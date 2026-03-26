Σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, με διακυμάνσεις στην πορεία των εξελίξεων. Παρά το ασταθές περιβάλλον, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ανησυχητικές ενδείξεις που να απειλούν τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι τράπεζες εμφανίζονται θωρακισμένες, χάρη στην ενισχυμένη κεφαλαιακή τους επάρκεια και τη σημαντική ρευστότητα. Αυτή η εικόνα μεταφέρθηκε από τις διοικήσεις των τραπεζών κατά τις επαφές τους στην Αθήνα με την πρόεδρο του Εποπτικού Μηχανισμού της ΕΚΤ Κλάουντια Μπουχ και τον επικεφαλής του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης Ντομινίκ Λαμπουρέ, αλλά και στη συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη. Παρότι τα θεμελιώδη μεγέθη κρίνονται ισχυρά, οι τραπεζίτες επισημαίνουν ότι ο βαθμός ανθεκτικότητας θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της κρίσης και τις επιπτώσεις της, κυρίως στο ενεργειακό κόστος και την οικονομική δραστηριότητα. Από την πλευρά της, η Κλάουντια Μπουχ τόνισε ότι σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών και η στενή συνεργασία των εποπτικών αρχών είναι κρίσιμες προϋποθέσεις για την έγκαιρη αντιμετώπιση κινδύνων.

Το μήνυμα Στουρνάρα

Ανάλογο μήνυμα εξέπεμψε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος υπογράμμισε ότι η νέα κρίση αναδεικνύει την ανάγκη επιτάχυνσης της τραπεζικής ενοποίησης στην Ευρώπη και της μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης, ώστε να περιοριστούν οι πιστωτικοί κίνδυνοι και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της οικονομίας.

Στη συνάντηση στο υπουργείο Οικονομικών, όπου συμμετείχαν οι επικεφαλής των συστημικών τραπεζών και η διοίκηση της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών, κυριάρχησαν οι εξελίξεις στην οικονομία και η πορεία της πιστωτικής επέκτασης. Το κλίμα χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα θετικό ενώ ξεκαθαρίστηκε ότι δεν εξετάζεται επιβολή έκτακτης φορολόγησης στα τραπεζικά κέρδη.

Οι χρηματοδοτήσεις

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ισχυρή δυναμική στη χορήγηση δανείων, με τον ρυθμό αύξησης να υπερβαίνει σημαντικά τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η χρηματοδότηση προς επιχειρήσεις, ενώ και τα στεγαστικά δάνεια εμφανίζουν σημάδια ανάκαμψης. Οι τράπεζες απορρίπτουν την κριτική ότι τα κέρδη τους προέρχονται κυρίως από προμήθειες, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της δανειοδότησης αποδεικνύει τη συμβολή τους στην πραγματική οικονομία.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ο ρόλος τους στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε βασικούς παραγωγικούς κλάδους. Στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, οι τράπεζες στηρίζουν τις παρεμβάσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθώς και πρωτοβουλίες όπως ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων καθώς συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή. Συνολικά, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εμφανίζεται ισχυρό και προετοιμασμένο, με τη βασική αβεβαιότητα να συνδέεται με την εξέλιξη της γεωπολιτικής κρίσης.