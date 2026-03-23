Σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη αίσθηση στον χώρο της τέχνης αλλά και ευρύτερα στην κοινή γνώμη, ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών και δικαστικής έρευνας. Τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως συνθέτουν ένα πολύπλοκο παζλ, όπου καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξαν τόσο οι αρχικές καταγγελίες όσο και συγκεκριμένα πρόσωπα που «ξεκλείδωσαν» την υπόθεση.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στις Αρχές και αμφισβητούσαν τη γνησιότητα έργων τέχνης τα οποία διακινούνταν μέσω της γκαλερί. Ανθρωποι με γνώση της αγοράς φέρονται να εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις, επισημαίνοντας ότι ορισμένα έργα που αποδίδονταν σε γνωστούς δημιουργούς πιθανόν να μην ήταν αυθεντικά.

Καταλυτικό ρόλο στην ενεργοποίηση των Αρχών φέρεται να είχε και η δημοσιοποίηση υλικού στο Διαδίκτυο, όπου παρουσιαζόταν προς πώληση ένα παλαιό Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, ιδιαίτερης ιστορικής και θρησκευτικής αξίας. Η εμφάνιση του συγκεκριμένου εκκλησιαστικού κειμηλίου, η προέλευση του οποίου δεν ήταν σαφής, ενίσχυσε τις υποψίες και επιτάχυνε τις έρευνες, οδηγώντας σε στοχευμένες παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τρία πρόσωπα φαίνεται να διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης. Πρόκειται για άτομα που είτε προχώρησαν σε καταγγελίες είτε παρείχαν κρίσιμες πληροφορίες στις Αρχές, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της δικογραφίας.

Η συμβολή τους θεωρείται κομβική, καθώς μέσα από τις μαρτυρίες και τα στοιχεία που προσκόμισαν, οι Αρχές μπόρεσαν να προχωρήσουν σε πιο στοχευμένες έρευνες και να συνδέσουν επιμέρους δεδομένα που έως τότε παρέμεναν ασύνδετα.

Τα ευρήματα των ερευνών

Οι έρευνες που ακολούθησαν αποκάλυψαν σημαντικό όγκο αντικειμένων. Σε χώρους που συνδέονται με τον γκαλερίστα εντοπίστηκαν περισσότερα από 300 έργα τέχνης, από τα οποία – σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ειδικών – μόλις επτά θεωρούνται γνήσια, ενώ τα υπόλοιπα εξετάζονται ως πιθανές απομιμήσεις. Παράλληλα, κατασχέθηκαν περίπου 190.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και θρησκευτικά και αρχαιολογικά αντικείμενα που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Οι Αρχές εξετάζουν δύο βασικά σκέλη: από τη μία τη διακίνηση πιθανώς πλαστών έργων και από την άλλη την κατοχή ή διακίνηση αντικειμένων που ενδέχεται να εμπίπτουν στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων. Το εύρος των ευρημάτων έχει εντείνει τις υποψίες για οργανωμένη δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο να έχουν εξαχθεί ακόμη οριστικά συμπεράσματα.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, οι κατηγορίες απορρίπτονται. Οι συνήγοροι του Γιώργου Τσαγκαράκη υποστηρίζουν ότι η δραστηριότητά του ήταν νόμιμη και ότι δεν υπάρχει πρόθεση εξαπάτησης. Παράλληλα, τονίζουν ότι η αυθεντικότητα των έργων θα κριθεί από τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις πραγματογνωμοσύνες που θα ακολουθήσουν.

Υπογραμμίζουν επίσης ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και ότι πολλά από τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Η απολογία

Καθοριστική θεωρείται η επόμενη φάση της διαδικασίας, καθώς ο Γιώργος Τσαγκαράκης έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας την Τρίτη. Η απολογία του αναμένεται να ρίξει φως σε κρίσιμα σημεία της υπόθεσης και να επηρεάσει τις εξελίξεις, τόσο ως προς την αξιολόγηση των στοιχείων όσο και ως προς τη δικαστική του μεταχείριση.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να επικεντρώνονται στην εξέταση των κατασχεθέντων αντικειμένων και στη διασταύρωση στοιχείων. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στις πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες θα κρίνουν τη γνησιότητα των έργων και ενδεχομένως θα καθορίσουν την τελική διάσταση της υπόθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση Τσαγκαράκη έχει ήδη αναδείξει ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς τέχνης, την αξιοπιστία των συναλλαγών και την ανάγκη αυστηρότερου ελέγχου. Οι εξελίξεις των επόμενων ημερών αναμένεται να είναι καθοριστικές.