Υπάρχει όμως ένα σημαντικό πρόβλημα. Τα περισσότερα από αυτά τα εργοστάσια βρίσκονται ψηλά στο Βόρειο Ιράν. Για να τα φτάσουν, οι ΗΠΑ θα χρειαστεί να απογειώσουν βομβαρδιστικά από την βάση στην Κύπρο.

Η λίστα των στόχων

Για να κατανοήσουμε πώς θα εξελισσόταν αυτό το χτύπημα, πρέπει πρώτα να δούμε τη λίστα των στόχων.

Ο πρώτος στόχος 1 είναι ο σταθμός παραγωγής ενέργειας Νταμαβάντ στην επαρχία της Τεχεράνης. Καλύπτοντας 1.930 στρέμματα στα προάστια της πρωτεύουσας, παράγει 2.900 μεγαβάτ.

Η απενεργοποίησή του δεν θα προκαλούσε απλώς ένα τρεμόπαιγμα, αλλά μαζικές κυλιόμενες διακοπές ρεύματος σε όλη την Τεχεράνη. Δεύτερος στόχος, το εργοστάσιο Σαχίντ Σαλίμι Νέκα στην επαρχία Μαζανταράν.

Τοποθετημένο ακριβώς στην ακτή της Κασπίας Θάλασσας, παράγει πάνω από 2.200 μεγαβάτ.

Τρίτος στόχος είναι το εργοστάσιο Σαχίντ Ρατζαΐ στην επαρχία Καζβίν. Παράγοντας πάνω από 2.000 μεγαβάτ, η εξουδετέρωση αυτής της εγκατάστασης θα παρέλυε τον βιομηχανικό τομέα του βόρειου Ιράν.

Υπάρχουν και άλλοι στόχοι, αλλά συνοδεύονται από βαριές παράπλευρες απώλειες. Τα υδροηλεκτρικά φράγματα στην επαρχία Χουζεστάν, όπως το Σαχίντ Αμπασπούρ, παράγουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας, αλλά το χτύπημά τους εγκυμονεί τον κίνδυνο καταστροφικών πλημμυρών.

Τα στάδια του χτυπήματος

Έτσι ακριβώς θα συνέβαινε αυτό το χτύπημα σε τρία διακριτά στάδια.

Αυτό είναι το Στάδιο 1. Η τύφλωση.

Ξεκινά πριν καν περάσει έστω και ένα αμερικανικό αεροσκάφος στον ιρανικό εναέριο χώρο. Πύραυλοι Κρουζ Τόμαχοκ εκτοξεύονται από την Αραβική Θάλασσα. Ξυστά και επικίνδυνα κοντά στο έδαφος, ελίσσονται μέσα από τις κοιλάδες της οροσειράς Ζάγκρος για να τυφλώσουν τις συστοιχίες ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης του Ιράν.

Ταυτόχρονα, F-35 Lightning περνούν απαρατήρητα στον αμφισβητούμενο εναέριο χώρο. Χρησιμοποιώντας την προηγμένη σύντηξη αισθητήρων τους, χαρτογραφούν τις συστοιχίες πυραύλων εδάφους-αέρος S-300 και των εγχώριων Bavar-373 του Ιράν. Από ασφαλείς αποστάσεις, εκτοξεύουν πυραύλους αντί-ραντάρ AGM-88, εντοπίζοντας τα σήματα των ραντάρ και καταστρέφοντας το δίκτυο αεράμυνας εκ των έσω.

Μετά έρχεται το Στάδιο 2: Η Διείσδυση.

Με τον αεροδιάδρομο προσωρινά καθαρό, βαρέα stealth βομβαρδιστικά, όπως το B-2 Spirit, κάνουν την αθόρυβη προσέγγισή τους προς την επαρχία της Τεχεράνης. Μεταφέρουν πακέτα βαρέος φορτίου ειδικά σχεδιασμένα για χειρουργική βιομηχανική καταστροφή, όπως το οπλικό σύστημα JDAM, δημιουργώντας πολλαπλές εκρήξεις, έως και 80 σε 60 δευτερόλεπτα.

Στάδιο 3: Η Αλυσιδωτή Αστοχία.

Το χτύπημα στο Νταμαβάντ. Ο στόχος δεν είναι να ισοπεδωθεί ολόκληρο το συγκρότημα. Αυτό είναι αναποτελεσματικό. Ο στόχος είναι να προκληθεί καταστροφική μηχανική βλάβη στα εξαρτήματα που αντικαθίστανται δυσκολότερα. Τα βομβαρδιστικά ρίχνουν GBU-31 JDAM των 2.000 λιβρών, περνώντας μέσα από τις οροφές των κύριων αιθουσών τουρμπίνας.

Οι τεράστιες εκρήξεις θρυμματίζουν τους ειδικά κατασκευασμένους άξονες των γεννητριών και εξαλείφουν τους μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης που βρίσκονται έξω.

Καθώς το Νταμαβάντ και δευτερεύοντες στόχοι όπως το Νέκα τίθενται εκτός λειτουργίας, η ξαφνική μαζική πτώση της συχνότητας του δικτύου προκαλεί την ενεργοποίηση των αυτοματοποιημένων συστημάτων ασφαλείας σε ολόκληρο το ιρανικό δίκτυο. Το αποτέλεσμα είναι μια καταστροφική αλυσιδωτή αστοχία, βυθίζοντας στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, βιομηχανικές βάσεις και μεγάλες πόλεις στο απόλυτο σκοτάδι.

Επειδή το εργοστάσιο Σαχίντ Σαλίμι Νέκα βρίσκεται πολύ βόρεια, ακριβώς στην άκρη της Κασπίας Θάλασσας, η προσέγγισή του απαιτεί βαθιά διείσδυση στον ιρανικό εναέριο χώρο. Εδώ, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ θα καλούσε το B-1B Lancer.

Εφορμώντας πάνω από την οροσειρά Ελμπούρζ, το B-1 θα εξαπέλυε μια καταστροφική αλληλουχία ταχείας πυρός 2.000 λιβρών JDAM. Τα πυρομαχικά ακριβείας θα διέλυαν τις υποδομές θερμικής παραγωγής του εργοστασίου Νέκα, αχρηστεύοντας την εγκατάσταση των 2.200 μεγαβάτ μέσα σε δευτερόλεπτα, πριν το βομβαρδιστικό εξαφανιστεί ξανά στον ορίζοντα.

Την 4η εβδομάδα έχει επιτευχθεί πλήρη αεροπορική υπεροχή.