Ο Αρης βρίσκεται παραμονές της συμπλήρωσης των 112 χρόνων της ιστορίας του. Μία 25η Μαρτίου που κάθε χρόνο αποτελεί ορόσημο στο ετήσιο καλεντάρι της ομάδας και φέτος είναι η πρώτη χρονιά που θα γιορταστεί με ένα νέο δεδομένο και μία κατάσταση κρίσης.

Για χρόνια ολόκληρα το κλαμπ αναζητούσε το level up των δύο μεγάλων τμημάτων του, για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Στο δεύτερο, η έλευση του Ρίτσαρντ Σιάο έχει αλλάξει τα δεδομένα στην ΚΑΕ από το περασμένο καλοκαίρι, με όραμα και πλάνο για μεγαλύτερη επένδυση την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Στον αντίποδα, τα φετινά γενέθλια του συλλόγου βρίσκουν το ποδοσφαιρικό τμήμα ίσως στη χειρότερη φάση του από το 2018 και την επιστροφή του στην 1η κατηγορία. Η πιο δύσκολη σεζόν της εποχής Καρυπίδη στη Stoiximan Super League και με τη μεγαλύτερη φθορά από κάθε άλλη φορά για τον ισχυρό άνδρα των Κιτρινόμαυρων.

Οι αποδοκιμασίες στο Κλεάνθης Βικελίδης το βράδυ της περασμένης Κυριακής αποτέλεσαν την επανάληψη ενός συχνού φαινομένου φέτος και την επιβεβαίωση αυτής της φθοράς που υπάρχει τα τελευταία χρόνια και με αποκορύφωμα τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η σεζόν.

Ο Αρης μπήκε ως 8ος στα πλέι οφ, το οποίο δεν περίμενε ούτε ο πιο απαισιόδοξος οπαδός του. Να κινδυνεύει, δηλαδή, να χάσει τα κεκτημένα των τελευταίων χρόνων. Η διαφορά των έξι βαθμών από τον Λεβαδειακό κρατάει ρεαλιστικές τις ελπίδες, ωστόσο η εικόνα της ομάδας είναι εκείνη που δεν πείθει κανέναν πλέον ότι μπορεί να διατηρήσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης την 5η θέση.

Αρνητικό ρεκόρ 8ετίας

Ο Αρης ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς, καταγράφοντας τη χαμηλότερη συγκομιδή του από το 2018. Ακόμη μικρότερη και από τους 34 βαθμούς της σεζόν 2019-20. Είναι η πρώτη φορά έπειτα από χρόνια που η ομάδα δεν φτάνει καν το όριο των 40 βαθμών στο τέλος της regular season.

Την περασμένη χρονιά, οι Κιτρινόμαυροι είχαν ολοκληρώσει την κανονική διάρκεια με 42 βαθμούς, απέχοντας μόλις τέσσερις από την 4η θέση. Φέτος, ωστόσο, βρίσκονται 12 βαθμούς χαμηλότερα από την περσινή τους επίδοση και… 19 πίσω από την 4η θέση της βαθμολογίας.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν ξεκάθαρα την πορεία εκτροχιασμού του Αρη στη φετινή σεζόν και υπογραμμίζουν τις αλλαγές που απαιτούνται ενόψει της επόμενης ημέρας.

Tα αρνητικά ρεκόρ του Αρη επεκτείνονται φέτος και στο Κλεάνθης Βικελίδης. Μπορεί η προχθεσινή ήττα από τον ΟΦΗ να ήταν μόλις η δεύτερη εντός έδρας, αλλά οι Κιτρινόμαυροι έχουν μία από τις χειρότερες έδρες του πρωταθλήματος. Μόλις δύο νίκες (!) από τον περασμένο Αύγουστο και εννέα ισοπαλίες συμπληρώνουν το… παζλ του Κλ. Βικελίδης, πετώντας βαθμούς απέναντι σε ομάδες όπως οι Πανσερραϊκός, Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά και Ατρόμητος με τις οποίες αναδείχθηκε ισόπαλος.

Μικρή άδεια… και δουλειά

Χθες η ομάδα ακολούθησε πρόγραμμα αποθεραπείας μετά το παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει μόλις δύο μέρες άδεια παρά τη διακοπή. Ο λόγος είναι ότι θέλει να αξιοποιήσει το διάστημα μέχρι την πρεμιέρα των πλέι οφ για να δουλέψει με την ομάδα, εστιάζοντας στα τακτικά κομμάτια και στη φυσική κατάσταση όπου έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σημαντικό έλλειμμα. Η επιστροφή στις προπονήσεις είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (26/3), με τον έλληνα τεχνικό να περιμένει την ενσωμάτωση των Γένσεν, Σούντμπεργκ και Γαλανόπουλου. Στα πλάνα του επανέρχονται και οι Τεχέρο – Μεντίλ που ήταν τιμωρημένοι κόντρα στον ΟΦΗ. Εκτός από την πρεμιέρα των πλέι οφ θα είναι ο Νοά Φαντιγκά που συμπλήρωσε κάρτες απέναντι στους Κρητικούς.