Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ (772 ευρώ καθαρά) από 880 ευρώ, από την 1η Απριλίου 2026, την έκτη κατά σειρά αύξηση, ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Η αύξηση αφορά συνολικά 1.250.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και συμπαρασύρει προς τα επάνω επιδόματα, τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο αλλά και τη φορολογία.

Πρόκειται για μηνιαία αύξηση 40 ευρώ (μεικτά) από πέρυσι, που αντιστοιχεί σε σχεδόν μισό μισθό ετησίως, ή πάνω από 3.780 ευρώ συνολικά και 41,5% σωρευτική πρόοδο από το 2019.

Η καθαρή αύξηση είναι της τάξης των 28 ευρώ για εργαζομένους άνω των 30 ετών χωρίς παιδιά, ενώ με τις τριετίες ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται ως εξής:

1η τριετία: 1.016 ευρώ (μεικτά)

1.016 ευρώ (μεικτά) 2η τριετία: 1.117 ευρώ (μεικτά)

1.117 ευρώ (μεικτά) 3η τριετία: 1.230 ευρώ (μεικτά).

Επισημαίνεται ότι η αύξηση του κατώτατου, στα 920 ευρώ μεικτά, αντιστοιχεί σε αύξηση 1,3 ευρώ την ημέρα, μεικτά, σε μια περίοδο έντονης ανασφάλειας και μεγάλης ακρίβειας. Κυβερνητικός στόχος για το 2027 είναι ο μέσος μισθός να ανέλθει στα 1.500 ευρώ και ο βασικός στα 950 ευρώ.

Την ίδια ώρα οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν ήδη μειωθεί κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, κυρία Κεραμέως, είναι προγραμματισμένη μείωση επιπλέον μισής ποσοστιαίας μονάδας το 2027 (συνολική μείωση σχεδόν 6 π.μ. από το 2019 έως το 2027), αλλά και μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές υπερεργασίας, υπερωριών, νυκτερινών και αργιών.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: Η αναπροσαρμογή των κατώτατων αποδοχών συμπαρασύρει αυτόματα και μια σειρά από βασικά επιδόματα, όπως για παράδειγμα το επίδομα ανεργίας, το οποίο υπολογίζεται πως θα ανέβει από τα 540 ευρώ που είναι σήμερα στα 565 ευρώ.

Επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό είναι μεταξύ άλλων: ειδική παροχή μητρότητας, γονικής άδειας (κατώτατος μισθός), επίσχεσης εργασίας, αφερεγγυότητας εργοδότη (έως 3 μισθοί), προγράμματα απασχόλησης (50%-90% του κατώτατου μισθού) κ.ά.

Επιπλέον, αυξάνεται και το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης, καθώς αυτό υπολογίζεται στο 20% του εκάστοτε κατώτατου μισθού. Η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται υψηλότερη επιβάρυνση για όσους επιλέγουν να αναγνωρίσουν χρόνο ασφάλισης.

ΤΡΙΕΤΙΕΣ: Οι χαμηλόμισθοί εκτός από την αύξηση του κατώτατου μισθού θα δουν για πρώτη φορά στην τσέπη τους και την προσαύξηση από τις τριετίες, οι οποίες «ξεπάγωσαν» από την 1/1/2024.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι που προσελήφθησαν τα τελευταία χρόνια (από το 2024) την 1/1/2027 θα «χτίσουν» την πρώτη τους τριετία και θα δικαιούνται προσαύξηση 10% επί του μισθού τους.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος χωρίς προϋπηρεσία και αμοιβή με τον κατώτατο μισθό, ας υποθέσουμε 920 ευρώ μετά την αύξηση, θα δικαιούται προσαύξηση 10% και νέο μισθό 1.012 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, προβλέπεται προσαύξηση 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως 3 τριετίες, δηλαδή συνολικά συν 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.

