Θολές και αντικρουόμενες είναι οι πληροφορίες που έρχονται από τη Μέση Ανατολή, εκεί όπου οι ΗΠΑ στέλνουν χιλιάδες στρατιώτες, όπως την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία, την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίζεται ότι το ιρανικό καθεστώς έχει αλλάξει και του έκανε ένα «πολύ μεγάλο δώρο» και οι επιτελείς του ζυγίζουν τα υπέρ και τα κατά μιας εισβολής στο, στρατηγικής σημασίας, νησί Χαργκ στον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, παρά τις πληροφορίες ότι η Τεχεράνη απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων της Ουάσιγκτον και ενώ συνεχίζονται τα χτυπήματα μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, το θεοκρατικό καθεστώς φαίνεται να εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Δημόσια, ιρανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν περιφρόνηση για την προοπτική οποιωνδήποτε διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση Τραμπ. Ωστόσο, η καθυστέρηση στην παροχή επίσημης απάντησης στο Πακιστάν, το οποίο υπέβαλε μια πρόταση 15 σημείων εκ μέρους της Ουάσιγκτον, φαίνεται να δείχνει ότι τουλάχιστον ορισμένα στελέχη στην Τεχεράνη μπορεί να την εξετάζουν.

Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης

Πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε επίλεκτους αμερικανούς αλεξιπτωτιστές να μεταβούν στη Μέση Ανατολή, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο εισβολής στο νησί Χαργκ, τον κόμβο εξαγωγής πετρελαίου στον οποίο βασίζεται η ιρανική οικονομία. Με έδρα το Φορτ Μπραγκ στη Βόρεια Καρολίνα, η Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης είναι μια ταξιαρχία περίπου 3.000 στρατιωτών από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία που μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε στον κόσμο εντός 18 ωρών.

Σύμφωνα με το Fox News, εκτός από τους αλεξιπτωτιστές, κατευθύνονται στην περιοχή ο διοικητής τους και το απαραίτητο προσωπικό υποστήριξης για μια πιθανή απόφαση στρατευμάτων στο νησί.

«Αν το Ιράν δεν αποδεχτεί την πραγματικότητα της τρέχουσας στιγμής, αν δεν καταλάβει ότι έχει ηττηθεί στρατιωτικά και θα συνεχίσει να ηττάται, ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να εξαπολύσει κόλαση», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ ανέφερε χθες ότι οι πληροφορίες υποδηλώνουν πως «εχθροί» σχεδιάζουν να καταλάβουν ένα ιρανικό νησί με την υποστήριξη μιας περιφερειακής χώρας, την οποία δεν κατονόμασε. «Οι ιρανικές δυνάμεις παρακολουθούν τις κινήσεις του εχθρού και αν κάνουν οποιοδήποτε βήμα, θα επιτεθούμε σε ζωτικές υποδομές σε αυτή την περιφερειακή χώρα με συνεχείς και αδιάκοπες επιθέσεις».

Οι «New York Times» αποκαλύπτουν ότι ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν πιέζει τον πρόεδρο Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο, προτρέποντάς τον να εκμεταλλευτεί την «ιστορική ευκαιρία» για να αναδιαμορφώσει τη Μέση Ανατολή. Μιλώντας την Τρίτη το βράδυ, ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε πετύχει αλλαγή καθεστώτος, ισχυριζόμενος ότι οι ΗΠΑ «συναλλάσσονταν με τους σωστούς ανθρώπους» και οι Ιρανοί θέλουν «απεγνωσμένα να κάνουν συμφωνία», προσθέτοντας ότι έδειξαν την επιθυμία τους, προσφέροντας ένα «τεράστιο δώρο», για το οποίο όμως δεν αποκάλυψε περισσότερα.

Τις τελευταίες ημέρες, οι συσκευές παρακολούθησης πτήσεων έχουν παρατηρήσει αύξηση στις πτήσεις μεταφοράς C-17 από στρατιωτικές βάσεις όπου εδρεύουν οι δυνάμεις ταχείας ανάπτυξης του στρατού, συμπεριλαμβανομένου του Φορτ Μπραγκ. Εκτός από τις αερομεταφερόμενες δυνάμεις εφόδου, η πρώτη από τις δύο εκστρατευτικές μονάδες πεζοναυτών (MEU) πρόκειται να φτάσει στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το «USS Tripoli», ένα αμφίβιο πλοίο εφόδου που μεταφέρει 2.200 στρατιώτες. Μια δεύτερη MEU, με 4.500 ναύτες και πεζοναύτες, έχει διαταχθεί να αποπλεύσει από την Καλιφόρνια, αλλά δεν θα φτάσει για αρκετές εβδομάδες. Η ανάπτυξη πεζοναυτών και αλεξιπτωτιστών δίνει στον Τραμπ την επιλογή να εξαπολύσει εισβολή στο νησί Χαργκ, ακόμη και όταν λέει ότι συμμετέχει σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Η κατάληψη του Χαργκ, μέσω του οποίου εξάγεται το 90% του ιρανικού πετρελαίου, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως διαπραγματευτικό χαρτί.

Κατάπαυση του πυρός

Σύμφωνα με τρεις πηγές, οι κορυφαίοι σύμβουλοι του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, έχουν διαμορφώσει μια διαδικασία που περιλαμβάνει «την κήρυξη μιας περιόδου κατάπαυσης του πυρός διάρκειας ενός μήνα, κατά την οποία οι πλευρές θα διαπραγματευθούν μια συμφωνία 15 σημείων». Σε αυτά προτείνεται, μεταξύ άλλων, να διαλύσει το Ιράν τις υφιστάμενες πυρηνικές του δυνατότητες, να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων, να παραδώσει το απόθεμά του, περίπου 450 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%, στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και να αποσυναρμολογήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις τού Νατάνζ, του Ισφαχάν και του Φόρντο. Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα λάβει πλήρη άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα και οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν την Τεχεράνη στην προώθηση του προγράμματος πολιτικής πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ.