Ράλι έως 25% στις τιμές του φυσικού αερίου και έως 8% στις τιμές του αργού πετρελαίου προκάλεσαν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού πετρελαίου μπρεντ έφτασαν έως τα 119 δολάρια πριν κινηθούν στα επίπεδα των 111 δολαρίων το βαρέλι. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη (TTF) έφτασαν έως τα επίπεδα των 70 ευρώ/μεγαβατώρα, για να κινηθούν στη συνέχεια στα επίπεδα των 61,5 ευρώ. Πριν από τον πόλεμο το αργό πετρέλαιο διαμορφωνόταν στα 72 δολάρια και το φυσικό αέριο (TTF) στα 32 ευρώ. Πλήγμα δέχτηκαν επίσης τα χρηματιστήρια, ενώ νέα αύξηση σημείωσε το κόστος δανεισμού στην Ευρώπη αλλά και την Ασία.

Οι επιθέσεις του Ιράν σε έργα υποδομής ενέργειας σε όλη τη Μέση Ανατολή, και ειδικά στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία, έπειτα από επίθεση που δέχτηκε σε δικές του τεράστιες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο South Pars, ανέβασαν κατακόρυφα το θερμόμετρο στην ευρύτερη περιοχή. Η γενικότερη ανάφλεξη απειλεί πλέον καταναλωτές και οικονομία, δημιουργώντας προϋποθέσεις για μεγάλο άλμα στον πληθωρισμό.

Καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές

Η ανησυχία για τις εξελίξεις είναι έντονη. Οι επιθέσεις του Ιράν είχαν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στη μεγαλύτερη μονάδα φυσικού αερίου στον κόσμο στο Ras Laffan, πλήττοντας το 17% της παραγωγικής της ικανότητας σύμφωνα με την QatarEnergy. Οι ζημιές αυτές θα χρειαστούν τρία με πέντε χρόνια να αποκατασταθούν, δήλωσε το αφεντικό της εταιρείας, Σαάντ αλ Καάμπι, στο Reuters, την ώρα που το Κατάρ έχει αναστείλει ολοκληρωτικά τη διακίνηση φυσικού αερίου λόγω του πολέμου. Στο Ras Laffan έχει μεγάλη συμμετοχή και η ExxonMobil.

Το Ιράν είχε στοχεύσει επίσης διυλιστήριο και το κέντρο φόρτωσης αργού στο Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα – τη μόνη άλλη δίοδο διακίνησης μαύρου χρυσού της χώρας μετά τα Στενά του Ορμούζ, που επίσης παραμένουν ως επί το πλείστον κλειστά λόγω του πολέμου. Επίσης είχαν αναγκαστεί να κλείσουν εγκαταστάσεις φυσικού αερίου τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ είχαν προκληθεί πυρκαγιές σε δύο διυλιστήρια του Κουβέιτ. Πλήγμα δέχτηκαν και τα διυλιστήρια Bazan στο Ισραήλ.

Τα τρία σενάρια της ΕΚΤ

Ολα αυτά δημιουργούν προϋποθέσεις για μεγάλη άνοδο τιμών που φτάνει ήδη στους καταναλωτές με τη μορφή πολύ ακριβών υγρών καυσίμων. Είναι ενδεικτικό ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία διατήρησε χθες αμετάβλητα τα επιτόκια, στο πιο δυσμενές σενάριό της προβλέπει μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού λόγω της κρίσης, με την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ και τα υπόλοιπα στελέχη της ΕΚΤ να παραμένουν σε ετοιμότητα για πιο αυστηρή νομισματική πολιτική εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα κορυφωθεί στο 6,3% το πρώτο τρίμηνο του 2027 στο πιο δυσμενές σενάριο του πώς μπορεί να εξελιχθούν τα γεγονότα στο Ιράν, σύμφωνα με την ΕΚΤ. Η ΕΚΤ θεωρεί ότι στο ακραίο σενάριό της θα υπάρξει επίσης σύντομη ύφεση στην ευρωζώνη. Στο βασικό σενάριο ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί σε 3,1% και στο ενδιάμεσο αρνητικό σενάριο στο 4,2%.

Οι κυρώσεις του Ιράν

Σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η διακίνηση πετρελαίου και να ανασάνουν οι αγορές, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έκανε χθες λόγο για πιθανή άρση κυρώσεων στις μεταφορές ιρανικού αργού που βρισκόταν ήδη φορτωμένο σε τάνκερ.

Καίνε τα καύσιμα και στις αεροπορικές

Επικεφαλής ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών προειδοποιούσαν χθες ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές αεροπορικών εισιτηρίων, με ορισμένους αερομεταφορείς να επισημαίνουν ακόμα και κινδύνους για την προμήθεια καυσίμων αεριωθούμενων. «Οσο περισσότερο διαρκεί τόσο πιο ζοφερή θα φαίνεται» η κρίση, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, στο Reuters.

Με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να βρίσκεται πλέον στην τρίτη εβδομάδα της, πάρα πολλές πτήσεις από και προς την περιοχή έχουν ακυρωθεί ή αναδρομολογηθεί και το μεγαλύτερο μέρος του εναέριου χώρου πάνω από τον Περσικό Κόλπο παραμένει κλειστό εν μέσω φόβων για επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών τζετ έχουν εκτοξευθεί στα ύψη καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 100%, αυξάνοντας κάθετα το λειτουργικό κόστος των αεροπορικών.

Παρέμβαση από Ευρώπη και Ιαπωνία

Χωρίς να διαφαίνεται το τέλος του πολέμου και με την απειλή ενός παγκόσμιου «πετρελαϊκού σοκ» να αυξάνεται μέρα με τη μέρα, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία εξέδωσαν κοινή δήλωση εκφράζοντας «την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε στις κατάλληλες προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών» του Ορμούζ. Δεν είχαν διευκρινίσει πώς θα γινόταν αυτό.