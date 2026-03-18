Με την κρίση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή να βαίνει διαρκώς αυξανόμενη και με φόντο την πρόσφατη παρουσία Βάντεφουλ στην Κύπρο και τη χθεσινή επίσκεψη Γεραπετρίτη στο Βερολίνο, ο πρεσβευτής της Γερμανίας στην Ελλάδα μιλάει στα «ΝΕΑ» για τη στάση της χώρας του απέναντι στη νέα εμπόλεμη κρίση. Θέλοντας να εξηγήσει την άρνηση των Ευρωπαίων να εμπλακούν στον πόλεμο, την οποία κρίνει σωστή και κατανοητή λόγω έλλειψης στρατηγικής από πλευράς ΗΠΑ και Ισραήλ, ο Αντρέας Κιντλ επισημαίνει πως οι ενέργειες Αμερικανών και Ισραηλινών δεν ήταν συντονισμένες με κανέναν. Για τη Γερμανία, όπως ο ίδιος επισημαίνει, η Κύπρος αποτελεί σημαντικό εταίρο, τον οποίο η χώρα του στήριξε με όποιον τρόπο μπορούσε από την πρώτη στιγμή των επιθέσεων.

Τι σας ανησυχεί περισσότερο όσον αφορά την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή με φόντο τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τι θα πρέπει να προσέξουν οι χώρες της ΕΕ;

Φαίνεται, δυστυχώς, ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ακολουθούν με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους ασαφείς και μη ενιαίους στόχους. Οι ενέργειές τους δεν ήταν συντονισμένες με κανέναν. Είναι, επομένως, κατανοητό και σωστό οι Ευρωπαίοι να μην υιοθετήσουν αυτή την έλλειψη στρατηγικής. Εκτός από τα αμέτρητα θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού, όπως σε ένα σχολείο θηλέων στο Μινάμπ, τις μαζικές καταστροφές ακόμη και σε μη στρατιωτικές υποδομές σε δεκάδες χώρες της περιοχής και το σοκ στην παγκόσμια οικονομία, με ανησυχούν ιδιαίτερα οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες: η ενδυνάμωση του υποκινητή του επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας Πούτιν, η ήττα του διεθνούς δικαίου, η διαρκής απειλή ενός ασύμμετρου ιρανικού τρομοκρατικού κινδύνου.

Ποια είναι η γερμανική στάση μπροστά στην εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ιδίως σε ό,τι αφορά την Κύπρο;

Η Κύπρος είναι ένας σημαντικός ευρωπαίος εταίρος, ενώ οι βρετανικές αεροπορικές βάσεις αποτελούν στόχο των επιθέσεων της Χεζμπολάχ. Τη χρονική στιγμή των πρώτων επιθέσεων, η γερμανική φρεγάτα «Nordrhein-Westfalen» βρισκόταν στη Λεμεσό και παρείχε σημαντική υποστήριξη στο μέτρο των δυνατοτήτων της.

Το πλοίο συμμετέχει στην UNIFIL και συμβάλλει με τη θέση του στα ανοιχτά των ακτών του Λιβάνου στο να έχουμε εικόνα της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συζήτηση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης «Ασπίδες» συνεχίζεται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες, ωστόσο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων την περασμένη Δευτέρα τα κράτη – μέλη συμφώνησαν ότι μια αποστολή στον Περσικό Κόλπο δεν είναι σκόπιμη.

Πού στοχεύουν οι πρόσφατες συναντήσεις του γερμανού υπουργού Εξωτερικών με ομολόγους του από Κύπρο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ισραήλ, Τουρκία, οι οποίες συμπληρώθηκαν με τη χθεσινή συνάντηση που είχε στο Βερολίνο με τον έλληνα υπουργό Εξωτερικών;

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εξωτερικών κ.Βάντεφουλ εξέφρασε στους εταίρους της περιοχής την αλληλεγγύη και στήριξή μας. Για τη Γερμανία είναι σημαντικό να μην κλιμακωθεί περαιτέρω η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η συζήτηση για μια περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφαλείας είναι απαραίτητη. Ειδικότερα, θα πρέπει στο πλαίσιο μιας διπλωματικής λύσης να επιτύχουμε να αποτραπεί οριστικά και αποδεδειγμένα η πορεία προς ένα ιρανικό πυρηνικό όπλο και να περιοριστούν δραστικά το ιρανικό πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και η δυνατότητα χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή αποτέλεσε πράγματι σημαντικό θέμα κατά τις χθεσινές συνομιλίες μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών στο Βερολίνο.