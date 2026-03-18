Με επίκεντρο μια νέα συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία για την αντιμετώπιση των drones-καμικάζι, την πώληση τεχνολογίας στο εξωτερικό και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης σε πεδία μάχης πέρασε χθες το κατώφλι της Ντάουνινγκ Στριτ ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ως ζητούμενο της συνάντησης με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ προβλήθηκε η υποστήριξη του Κιέβου, που εάν δεν λάβει άμεσα το δάνειο 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ κινδυνεύει με οικονομική κατάρρευση, ενόσω η άνοδος των τιμών του πετρελαίου από τον πόλεμο στο Ιράν και η μερική, προσωρινή άρση των αμερικανικών κυρώσεων στην αγορά ρωσικού πετρελαίου τροφοδοτούν με έσοδα την πολεμική «μηχανή» της Μόσχας.

«Υπάρχει προφανώς ένας πόλεμος σε εξέλιξη στο Ιράν, αλλά δεν μπορούμε να χάσουμε την εστίασή μας σε όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και στην ανάγκη να τη στηρίξουμε» δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ πριν από την έναρξη των κατ’ ιδίαν συνομιλιών. «Ο Πούτιν δεν πρέπει να είναι αυτός που θα ωφεληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν, είτε αυτό αφορά τις τιμές του πετρελαίου είτε τη χαλάρωση των κυρώσεων» προσέθεσε.

Στις συνομιλίες συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, η συμφωνία θα συνδυάσει «την ουκρανική τεχνογνωσία και τη βιομηχανική βάση του Ηνωμένου Βασιλείου» για την κατασκευή και προμήθεια drones και άλλων δυνατοτήτων. Στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας, θα επιδιωχθεί επίσης στενότερη συνεργασία στον τομέα των αμυντικών βιομηχανιών με τρίτες χώρες, ενώ το Λονδίνο θα διαθέσει επίσης 500.000 στερλίνες για τη χρηματοδότηση ενός κέντρου αριστείας τεχνητής νοημοσύνης στο Κίεβο.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το Κίεβο έχει γίνει παγκόσμιος ηγέτης στις τεχνολογίες drone και αντι-drone. Είναι σε θέση να παράγει περίπου 2.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαίτισης την ημέρα και μπορεί να προμηθεύσει το ήμισυ αυτής της ποσότητας στους συμμάχους του προς ενίσχυση της άμυνάς τους, ενώ ήδη εργάζεται σε υποβρύχια drones και σε αυτά που μπορούν να επιχειρούν στους ωκεανούς, τόνισε ο Ζελένσκι σε ομιλία του αργά χθες το απόγευμα στο βρετανικό κοινοβούλιο. Υπογράμμισε ότι η χώρα του έχει ήδη στείλει περισσότερους από 200 ουκρανούς εμπειρογνώμονες αεράμυνας στη Μέση Ανατολή, χαρακτηρίζοντας τα καθεστώτα σε Μόσχα και Τεχεράνη «αδέλφια στο μίσος».