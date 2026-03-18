Σε πρωτόγνωρους ρυθμούς κινείται η ελληνική Πολεμική Αεροπορία, καθώς την ίδια στιγμή που διατηρεί μαχητικά ετοιμότητας για το Αιγαίο επιτηρεί στον εναέριο χώρο πάνω από Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο και Βουλγαρία, έχει στείλει τέσσερα μαχητικά F-16 στην Κύπρο και έχει προωθήσει μια μονάδα Patriot σε υψηλή ετοιμότητα στην Κάρπαθο. Ενώ, λοιπόν, κινείται σε όλα αυτά τα μέτωπα, μέχρι τις 23 Μαρτίου έχει σε εξέλιξη και την πιο απαιτητική και πολυεθνική πλέον άσκησή της, την «Ηνίοχος 2026», η οποία αποτελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία για εντατικές δοκιμές επιχειρήσεων και για τη βάση της Ανδραβίδας που σε λίγα χρόνια με εντελώς νέες υποδομές θα υποδεχθεί τα F-35.

Οπως ήταν αναμενόμενο, η συμμετοχή λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν είναι αντίστοιχη με την περυσινή ή παλαιότερες. Φέτος συμμετέχουν η Γαλλία με Μirage -2000D και ιπτάμενο ραντάρ E3F, η Σλοβενία με ελαφρύ επιθετικό-εκπαιδευτικό ελικοφόρο μαχητικό PC-9 και η Αλβανία με ένα ελικόπτερο AS-532. Η Πολωνία συμμετέχει με Ειδικές Δυνάμεις, ενώ η Γεωργία, η Σερβία, η Κροατία και η Ινδία έχουν στείλει ομάδα παρατηρητών.

Η άσκηση «Ηνίοχος 2026» αποτελεί το κορυφαίο πεδίο δοκιμής για την Πολεμική Αεροπορία, όπου η θεωρία της τακτικής συναντά την απόλυτη επιχειρησιακή πραγματικότητα. Υπό την αυστηρή επίβλεψη του Σχολείου Οπλων Τακτικής του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής, του ελληνικού αντίστοιχου του αμερικανικού σχολείου «Top Gun» δηλαδή, η άσκηση καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των σύγχρονων αεροπορικών επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας την ετοιμότητα των πληρωμάτων σε ένα περιβάλλον πολλαπλών απειλών.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται οι εξαιρετικά απαιτητικές επιχειρήσεις καταστολής εχθρικής αεράμυνας, όπου οι δυνάμεις καλούνται να διασπάσουν εχθρικές ζώνες. Παράλληλα, διεξάγονται επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον αεροπορικής ισχύος με σκοπό την επίτευξη αεροπορικής υπεροχής, ενώ οι αμυντικές επιχειρήσεις δοκιμάζουν την ικανότητα προστασίας του εθνικού εναέριου χώρου από κάθε είδους διείσδυση.

Η συλλογή πληροφοριών παραμένει κρίσιμη, με τις αποστολές αναγνώρισης να παρέχουν την απαραίτητη εικόνα του πεδίου, ενώ η ανθρωπιστική και διασωστική πτυχή καλύπτεται από τις υψηλού ρίσκου αποστολές έρευνας και διάσωσης μάχης. Η ταχύτητα αντίδρασης δοκιμάζεται σε σενάρια προσβολής Χρονικά Ευαίσθητων Στόχων, όπου ο χρόνος από τον εντοπισμό έως την εξουδετέρωση είναι ελάχιστος. Ταυτόχρονα, η προστασία πολύτιμων εναέριων πόρων εξασφαλίζεται μέσω των αποστολών προστασίας υψηλής αξίας ιπτάμενων μέσων, όπως ιπτάμενα ραντάρ και στο μέλλον ιπτάμενα τάνκερ. Η καινοτομία του «Ηνίοχος 2026» ενισχύεται από τη Μοίρα Επιχειρησιακής Συνθετικής Εκπαίδευσης (ΜΕΣΕ). Με τη χρήση των Τακτικών Εξομοιωτών F-16, η άσκηση μεταφέρεται στον ψηφιακό κόσμο, επιτρέποντας την εκτέλεση σεναρίων που θα ήταν αδύνατο να αναπαραχθούν με ασφάλεια στο φυσικό πεδίο.