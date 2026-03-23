Στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας (νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, παραϊατρικά επαγγέλματα), στις τηλεπικοινωνίες, στον καθαρισμό, στις εταιρείες που ασχολούνται με την εύρεση εργασίας, καθώς και σε κομμωτήρια, καθαριστήρια, κέντρα αισθητικής, γραφεία κηδειών, επεκτείνεται από 1η Απριλίου η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Συνολικά η νέα επέκταση αφορά περίπου 220.000 εργαζόμενους στους υπό ένταξη κλάδους και θα εφαρμοστεί πιλοτικά για 5 μήνες, προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος για να εξοικειωθούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι με το μέτρο.

Από την 1η Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή του μέτρου, που θα αφορά τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους εξής ΚΑΔ, αλλά και εκείνες που έχουν ως δευτερεύοντα ΚΑΔ κάποιον από τους ενταγμένους:

Τηλεπικοινωνιών (ΚΑΔ 61).

Δραστηριοτήτων απασχόλησης (ΚΑΔ 78).

Δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (ΚΑΔ 81).

Δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας (ΚΑΔ 86) – με εξαίρεση από υποχρέωση σήμανσης κάρτας των γιατρών.

Δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών (ΚΑΔ 96) που αφορά γυμναστήρια, κέντρα αισθητικής, spa και άλλες δραστηριότητες.

Από 2 Απριλίου πασχαλινό ωράριο

Από την Πέμπτη 2 Απριλίου ξεκινά το πασχαλινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και θα ισχύσει καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών. Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Ειδικότερα, την Πέμπτη και την Παρασκευή 2/4 και 3/4 αντίστοιχα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10.00 έως τις 21.00, ενώ το Σάββατο 4/4 από τις 10.00 έως τις 18.00, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ. Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11.00 έως τις 18.00.

Σεμινάριο από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Ανάλυση και ερμηνεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη ΙΙ για μικρές επιχειρήσεις» διοργανώνει αύριο 24 Μαρτίου και ώρα 3 μ.μ. το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ. Η εκδήλωση έχει στόχο να παρουσιάσει με σαφή και πρακτικό τρόπο τη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος Εργάνη ΙΙ και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την καθημερινή λειτουργία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο του webinar θα αναλυθούν οι βασικές αλλαγές που εισάγει το σύστημα σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, οι νέες διαδικασίες υποβολής δηλώσεων και ενημέρωσης στοιχείων απασχόλησης, καθώς και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε σχέση με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Εκδοση εντόκων

Σε έκδοση εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων (6 μηνών) θα προχωρήσει ο ΟΔΔΗΧ αύριο 24 Μαρτίου για την άντληση 400 εκατ. ευρώ. Τα ομόλογα θα έχουν ημερομηνία λήξης την 25η Σεπτεμβρίου του 2026, ενώ ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 (Τ+2). Στην τελευταία έκδοση ίδιας διάρκειας, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2026, η απόδοση διαμορφώθηκε σε 1,84%.

Νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας

Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων 18-29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία, το οποίο επιχορηγεί με 17.500 ευρώ τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Στόχος της 12μηνης δράσης είναι η προώθηση της αυτοαπασχόλησης και η δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 2.114 ανέργους, προσφέροντας ουσιαστική διέξοδο σε νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις άνεργες γυναίκες, καθώς και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που εντάσσονται στους τομείς της ψηφιακής και της πράσινης οικονομίας. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 17.500 ευρώ ανά επιχείρηση και καταβάλλεται σταδιακά, σε τρεις δόσεις, με βάση τη βιωσιμότητα και τη συνεχή λειτουργία της:

1η δόση: 4.700 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας

6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της πραγματικής λειτουργίας της μέσω αυτοψίας και

3η δόση: 6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση 12 μηνών λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν νέας αυτοψίας για την επιβεβαίωση της πραγματικής και συνεχούς λειτουργίας.

Για τη χρηματοδότηση από τη συγκεκριμένη δράση απαιτείται η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ): https://app.opske.gr/

Μνημόνιο και νέοι πόροι

Το μνημόνιο κατανόησης (MoU) μεταξύ της Ελλάδας και των τριών δοτριών χωρών (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν), που εξασφαλίζει νέους πόρους ύψους 143 εκατ. ευρώ για τη νέα προγραμματική περίοδο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) 2021-2028, υπέγραψε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Η νέα χρηματοδότηση εστιάζει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις σύγχρονες γεωπολιτικές, κοινωνικές, ενεργειακές και κλιματικές προκλήσεις, με την ισότητα των φύλων και την ψηφιοποίηση να ενσωματώνονται οριζόντια σε όλες τις δράσεις.

Η ΚΕΕΕ καλεί σε διάλογο

Η Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις που διαφαίνονται από την κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν και τη γενικότερη αναταραχή στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία, στην αγορά, στον καταναλωτή και πρωτίστως στις μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις – οι οποίες αποτελούν το 99% της ελληνικής επιχειρηματικότητας.