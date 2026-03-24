Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, βρίσκεται στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου συμμετέχει στην κορυφαία ενεργειακή διοργάνωση CERAWeek 2026. Χθες, ο έλληνας υπουργός Ενέργειας μιλώντας σε πάνελ με θέμα «The Gas bridge: Connecting EastMed gas to global markets», είπε ότι ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά.

Αναφερόμενος στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, ο υπουργός τόνισε ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να εργαστούν πολύ σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση και πως υπάρχουν δύο βασικά πράγματα που πρέπει να γίνουν και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε το αμερικανικό LNG να το αντικαταστήσει. «Για αυτό χρειάζονται υποδομές, χρειάζεται σταθερότητα και χρειάζεται τα κράτη-μέλη του Κάθετου Διαδρόμου να συνεργαστούν, ώστε το προϊόν να γίνει πολύ πιο ελκυστικό εμπορικά».

Ο Στ. Παπασταύρου ανέδειξε την πρόοδο που έχει κάνει η χώρα μας .«Ο Κάθετος Διάδρομος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, ενώ συνδέεται και με τον IMEC, τον Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης, που μπορεί να εξελιχθεί σε έναν άξονα ανάπτυξης και σταθερότητας από την Ινδία έως την καρδιά της Ευρώπης», υπογράμμισε.

Την Πέμπτη η ανακοίνωση για τον νέο κατώτατο

Στο Υπουργικό Συμβούλιο της ερχόμενης Πέμπτης θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1-4-2026. Ισχυρό παραμένει το σενάριο για αύξηση του κατώτατου μισθού 4,5%-5,5%, που σημαίνει ότι ο μισθός από 880 ευρώ θα αυξηθεί στα 920-930 ευρώ.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού αφορά άμεσα περίπου 575.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή σχεδόν έναν στους τέσσερις μισθωτούς. Παράλληλα, έχει έμμεσο αντίκτυπο και στο Δημόσιο, όπου ο κατώτατος λειτουργεί ως βάση για τον εισαγωγικό μισθό.

Η αύξηση του Απριλίου θα «φανεί» πρώτα στο Δώρο Πάσχα, το οποίο θα καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, και θα είναι υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό γιατί από την 1η Απριλίου 2026 θα τεθεί σε ισχύ ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός και συνεπώς το Δώρο θα αναπροσαρμοστεί με βάση τη μισθοδοσία του Απριλίου. Με τη μισθοδοσία Απριλίου θα φανούν στους λογαριασμούς των μισθωτών οι αυξήσεις σε μισθό και τριετίες.

Τονίζεται ότι η αύξηση περίπου των 50 ευρώ που θα ανεβάσει τον κατώτατο από τα 880 στα 930 ευρώ (μεικτά), θα μεταφερθεί αυτόματα και οριζόντια σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου επηρεάζοντας όχι μόνο τους πολιτικούς υπαλλήλους αλλά και τους λειτουργούς που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια (ένστολοι, δικαστικοί λειτουργεί, γιατροί του ΕΣΥ, πανεπιστημιακοί).

Αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων

Εργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.785.009,44 ευρώ, εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) Νίκου Παπαθανάση. Οι αποφάσεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων σε όλη τη χώρα και περιλαμβάνουν την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του εμβληματικού διατηρητέου Μεγάρου Wix του Δήμου Καβάλας, επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο διατηρητέο συγκρότημα κτιρίων Λόγγου Τουρπάλη, του πρώην κλωστηρίου που θεωρείται η πρώτη βιομηχανία της Νάουσας, αλλά και στη Μακεδονία και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Καλαμαριάς.

Ελλειμμα €1,3 δισ. στο ισοζύγιο

Η μείωση των εξαγωγών ξεπέρασε εκείνη των εισαγωγών, με αποτέλεσμα το πλεόνασμα του 2025 να μετατραπεί σε έλλειμμα τον πρώτο μήνα της φετινής χρονιάς. Τον Ιανουάριο του 2026 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα ύψους 1,3 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών βελτιώθηκε. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη αυτή των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 10,6% (5,9% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 7,5% (3,6% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν μείωση 4,5% (6,4% σε σταθερές τιμές), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5,0% (5,7% σε σταθερές τιμές).

Νέοι μέτοχοι στην CrediaBank

Τρεις νέοι επενδυτές θα συμμετέχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της CrediaBank που αναμένεται να ξεκινήσει την προσεχή Δευτέρα 30 Μαρτίου. Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, πρόκειται για τις Fiera Capital (UK) Limited με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, Marbella Investments Inc του έλληνα εφοπλιστή Ηλία Γκότση με έδρα τη Λιβερία και Discovery Capital Management με έδρα τις ΗΠΑ. Οι τρεις εταιρείες έχουν δεσμευθεί να καλύψουν από κοινού τα 110 εκατ. από τα 300 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ, ενώ έχει γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση της Fiera Capital ότι η δική της συμμετοχή θα ανέλθει σε 30 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η Fiera Capital είχε συμμετάσχει και στην ΑΜΚ της Attica Bank, πριν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Παγκρήτια Τράπεζα και τη μετεξέλιξή τους σε CrediaBank. Την Παρασκευή 27 Μαρτίου είναι προγραμματισμένη η γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας που αναμένεται να δώσει το «πράσινο φως» για την ΑΜΚ.