. Φτάσαμε στα τέλη του φετινού Ιανουαρίου για εκδώσει το υπουργείο Ανάπτυξης μια εγκύκλιο προκειμένου να βάλει φρένο σ’ αυτό. Η διασφάλιση της διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης χρειάζεται κάτι παραπάνω, όμως. Απαιτεί πολιτική βούληση και διαρκή επαγρύπνηση.