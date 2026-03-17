Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα Τρίτη στο Λονδίνο με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής και βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης.

Όπως αναφέρει η Ντάουνινγκ Στριτ, οι δύο ηγέτες αναμένεται να υπογράψουν μια διευρυμένη διακήρυξη που θα προβλέπει κοινή παραγωγή και προμήθεια drones και άλλων στρατιωτικών τεχνολογιών. Η συμφωνία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας και στη στήριξη της βρετανικής βιομηχανίας άμυνας.

Παράλληλα, η Βρετανία και η Ουκρανία θα επιδιώξουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στους τομείς της βιομηχανίας και της τεχνολογίας, διερευνώντας ευκαιρίες για συνέργειες με τρίτες χώρες, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Στο Λονδίνο αναμένεται επίσης ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος θα έχει συνομιλίες με τον Στάρμερ και τον Ζελένσκι για ζητήματα ευρωατλαντικής ασφάλειας και για τις προσπάθειες επίτευξης βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση.

Στην ανακοίνωσή του ο Στάρμερ αναφέρει ότι: «Drones, ηλεκτρονικός πόλεμος και ταχεία καινοτομία στο πεδίο της μάχης είναι σήμερα κεντρικής σημασίας για την εθνική και οικονομική ασφάλεια και αυτό έχει απλά μεγεθυνθεί περαιτέρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», υπογραμμίζοντας τη σημασία της τεχνολογικής υπεροχής στα σύγχρονα πεδία μάχης.