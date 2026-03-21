«Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα», έλεγε ο αξέχαστος Ντίνος Ηλιόπουλος στον «Ατσίδα».

Ε, λοιπόν, αυτή η ωραία ατμόσφαιρα είναι στην οικογένεια του στίβου η καθημερινότητα πλέον και αποτελεί το μυστικό για την επιτυχία, όπως λέει στα «ΝΕΑ» ο εθνικός προπονητής των επιτυχιών Γιώργος Πομάσκι, που ελπίζει ακόμα και για… δυόμισι μετάλλια – με τον Μέρλο ως έκπληξη – στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου της Πολωνίας, που άρχισε επίσημα χθες στο Τορούν.

«Εχουμε πραγματικά πολύ ωραία ατμόσφαιρα με τα παιδιά να είναι χαρούμενα που έχουν προκριθεί και να είναι έτοιμα για τη συμμετοχή τους.

Να ξέρεις ότι ένα χαμόγελο αφήνει τον οργανισμό να εκφραστεί καλύτερα μυϊκά. Για αυτό θέλω να είναι χαρούμενα τα παιδιά και το επιδιώκουμε αυτό» τονίζει ο ομοσπονδιακός προπονητής.

Και συνεχίζει: «Οσο για τους αγώνες, βλέπω μέχρι και… δυόμισι μετάλλια (γέλια). Περιμένω όπως πάντα και μια έκπληξη, θετική, ο Μέρλος είναι σε εξαιρετική κατάσταση στο ύψος.

Εξαρτάται πώς θα πάει ο πήχης και μια καλή συμμετοχή μπορεί να μας φέρει άλλο ένα μεταλλιάκι. Εχει ωριμάσει αθλητικά και σωματικά, άγγιξε το 2.30 πρόσφατα και τον πιστεύω πάρα πολύ» υποστηρίζει ο κόουτς Πομάσκι, που συνεχίζει να βγάζει πρωταθλητές και πρωταθλήτριες και δεν κρύβει την αισιοδοξία του.

«Αυτό που πάντα θέλουμε και είναι ιδανικό για κάθε αθλητή και αθλήτρια είναι να κάνουν στους μεγάλους αγώνες την καλύτερή τους επίδοση.

Το personal best που λέμε. Σίγουρα θέλουμε και το μετάλλιο, απ’ όσους μπορούν, αλλά το να πιάσουν εκεί την καλή τους επίδοση δίνει πάντα καλό πλασάρισμα, καλή θέση, καλή αύρα και το κυριότερο δίνει μεγάλη ώθηση στους αθλητές για τη συνέχειά τους μέσα στη σεζόν».

Στο Παγκόσμιο κλειστού, στα άλματα (και στη σφαιροβολία) έχουμε απευθείας τελικούς, κάτι που:

«Είναι πιο βολικό για τα παιδιά, δεν έχει πολλή κούραση ούτε το άγχος του προκριματικού και πάνε απευθείας στον τελικό να ξεδιπλώσουν τις δυνάμεις τους.

Ξέρεις στον προκριματικό, επειδή πλέον έχει τόσους ισάξιους αθλητές, δεν ξέρεις πολλές φορές ποιος θα προκριθεί, μπορεί να παιχτεί στον πόντο και έχει μεγαλύτερο άγχος. Ενώ στον τελικό δεν δοκιμάζουν, ρισκάρουν και αυτό συνήθως φέρνει καλύτερο αποτέλεσμα.

Είναι πιο άνετα, ξεκινούν με άλλη ψυχολογία, με άλλη ετοιμότητα» θυμίζει ο κόουτς Πομάσκι, που και αυτός θαύμασε όλο αυτό το διάστημα τις υψηλές πτήσεις του Εμμανουήλ Καραλή.

«Ο Μανόλο είναι απίστευτος. Εχει έναν καλό συνδυασμό γιατί με την προπόνηση βελτιώνονται τα σωματικά προσόντα, όταν το βλέπει αυτό ανεβαίνει και η ψυχολογία του και η δυναμική του, έτσι έχει όλο και μεγαλύτερους στόχους.

