Σε ηλικία 95 ετών έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Συμιγδαλάς, μια εξέχουσα μορφή της ελληνικής πολιτικής αεροπορίας και ιδρυτής της Aegean Aviation, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και πολυσχιδή διαδρομή στον κλάδο.

Γεννημένος στα Χανιά το 1931, ξεκίνησε την πορεία του ως ερασιτέχνης ανεμοπόρος και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Αερολέσχης Αθηνών το 1953. Από νωρίς διακρίθηκε για τη δυναμική του παρουσία και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της αεροπορίας στη μεταπολεμική Ελλάδα.

Η επαγγελματική του διαδρομή τον οδήγησε στο εξωτερικό, με σταθμό το Λάγος της Νιγηρίας, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου εργάστηκε στην American Express και αργότερα ανέλαβε εμπορικός διευθυντής της EL AL στην Αθήνα. Το 1972 ανέλαβε τη διεύθυνση της Singapore Airlines για την Ανατολική Μεσόγειο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εδραίωσή της στην ευρωπαϊκή αγορά. Κεντρικός του στόχος υπήρξε η δημιουργία ελληνικής ιδιωτικής αεροπορικής εταιρείας, σε μια εποχή όπου η Ολυμπιακή Αεροπορία διατηρούσε μονοπωλιακό καθεστώς. Οραματίστηκε νωρίς τη διασύνδεση των ελληνικών νησιών με ελαφρά αεροσκάφη, ιδέα που δεν ευοδώθηκε τότε.

Μετά την απελευθέρωση των αερομεταφορών από την Ευρωπαϊκή Ενωση, υλοποίησε το όραμά του ιδρύοντας την Aegean Aviation, με έδρα το αεροδρόμιο Μαραθώνα και έναν μικρό στόλο ελαφρών αεροσκαφών. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή είχε ο γιος του Αντώνης Συμιγδαλάς, ο οποίος ακολούθησε τα βήματά του στον χώρο της αεροπορίας.

Η εταιρεία εξελίχθηκε, επεκτάθηκε σε VIP πτήσεις και απέκτησε σύγχρονα αεροσκάφη, ωστόσο οι επιχειρηματικές διαφοροποιήσεις οδήγησαν στη ρήξη μεταξύ των εταίρων και στην αποχώρηση του Συμιγδαλά από το εγχείρημα που ο ίδιος είχε εμπνευστεί.

Τα επόμενα χρόνια απομακρύνθηκε από την ενεργό δράση, αν και επανήλθε συμβουλευτικά κατά την ίδρυση της Olympic Air, στηρίζοντας τον γιο του. Με τον θάνατό του κλείνει ένα κεφάλαιο της ελληνικής αεροπορίας, μιας γενιάς ανθρώπων που συνέδεσαν το όραμα με την πράξη και την αγάπη για το πέταγμα με τη δημιουργία.