Σημειώνουμε ότι οι παλαιότεροι εργαζόμενοι που είχαν προσληφθεί πριν από τις 14.2.2012, οπότε και πάγωσαν με το δεύτερο μνημόνιο οι τριετίες, συνέχιζαν να «χτίζουν» σταδιακά τις τριετίες τους μετά την 1.1.2024.

Επίσης, σύμφωνα με τον νόμο, το «ξεπάγωμα» των τριετιών θα ανασταλεί το 2027 αν η ανεργία σκαρφαλώσει στο 10%, ενδεχόμενο που έχει απομακρυνθεί πλέον, καθώς το ποσοστό της ανεργίας έχει υποχωρήσει κάτω από το 9%.

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού επηρεάζει άμεσα περίπου 650.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ έχει αντίκτυπο και σε σχεδόν 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, καθώς η νέα αύξηση συμπαρασύρει τον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο, αλλά και τους βασικούς μισθούς των επόμενων κλιμακίων.

Νέα αύξηση στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων από τον Απρίλιο

Οριζόντια αύξηση 40 ευρώ μεικτά τον μήνα θα λάβουν οι δημόσιοι υπάλληλοι σε συνέχεια της αύξησης του κατώτατου μισθού. Ωστόσο επειδή απαιτείται χρόνος για τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων ώστε να προσαρμόσουν τις μισθοδοσίες, σε ορισμένες περιπτώσεις η νέα αύξηση μπορεί να εμφανιστεί στη μισθοδοσία του Μαΐου και το ποσό που αντιστοιχεί στον Απρίλιο θα καταβληθεί αναδρομικά. Το δημοσιονομικό κόστος της αύξησης για το Δημόσιο στον προϋπολογισμό εκτιμάται στα 358 εκατ. ευρώ για το 2026.

Συνολικά, για το 2026, αν ληφθούν υπόψη η μείωση του φόρου εισοδήματος που εφαρμόστηκε από 1/1/2026 καθώς και μισθολογικές παρεμβάσεις στις Ενοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας και στο υπουργείο Εξωτερικών, οι συνολικές αυξήσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων διαμορφώνονται περίπου στο 1 δισ. ευρώ.

1o Παράδειγμα: Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.752 μεικτά και 1.232 καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.902 μεικτά και 1.346 καθαρά.

Τον Ιανουάριο του 2026, λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.385 ευρώ.

Τον Απρίλιο του 2026, μετά και την αύξηση του κατώτατου. θα λαμβάνει 1.942 ευρώ μεικτά και 1.410 ευρώ καθαρά.

Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 26 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται σε περίπου 64 ευρώ.

Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 771 ευρώ.

Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 178 ευρώ και ο ετήσιος κατά 2.135 ευρώ.

2o Παράδειγμα: Προϊστάμενος τμήματος, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χωρίς τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.972 ευρώ μεικτά και 1.351 ευρώ καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 2.159 ευρώ μεικτά και 1.469 ευρώ καθαρά.

Τον Ιανουάριο του 2026, λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.485 ευρώ.

Τον Απρίλιο του 2026, μετά και την αύξηση του κατώτατου, θα λαμβάνει 2.199 ευρώ μεικτά και 1.508 ευρώ καθαρά.

Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 22 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται σε περίπου 39 ευρώ.

Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 472 ευρώ.

Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 157 ευρώ και ο ετήσιος κατά 1.879 ευρώ.

Η αντίδραση της ΓΣΕΕ

Η ΓΣΕΕ χαρακτηρίζει περιορισμένη την αύξηση μόλις 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό την ώρα που οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Τα στοιχεία των μελετών του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ καταγράφουν ότι μεγάλο ποσοστό εργαζομένων δυσκολεύεται να καλύψει τις βασικές ανάγκες του μήνα, ενώ η Ελλάδα παραμένει χαμηλά στην κατάταξη της αγοραστικής δύναμης στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η εκτίμηση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για το 2026 προσδιορίζει τον μηνιαίο ακαθάριστο κατώτατο μισθό αξιοπρεπούς διαβίωσης στα 1.052 ευρώ μεικτά.