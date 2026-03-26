Η Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά σε οριακό σημείο, καθώς παραμένουν ασαφή τα μηνύματα των εμπλεκόμενων πλευρών σχετικά με τον τερματισμό των εχθροπραξιών με το Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, η Τεχεράνη απάντησε επίσημα στο σχέδιο 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παύση των συγκρούσεων.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος αποκάλυψε ότι η Τεχεράνη εξέτασε την αμερικανική πρόταση που διαβιβάστηκε μέσω Πακιστάν, αλλά τη χαρακτήρισε «μονομερή και άδικη». Όπως ανέφερε, η πρόταση εξυπηρετεί αποκλειστικά τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι η αρχική απάντηση του Ιράν, η οποία επίσης μεταφέρθηκε μέσω Πακιστάν, ήταν πως η αμερικανική πρόταση δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για να θεωρηθεί επιτυχής.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει μέσω ανάρτησής του ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι «καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά, γιατί όταν συμβεί αυτό, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ και δεν θα είναι καθόλου όμορφο!».

Το Ιράν έχει απορρίψει δημόσια το σχέδιο του Τραμπ, επιμένοντας πως ο τερματισμός των εχθροπραξιών θα γίνει μόνο υπό τους δικούς του όρους. Ωστόσο, ορισμένοι Ιρανοί αξιωματούχοι φέρονται να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων σε ιδιωτικό επίπεδο.

Παρασκηνιακές επαφές και στρατιωτικές εντολές

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν επιβεβαίωσε ότι η χώρα του διευκολύνει παρασκηνιακές επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μεταξύ άλλων, το Ισλαμαμπάντ έχει μεταφέρει την αμερικανική πρόταση 15 σημείων, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διανύει ήδη την τέταρτη εβδομάδα του. Πακιστανοί αξιωματούχοι, ωστόσο, απέφυγαν να προβλέψουν την έκβαση των προσπαθειών.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αντιφατικών μηνυμάτων για πιθανή διπλωματική πρόοδο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να πλήξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της ιρανικής πολεμικής βιομηχανίας εντός της εβδομάδας. Η εντολή αυτή, σύμφωνα με πηγές, αντικατοπτρίζει την ανησυχία του Ισραήλ ότι ο Τραμπ ενδέχεται να τερματίσει τον πόλεμο προτού επιτευχθούν οι βασικοί στρατηγικοί του στόχοι.