Αν με ρώταγες πριν από 20 χρόνια θα σου έλεγα ότι δεν θα πηδήξει κανείς πιο ψηλά από τον Μπούμπκα και βλέπεις πού έχουν πάει το ύψος ο Μανόλο και ο Μόντο.

Το επί κοντώ είναι ένα αγώνισμα που εξελίσσεται, βελτιώνονται και τα κοντάρια, τα δάπεδα και πάντα με την ικανότητα του κάθε αθλητή το ύψος ανεβαίνει.

Μπορούν να ”διαβάσουν” πιο γρήγορα σήμερα οι αθλητές τα δεδομένα. Κάθε 10 χρόνια παλαιότερα θα πηδούσε ένας αθλητής πάνω από τα έξι μέτρα και φέτος έχουμε έξι αθλητές να τα περνάνε!

Αν συμμετείχε και ο Βολκόφ, που δεν έχει δικαίωμα, είμαι βέβαιος ότι θα βλέπαμε τόσους αθλητές πάνω από τα έξι μέτρα και δύο πάνω από τα 6.10» τονίζει ο έμπειρος προπονητής και στέκεται στην κόντρα του Μανόλο με τον σουηδό σούπερμαν Μόντο Ντουπλάντις.

«Βοηθάει πάρα πολύ αυτός ο ανταγωνισμός, η κόντρα τους. Εχουν μεγαλώσει μαζί αθλητικά. Εμείς βλέπουμε ο ένας τον άλλο, αντιγράφεις πράγματα, η σοβαρότητα των παιδιών είναι μεγάλη, το κλίμα είναι εξαιρετικό, έρχονται και ξένοι αθλητές, κάνουμε παρέες και αυτό μόνο βελτιώνει, χωρίς ζήλειες, χωρίς εγωισμούς, τον υγιή ανταγωνισμό.

Ο Εμμανουήλ δεν έχει φόβο και αυτό είναι το μεγάλο του προσόν. Το επί κοντώ είναι ένα δύσκολο αγώνισμα. Αυτός μπαίνει και ρισκάρει και μάλιστα με δύσκολο κοντάρι, που μπορεί να σου δίνει άλλη ώθηση, όμως δυσκολεύει την προσπάθεια.

Εχει όμως τα κότσια, δεν φοβάται και προχωράει. Για να πας καλύτερα πρέπει να είσαι τολμηρός και να πας κάποιες φορές το κοντάρι στα όρια και ο Μανόλο το κάνει.

Αλλωστε μην ξεχνάμε ότι πλέον έχουν πάρει με τον Μίλτο τόσα μετάλλια, έχουν πετύχει τόσες πολύ μεγάλες επιδόσεις. Είναι αθλητές με μεγάλη πείρα σε αγώνες και πλέον δεν κωλώνουν ακόμα και σε ένα κακό άλμα.

Ακόμα και να τους ξεφύγει ένα, να μη βγει η τεχνική, είναι βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουν στο επόμενο» τονίζει και η πάσα γίνεται για τον Μίλτο Τεντόγλου που ακολουθεί χρονικά τον καλό του φίλο στους τελικούς:

«Κάνει φοβερούς αγώνες εφέτος, πολύ σταθερός και ο Μίλτος όπως ξέρετε προσθέτει πάντα πριν απ’ τους μεγάλους αγώνες και το ίδιο περιμένω να κάνει και τώρα.

Προσέχουμε με το γόνατο, είναι όλα καλά και πάμε για έναν μεγάλο αγώνα.

Οσο για το πώς διαχειρίζεται το θέμα με τη βαλβίδα και να πατάει τόσο κοντά, λίγοι αθλητές μπορούν να αντιδρούν τόσο καλά τεχνικά πάνω στο τρέξιμο στη μέγιστη ταχύτητα να έχουν τη γρήγορη σκέψη.

Δύσκολα ο προπονητής μπορεί να κάνει πολλά, απλά όταν είναι τέτοιο ταλέντο ο αθλητής σε βοηθάει να τον βελτιώσεις. Και μην ξεχνάμε ότι βγαίνει μπροστά ως αρχηγός για όλη την ομάδα όποτε τον χρειάζονται όπως έκανε στο Μπρούνο Τζάουλι και μείναμε στην κατηγορία».

Οσο για τη νέα γενιά;

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτήν. Εχουμε πολύ ελπιδοφόρα καταπληκτική νέα γενιά, έχουμε Ιακωβάκη, Μπακογιάννη, Μητροπούλου, Αλιβιζάτο. Αυτά είναι όλα παιδιά για μετάλλια» λέει και χαμογελάει όταν του θυμίζουμε ότι έχουν – επιτέλους – βελτιωθεί οι συνθήκες προετοιμασίας και προπόνησης.

«Εννοείται, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είχαμε πολλές θετικές αλλαγές με τον υπουργό τον κ. Βρούτση, εκτέλεσε ό,τι ζητήσαμε.

Εχουμε πλέον ένα ζεστό καλό φωτισμένο γήπεδο, κάναμε καλή προετοιμασία και δόθηκε επιτέλους το κλειστό της Παιανίας που ήταν κλειστό 15 χρόνια και είδατε πόσα ρεκόρ έγιναν.

Από την άλλη μεριά, ήρθε και ο νέος πρόεδρος της ΕΟΕ, ο κ. Κούβελος στηρίζει πάρα πολλά παιδιά. Ο,τι μας χρειάζεται η ΕΟΕ μας έχει πάρει στρώματα, βατήρες, εμπόδια, για όλα.

Δώσανε τις ιδανικές συνθήκες αυτή η βοήθεια από τον κ. Κούβελο για να δουλέψουμε εμείς οι προπονητές και αυτό το εισπράττουν και τα παιδιά το βλέπουν.

Παράλληλα έχουμε άψογη συνεργασία με την ομοσπονδία, τον ΣΕΓΑΣ. Ανοίξαμε το γήπεδο και κάναμε 8 αγώνες σε κλειστό στίβο, ποτέ δεν είχε ξαναγίνει αυτό, δεν θυμάμαι από πότε.

Με αυτό το τρίπτυχο συνεργασίας, ΣΕΓΑΣ – ΕΟΕ – υπουργείο, όλα έγιναν πιο εύκολα για μας.

Επίσης ο Ισίδωρος Κούβελος, πλέον ξεκινά την προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, 4 χρόνια πριν και ήδη ετοιμάζει και άλλα χρήματα για την ενίσχυση των παιδιών όταν παλιά όλα άρχιζαν έναν χρόνο πριν απ’ τους αγώνες.

Είχαμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα παλαιότερα, με κουβάδες, λακκούβες, προβλήματα, τώρα όλα είναι πραγματικά εξαιρετικά».

Ομως δίπλα μας γίνεται χαμός και φυσικά ο Γιώργος Πομάσκι, πάνω απ’ όλα είναι άνθρωπος και δεν κρύβει ότι:

«Δεν μπορούμε να μείνουμε ανεπηρέαστοι. Εχουμε φίλους σε αυτές τις χώρες που βιώνουν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις.

Προπονητές, συνεργάτες και αθλητές. Πρέπει να αλλάξει το σκεπτικό. Εχουμε τόσα ωραία πράγματα να κάνουμε ως κοινωνία, δεν χρειαζόμαστε πυραύλους, αλλά αθλητισμό και ομόνοια.

Επίσης όλοι έχουν τη θρησκεία τους, την κοινωνική τους υπόσταση και πάντα στους μεγάλους αγώνες η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετική με όλους τους αθλητές μαζί.

Ο αθλητισμός ενώνει και πρέπει να φτάσουμε στην τελειότητα χωρίς να κλείνουμε τις πόρτες σε κανέναν αθλητή και αθλήτρια.

Στην εποχή της ΑΙ, του 21ου αιώνα, να μιλάμε για αποκλεισμό αθλητών και αθλητριών από τη μεγαλύτερη γιορτή που είναι ο αθλητισμός είναι κάτι που μόνο πίκρα και απογοήτευση δημιουργεί.

Ας το αλλάξουμε τώρα όλοι μαζί» κλείνει με ένα θετικό μήνυμα και περισσότερο ευχή ο Γιώργος Πομάσκι, που εκτός από μεγάλος προπονητής είναι και ένας σπουδαίος άνθρωπος όχι μόνο του αθλητισμού αλλά και της κοινωνίας.