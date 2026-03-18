Συντετριμμένος δηλώνει ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν από την «άνανδρη δολοφονία» των Εσμαήλ Χατίμπ (μέχρι τώρα η Τεχεράνη δεν είχε επιβεβαιώσει τον θάνατο του υπουργού Πληροφοριών), Αλί Λαριτζανί και Αζίζ Νασιρζαντέχ «μαζί με ορισμένα μέλη των οικογενειών τους και την ομάδα που τους συνόδευε».

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στον σπουδαίο λαό του Ιράν για τον μαρτυρικό θάνατο δύο μελών του υπουργικού συμβουλίου, του γραμματέα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού και των στρατιωτικών και των διοικητών της Μπασίτζ. Είμαι βέβαιος ότι η πορεία τους θα συνεχιστεί πιο δυναμικά από πριν».