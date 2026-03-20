Παράπλευρα και ιδιαίτερα σημαντικά οφέλη επιφυλάσσει το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα για εκείνους που επιλέγουν να υποβληθούν σε εμβολιασμό. Πέρα από την επιβεβαιωμένη προστατευτική του δράση έναντι της επώδυνης δερματικής λοίμωξης αλλά και τις ισχυρές ενδείξεις για μείωση του κινδύνου εκδήλωσης άνοιας, νέα δεδομένα ενισχύουν την εκτίμηση ότι μπορεί να συμβάλει και στην προστασία της καρδιάς.

Μάλιστα, το όφελος φαίνεται να αφορά ακόμη και άτομα με ήδη διαγνωσμένη καρδιοπάθεια, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης σοβαρού καρδιαγγειακού επεισοδίου εντός ενός έτους που διατρέχουν, μετά τον εμβολιασμό μειώνεται κατά το ήμισυ εν συγκρίσει με όσους δεν έχουν εμβολιαστεί.

Η μελέτη που, σημειωτέον, θα παρουσιαστεί στο επικείμενο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας (ACC) ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 246.822 ενηλίκους (50+) στις ΗΠΑ με αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο – μια πάθηση που προκαλείται από τη συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες. Η διάγνωσή τους είχε γίνει μεταξύ 2018 και 2025, ενώ εξ αυτών περίπου οι μισοί είχαν λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου (Shingrix ή Zostavax). Οι υπόλοιποι, πάλι, είχαν παραβλέψει τις σχετικές συστάσεις.

Επειτα, οι ερευνητές εξέτασαν τα καρδιακά επεισόδια που καταγράφτηκαν έως και 12 μήνες μετά τον εμβολιασμό, ενώ το ίδιο έπραξαν και για τα άτομα που συμπεριλαμβάνονταν στη «δεξαμενή» των μη εμβολιασθέντων. Τι διαπίστωσαν; Οι εμβολιασμένοι εθελοντές είχαν κατά μέσο όρο 46% λιγότερες πιθανότητες να υποστούν σοβαρό καρδιαγγειακό επεισόδιο και 66% να πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία.

Διέτρεχαν επίσης κατά 32% μειωμένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής, κατά 25% μικρότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και κατά 25% μικρότερη πιθανότητα καρδιακής ανεπάρκειας.

Προλαμβάνει θρομβώσεις

Υπενθυμίζεται ότι για τον εμβολιασμό έναντι του έρπητα ζωστήρα, ο οποίος γίνεται δωρεάν στη χώρα μας σε πολίτες 60 ετών και άνω, αντίστοιχα ευρήματα έχουν προκύψει και από προηγούμενες μελέτες στον γενικό πληθυσμό. Ομως, εξετάζοντας άτομα υψηλότερου κινδύνου, «εκείνους δηλαδή με υπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο, αυτά τα προστατευτικά αποτελέσματα ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερα από ό,τι στον γενικό πληθυσμό», δήλωσε ο Robert Nguyen, ειδικευόμενος γιατρός στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας και κύριος συγγραφέας της μελέτης. Και πρόσθεσε με νόημα ότι τα επίπεδα μείωσης του κινδύνου είναι συγκρίσιμα με αυτά που παρατηρούνται έπειτα από τη διακοπή του καπνίσματος.

Εν τω μεταξύ, προηγούμενες μελέτες υποδεικνύουν ότι η λοίμωξη από έρπητα ζωστήρα μπορεί να ευθύνεται για τη δημιουργία θρόμβων στον εγκέφαλο και στην καρδιά, αυξάνοντας μοιραία τις πιθανότητες εκδήλωσης εμφράγματος, εγκεφαλικού ή φλεβικής θρομβοεμβολής. Είναι, συνεπώς, πιθανό το εμβόλιο να προλαμβάνει αυτές τις επικίνδυνες θρομβώσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Οι ερευνητές, πάντως, επισημαίνουν ότι καθώς η έρευνά τους επικεντρώθηκε στο πρώτο έτος μετά τον εμβολιασμό, τα μακροχρόνια οφέλη ενδέχεται να διαφέρουν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μελέτη του 2025 κατέληξε αφενός στο ότι ο εμβολιασμός κατά του έρπητα ζωστήρα συσχετίζεται με 23% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων σε υγιή άτομα και αφετέρου στο ότι τα καρδιοπροστατευτικά αποτελέσματα του εμβολίου ενδέχεται να διαρκούν έως και οκτώ χρόνια.

H υγεία του εγκεφάλου

Αίσθηση προκαλούν και τα δεδομένα που συνδέουν τον εμβολιασμό με την υγεία του εγκεφάλου. Μόλις τον περασμένο Απρίλιο στην έγκριτη ιατρική επιθεώρηση «Nature» δημοσιεύτηκε μια μεγάλη μελέτη, ενισχύοντας τις σχετικές αισιόδοξες παρατηρήσεις. Αναλυτικότερα, σε δείγμα 280.000 ηλικιωμένων διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν κάνει το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα (με ζωντανό εξασθενημένο ιό) είχαν κατά 20% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν άνοια τα επόμενα επτά χρόνια, σε σχέση με όσους δεν είχαν εμβολιαστεί.

Δεδομένου, δε, ότι η άνοια πλήττει περισσότερα από 55 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως, με περίπου 10 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο, τα συμπεράσματα αυτά ενισχύουν το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για τις ευρύτερες επιδράσεις των εμβολίων στη μακροχρόνια υγεία.