Η κανονική διάρκεια της Super League ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής, με τον ΠΑΟΚ να μην καταφέρνει να κλείσει θετικά τις υποχρεώσεις του. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ηττήθηκε με 2-1 από τον ΝΠΣ Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, σε ένα παιχνίδι όπου προηγήθηκε, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα, δεχόμενη την ανατροπή. Το αποτέλεσμα αυτό έφερε τον Δικέφαλο στην τρίτη θέση της βαθμολογίας ενόψει της έναρξης των πλέι οφ. Παρά το αρνητικό φινάλε, τα συνολικά στατιστικά της ομάδας αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα παραγωγική εικόνα στο επιθετικό κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τις 26 αγωνιστικές ως η κορυφαία επίθεση του πρωταθλήματος, σημειώνοντας 52 γκολ, αφήνοντας πίσω του τον Λεβαδειακό που σταμάτησε στα 51.

Η επιθετική πολυφωνία και η ικανότητα να βρίσκει λύσεις από διαφορετικούς παίκτες αποτελούν βασικά στοιχεία της φετινής του πορείας. Στον δημιουργικό τομέα, οι Ασπρόμαυροι κατέγραψαν 31 ασίστ, επίδοση που τους φέρνει στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, πίσω από τον Λεβαδειακό. Παράλληλα, η αποτελεσματικότητά τους παραμένει σε υψηλό επίπεδο, με τον ΠΑΟΚ να σκοράρει ένα γκολ ανά 6,6 τελικές προσπάθειες, επίδοση που τον κατατάσσει τρίτο στη λίγκα, πίσω από Λεβαδειακό και ΟΦΗ. Αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία του στο αμυντικό σκέλος.

Με μόλις 17 γκολ παθητικό, ο ΠΑΟΚ διαθέτει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, ισοβαθμώντας με τον Ολυμπιακό, ενώ μόνο η ΑΕΚ είχε καλύτερη επίδοση με 11 γκολ παθητικό. Στο κομμάτι της πίεσης και των ανακτήσεων μπάλας, ο Δικέφαλος καταγράφει 478 κλεψίματα, αριθμός που τον φέρνει στη δεύτερη θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό. Στην κορυφή βρίσκεται ο Πανσερραϊκός. Ωστόσο, ένα στοιχείο που απαιτεί βελτίωση είναι τα λάθη, καθώς ο ΠΑΟΚ κατατάσσεται πέμπτος στη σχετική λίστα, έχοντας καταγράψει 805. Οι Ασπρόμαυροι χωρίστηκαν από χθες, με τους διεθνείς να φεύγουν για να ενταχθούν στις εθνικές τους ομάδες και οι υπόλοιποι έδωσαν ραντεβού για το απόγευμα της Πέμπτης.