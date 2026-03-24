Την εξαγορά του GEDI, του κορυφαίου οργανισμού Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, από την ΕΧΟR της οικογένειας Agnelli ανακοίνωσε ο όμιλος Antenna.

Η συμφωνία του Antenna με τον GEDI συμπεριλαμβάνει την ιστορική ιταλική εφημερίδα «La Repubblica», τους επιτυχημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς Radio Deejay, Radio Capital και m2o, τα Μέσα HuffPost Italia, National Geographic και Limes και τη διαφημιστική εταιρεία Manzoni.

Η συμφωνία αποτελεί μία ακόμη στρατηγική κίνηση του Antenna, που συνεχίζει να επεκτείνει τη διεθνή παρουσία του στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επενδύοντας σε καταξιωμένα μέσα με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.

Η ένταξη του GEDI στον Ομιλο Antenna οδηγεί στη δημιουργία ενός οργανισμού ενημέρωσης και ψυχαγωγίας με παγκόσμια εμβέλεια και τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης διεθνώς. Η κορυφαία επενδυτική κίνηση αποτελεί στρατηγική επιλογή του Θοδωρή Κυριακού και εντάσσεται στο πλαίσιο ενός οργανωμένου και συνεκτικού σχεδίου με στόχο να καταστήσει τον Ομιλο Antenna έναν διεθνή πρωταγωνιστή.

Ο Antenna, αξιοποιώντας τη μεγάλη του εμπειρία στα media, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, θα διευρύνει τη δραστηριότητα του GEDI καθιερώνοντάς τον ως έναν ισχυρό διεθνή όμιλο που προωθεί την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Παράλληλα, θα προχωρήσει σε νέες επενδύσεις για την ανάπτυξη της «La Repubblica», επεκτείνοντας την παρουσία της σε νέες αγορές και αναδεικνύοντας το βραβευμένο δημοσιογραφικό έργο των συντακτών της.

Σε ό,τι αφορά τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του GEDI, έχουν σημαντική θέση στη στρατηγική του Antenna και σε συνδυασμό με τα δικά του επιτυχημένα ραδιόφωνα στην Ευρώπη στοχεύει στη δημιουργία ενός δυναμικού ραδιοφωνικού κόμβου για την περιοχή της Μεσογείου. Επιπλέον, θα αναπτύξει την παραγωγή ντοκιμαντέρ, τις πλατφόρμες streaming, τα podcasts, τη μουσική παραγωγή και διανομή, την εκπαίδευση και τον κινηματογράφο – τομείς στους οποίους ο Antenna διαθέτει τεράστια εμπειρία και ρεκόρ επιτυχημένων επενδύσεων.

Ο Ομιλος Antenna, στηρίζοντας την έγκυρη ενημέρωση, θα εντάξει νέες τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές στον δημοσιογραφικό οργανισμό του GEDI ώστε να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για τους ιταλούς δημοσιογράφους, οι οποίοι θα αποκτήσουν πρόσβαση σε κοινό 500 εκατομμυρίων μέσω του δικτύου και των στρατηγικών συνεργασιών του. Αντίστοιχα, θα ενδυναμώσει τις υφιστάμενες συνεργασίες του GEDI στην Ιταλία, με τη Huffington Post, το National Geographic και άλλα διεθνή μέσα. Ο Antenna βρίσκεται, ήδη, σε συζητήσεις με τους στρατηγικούς του συνεργάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την ένταξη νέων brands ενημέρωσης και ψυχαγωγίας στο χαρτοφυλάκιο του GEDI.

Οι προοπτικές

Οι προοπτικές που δημιουργούνται μέσα από αυτή την εξαγορά είναι πολύ μεγάλες. Ο Antenna θα αναπτύξει την ψηφιακή πλατφόρμα mymovies.it του GEDI συνδέοντάς την με τις δικές του streaming πλατφόρμες και θα επεκτείνει τη δραστηριότητά του στον κινηματογράφο και στην Ιταλία, αξιοποιώντας την επιτυχημένη πορεία του και σε αυτόν τον τομέα. Μέσα από το χαρτοφυλάκιο του GEDI και την υψηλή απήχηση των ραδιοφωνικών της σταθμών θα ενισχύσει επίσης τη δραστηριότητά του στη μουσική παραγωγή και διανομή. Τέλος, μέσω των συνεργασιών του με κορυφαίους διεθνείς παρόχους περιεχομένου, όπως το Netflix, θα διευρύνει τη διανομή των ντοκιμαντέρ του GEDI σε παγκόσμια κλίμακα.

Με την εξαγορά του GEDI ο Ομιλος Antenna διευρύνει σημαντικά τη διεθνή και ευρωπαϊκή του δραστηριότητά. Μέσα από μια πορεία 38 ετών με επιτυχημένες και συνεχείς επενδύσεις, σήμερα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους ενημέρωσης και ψυχαγωγίας παγκοσμίως, διαθέτοντας 37 κανάλια ελεύθερης και συνδρομητικής τηλεόρασης, δύο streaming πλατφόρμες, καθώς και ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία.