Οι κεντρικοί άξονες για την ανάπτυξη της Βορειοανατολικής Ελλάδας αναδείχθηκαν στο 4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που συνδιοργάνωσαν στην Αλεξανδρούπολη η Alter Ego Media, μέσω της City Hub Events, και η Tsomokos Communications την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Μαρτίου. Στο συνέδριο συμμετείχαν σημαίνουσες προσωπικότητες από τους χώρους της πολιτικής και της οικονομίας και οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν γύρω από τη μετατροπή της περιοχής σε ενεργειακό κόμβο μεταξύ τριών ηπείρων, καθώς και στην ανάπτυξη των κρίσιμων υποδομών και του τομέα της άμυνας.

Ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας εστίασε στον σημαντικό ρόλο της Αλεξανδρούπολης στον τομέα αρμοδιότητάς του, καθώς η πόλη έχει μπει στον χάρτη του ΝΑΤΟ από το 2019. Στη συζήτηση που είχε με τον υπουργό, ο πρεσβευτής και μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ επισήμανε ότι «Σούδα και Αλεξανδρούπολη είναι μεγάλης στρατηγικής σημασίας» και χαρακτήρισε τη συμμαχία των ΗΠΑ με την Ελλάδα «σταθερή και αξιόπιστη».

Οι δυο άνδρες αναφέρθηκαν εκτενώς στη χρήση των ελληνικών αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot στη Σαουδική Αραβία, με τον Νίκο Δένδια να επισημαίνει ότι «προστατεύουμε κάθε πολίτη της ΕΕ και όλου του κόσμου, καθώς η τιμή του πετρελαίου είναι σημαντική για τη διαβίωσή μας», προσθέτοντας ότι σε περίπτωση καταστροφής υποδομών «θα επιστρέψουμε σε πρωτόγονες εποχές». Εξάλλου, ο Μάθιου Γουίτακερ στάθηκε στη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου που συνδέει ενεργειακά τον σταθμό επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και είπε πως «βοηθάμε την Ευρώπη να απεξαρτηθεί από τη Ρωσία».

Τη γεωπολιτική αξία του Κάθετου Αξονα εξήρε και ο πρώην βοηθός υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ για τους ενεργειακούς πόρους (2022-2025) και πρώην πρεσβευτής στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος έκανε λόγο για ζωηρό ενδιαφέρον από αμερικανικές εταιρείες ενέργειας για τη χρήση του αγωγού. Ωστόσο, τόνισε ότι τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να συνεχίσουν τη δουλειά, ειδικά στο κομμάτι της τιμολόγησης, ώστε ο άξονας να γίνει εμπορικά αγωνιστικός. Αλλωστε, σημείωσε ότι ο Κάθετος Αξονας δεν αφορά μόνο το φυσικό αέριο, αλλά σχετίζεται με την ευρύτερη συνδεσιμότητα της περιοχής και την πράσινη ενέργεια.

Μεταξύ δύο ζωνών αστάθειας

Στη σημασία των οικονομικών διαδρόμων που περνούν από την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στάθηκε επίσης ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας. Εθεσε ως κεντρικό στόχο τον εκσυγχρονισμό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται «μεταξύ δύο ζωνών αστάθειας» και καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις ενεργειακές ροές και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στον διάδρομο που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη και τη Βαλτική Θάλασσα (Baltic-Black-Aegean, BBA), ο οποίος «αναδύεται ως στρατηγικός ευρωπαϊκός άξονας» και τόνισε ότι θα πρέπει να ενταχθεί στον σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής μαζί με άλλες πρωτοβουλίες, όπως ο διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC).

Οπως υπογράμμισε, η Αλεξανδρούπολη έχει αναδειχθεί σε «κομβικό σημείο συνδεσιμότητας» με άξονα που φτάνει έως την Οδησσό μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, και πρόσθεσε ότι πραγματοποιούνται έργα ύψους 1,3 δισ. ευρώ έως το 2030 με χρήση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Μεταξύ αυτών και έργα αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Βόρειας Ελλάδας, με την οποία ενισχύεται ο άξονας Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης είπε ότι προτεραιότητα παραμένει η ωρίμανση και υλοποίηση δεκάδων έργων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των υποδομών της περιοχής. Αναφέρθηκε ειδικά στην επέκταση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και τη διασύνδεσή του με την Εγνατία Οδό, ενώ είπε ότι βρίσκεται «στα σκαριά» σχεδιασμός ώστε το λιμάνι και το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης να λειτουργήσουν ως ενιαίος κόμβος.

Παραχώρηση του αεροδρομίου

Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα επενδύσεων Δημήτρης Πολίτης εστίασε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και ανέφερε ότι μέσα στους επόμενους δύο μήνες θα ξεκινήσει η διαδικασία της παραχώρησης, με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε και στις ιδιωτικοποιήσεις των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που απέκτησε η Fraport, τονίζοντας ότι τα 22 αεροδρόμια που παραμένουν στο Υπερταμείο θα δοθούν κατά πάσα πιθανότητα ως «πακέτο» σε έναν ανάδοχο.

O υφυπουργός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κώστας Γκιουλέκας ανέφερε εμβληματικά έργα που αναβαθμίζουν τη Β. Ελλάδα, όπως το λιμάνι της Νέας Καρβάλης στην Καβάλα, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, που σε συνδυασμό με τις χερσαίες εισόδους και την Εγνατία Οδό, δημιουργούν ένα δίκτυο που μετατρέπει την περιοχή σε φυσική πύλη εισόδου για τα εμπορεύματα και τους πόρους που κατευθύνονται προς την υπόλοιπη Ευρώπη.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) Λουκία Σαράντη παραδέχθηκε ότι ο πόλεμος έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη διαταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Πρόσθεσε ότι η βιομηχανία χρειάζεται κυρίως υποδομές, καθώς «δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς σιδηρόδρομο και δίκτυο», ενώ σχολίασε αρνητικά το γεγονός ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην περιοχή αφορούν κυρίως τα ενεργειακά. «Δεν έχουν σχέση με τη μεταποίηση ή την παραγωγή» σημείωσε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε ότι «χωρίς υποδομές δεν γίνονται άμεσες επενδύσεις».

Ως τέτοια επένδυση παρουσίασε το έργο που πραγματοποιούν τα Μεταλλεία Θράκης με την Eldorado Gold στην περιοχή Πέραμα του Εβρου. Οπως είπε, πρόκειται για μια επένδυση 430 εκατ. ευρώ που υπολογίζεται ότι θα φέρει περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας, 400 εκατ. ευρώ έσοδα στο Δημόσιο και 125 εκατ. ευρώ μεταλλευτικά τέλη. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η επένδυση θα πρέπει να γίνει με σεβασμό στους ανθρώπους της Θράκης και τους πολίτες που τάσσονται κατά της επένδυσης.

Τέλος, στο πλαίσιο του συνεδρίου συζητήθηκαν εκτενώς επίσης οι δυνατότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στον τομέα των υπηρεσιών υγείας, στον τουρισμό και στον ρόλο της γυναικείας επιχειρηματικότητας για την αναβάθμιση της περιοχής.