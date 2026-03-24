«Αν κάποτε με ρωτήσεις γιατί έμεινα τόσα χρόνια, θα σου πω απλά γιατί, όταν η αγάπη είναι αληθινή, δεν μετριέται με χρόνια. Μετριέται με στιγμές», εξηγεί ο Πέτρος Μάνταλος στο κλείσιμο του συγκινητικού σημειώματος που έγραψε προς τον γιο του, ανακοινώνοντας την παραμονή του στην ΑΕΚ για ακόμη έναν χρόνο.

Μέσα σε λίγες λέξεις ο αρχηγός της Ενωσης δίνει την απάντηση η οποία είναι πέρα από τίτλους, επιτυχίες και χαρές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι και έχουν και αυτοί τις καλές και τις κακές τους στιγμές. Και ο Μάνταλος έχει πάμπολλες από δαύτες στην πορεία του με τον δικέφαλο στο στήθος. Εχει ζήσει τα πάντα, μα πάνω από όλα έχει δεθεί με τον σύλλογο και τον κόσμο του.

Δεν ήταν ΑΕΚ από μικρός, αλλά έγινε και δεν θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά. Συμφώνησε να πάρει μεταγραφή από την Ξάνθη στην Ενωση όταν εκείνη βρισκόταν στη Γ’ Εθνική. Φόρεσε τη φανέλα της στη δεύτερη κατηγορία και μαζί της βίωσε όλη την πορεία μέχρι την αναγέννηση.

Πέρασε δύο χιαστούς φορώντας τη φανέλα της, πανηγύρισε τέσσερις τίτλους, βρέθηκε στο στόχαστρο έπειτα από αποτυχίες, τα… άκουγε έφταιγε δεν έφταιγε, αλλά με την επιστροφή της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν σαν να λυτρώθηκε και ο ίδιος. Απειρες οι φορές που έχει ακούσει ρυθμικά το όνομά του στην «Αγια-Σοφιά».

Αργησε, αλλά αναγνωρίστηκε η αξία του. Και όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, θα αναγνωριστεί ακόμα περισσότερο όταν βάλει τέλος στην καριέρα του. Ανεξάρτητα από την άποψη που έχει ο καθένας για τον ποδοσφαιριστή Μάνταλο, αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς είναι η αφοσίωσή του.

«Οταν θα διαβάζεις αυτές τις γραμμές, ίσως να είσαι αρκετά μεγάλος για να καταλάβεις τι σημαίνει πίστη», αναφέρει σε ένα άλλο σημείο στο γράμμα προς τον 18 μηνών γιο του. Και προσθέτει πως «η απόφαση να μείνω δεν ήταν ποτέ επαγγελματική επιλογή, ήταν υπόσχεση στους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν, στον κόσμο που στάθηκε δίπλα μου στις δύσκολες στιγμές και κυρίως στον εαυτό μου».

Το καλοκαίρι του 2027 ο Μάνταλος θα έχει συμπληρώσει πλέον 13 χρόνια ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Πολύ πιθανό μάλιστα εφόσον ανανεώσει ξανά να γίνουν και περισσότερα. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο που θεωρούμε πλέον πολλά τα… τρία χρόνια για έναν ποδοσφαιριστή, εκείνος θα κλείσει 13 στην Ενωση. Και δεν είναι ότι δεν μπορούσε να φύγει.

Κάποτε έφτασε και ένα βήμα πριν αποχωρήσει προς εξωτικούς προορισμούς, αργότερα σκέφτηκε μέχρι και να σταματήσει το ποδόσφαιρο (καλοκαίρι του 2022) υπό το βάρος των ευθυνών που ένιωθε πάνω του από την κακή πορεία της ομάδας. Σε όλες τις περιπτώσεις τελικά η κατάληξη ήταν ίδια και η ιστορία του Μάνταλου με την ΑΕΚ συνεχίζεται. Και το σίγουρο είναι πως η ιστορία αυτή δεν έχει τέλος, μόνο αρχή…

Μία ντουζίνα διεθνείς

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε πενθήμερη άδεια στους παίκτες του μετά τη λήξη της αναμέτρησης με την Κηφισιά. Εξάλλου τα Σπάτα θα αδειάσουν αυτές τις μέρες καθώς η Ένωση έχει δώδεκα διεθνείς οι οποίοι είναι οι εξής:

Ρότα, Καλοσκάμης, Στρακόσα, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Μαρίν, Πινέδα, Σαχαμπό, Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά και Βάργκα ο οποίος έχει υποστεί διάστρεμμα και θα υποβληθεί σε μαγνητική στην πατρίδα του. Τέλος, στις 31 Μαρτίου η ΑΕΚ αναμένεται να παίξει και ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα πιθανότατα στα Σπάτα, ενώ η ΠΑΕ τιμωρήθηκε με πρόστιμο από τη ΔΕΑΒ, όπως και ο Ατρόμητος, για την ένταση μεταξύ των οπαδών τους στο πρόσφατο παιχνίδι στο Περιστέρι.